Sur la photo, le quart-arrière réserve des 49ers de San Francisco CJ Beathard. . / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives

Glendale (Arizona, USA), 26 décembre . .- Le quart-arrière suppléant CJ Beathard a lancé trois passes de touché, Jeff Wilson s’est précipité pour 183 verges et les 49ers de San Francisco ont battu les 49ers de Los Angeles 12-20 sur la route. Les Arizona Cardinals perdent du terrain dans leur tentative de participer aux séries éliminatoires.

Beathard faisait son premier départ depuis 2018 et avait une fiche de 1-9 en tant que quart partant avant d’être promu pour jouer les Cardinals en raison de blessures au partant Jimmy Garoppolo et au remplaçant Nick Mullens.

Le quart-arrière de 27 ans a complété 13 des 22 passes pour 182 verges, dont trois touchés, ce qui a permis aux 49ers de remporter la victoire et de placer leur marque à 6-9, ce qui garantit qu’ils sont perdus à la fin de la saison régulière.

Les 49ers ont déjà été éliminés de la course éliminatoire un an après avoir joué dans le Super Bowl, mais ils ont eu plusieurs bons jeux en défense.

Après la défaite, les Cardinals (8-7) ne contrôlent plus leur destin dans la course pour atteindre les séries éliminatoires.

Si les Bears de Chicago remportent leurs deux derniers matchs, ils atteindront les séries éliminatoires en raison d’un bris d’égalité sur les Cardinals.

L’équipe de l’Arizona a commencé la journée à la septième place de la Conférence nationale (NFC).

Pour les Cardinals, leur quart partant Kyler Murray a complété 31 des 50 passes pour 247 verges avec une interception et sans jamais être un facteur de victoire.

L’Arizona a marqué son premier et unique touché au début du quatrième quart lorsque le demi offensif Kenyan Drake a marqué un touché d’un mètre.