WASHINGTON (AP) – Douze membres de la Garde nationale de l’armée américaine ont été démis du contingent qui sera en charge de la sécurité lors de la cérémonie d’inauguration de Joe Biden en tant que président, en raison de liens avec des milices d’extrême droite, ont rapporté des sources officielles. Ils ont précisé qu’il n’y avait aucune menace contre Biden.

Les informations ont été fournies par une source de l’armée et un responsable du renseignement, qui ont demandé à ne pas être identifiés en raison des règlements du ministère de la Défense sur les déclarations à la presse.

Les sources n’ont pas précisé dans quelle unité les individus servent, ni à quelle milice d’extrême droite ils appartenaient.

La décision intervient alors que le FBI examine tous les 25 000 membres de la Garde nationale qui protégeront la cérémonie de mercredi. Les autorités américaines ont évoqué la possibilité d’une menace interne, à la suite de l’assaut sur le Capitole lancé le 6 janvier par des partisans fanatiques du président sortant Donald Trump.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré lundi dans un communiqué qu’il poursuivait le processus de vérification des antécédents des troupes de la Garde nationale et qu’il n’y avait aucune preuve d’une menace contre Biden à ce jour.

La nervosité règne à Washington ces jours-ci, depuis l’assaut du Capitole, un événement qui a conduit à d’intenses mesures de sécurité dans toute la capitale. Lundi, un incendie s’est déclaré dans un camp de sans-abri près de la législature, conduisant à l’évacuation des personnes présentes et interrompant une répétition pour l’inauguration.

Les services secrets ont resserré les mesures de sécurité plusieurs jours plus tôt que d’habitude, et le centre-ville de Washington est en effet sous le contrôle de la police, avec des rues fermées, des barrières intermittentes et des milliers de policiers et de soldats patrouillant dans la région.

Dans le même temps, les autorités ont exprimé leur inquiétude face à l’augmentation des rapports de membres de la Garde nationale et de la police selon lesquels ils seraient photographiés ou filmés. Les services secrets ont signalé une augmentation du nombre de messages sur Internet par les gardes nationaux qui partagent des données sur leur emplacement et leurs préparatifs.

L’Associated Press a obtenu une copie d’un message diffusé par tout le personnel de la Garde nationale, déclarant: “Aucun personnel de service ne devrait partager des emplacements, des photos ou des descriptions des opérations en cours ou des installations importantes qu’ils protègent sur Internet.”

Interrogée à ce sujet mardi par l’Associated Press, la Garde nationale a renvoyé toutes les questions aux services secrets, déclarant: «Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne parlons pas du contenu ou du résultat du processus d’enquête aux membres des forces armées qui ils participent à la sécurité de l’inauguration ». Les services secrets sont une agence fédérale sous la supervision du département américain de la Sécurité intérieure qui, entre autres fonctions, protège l’intégrité du président, du vice-président, des anciens présidents et des membres de leur famille proche.

Les services secrets avaient déclaré lundi à l’AP qu’il ne ferait aucun commentaire sur le fait qu’un membre de la Garde nationale ait été exclu des mesures de sécurité entourant l’inauguration.

___

LaPorta a rapporté de Delray Beach, en Floride.