Los Angeles (USA), 23 janvier . .- La combinaison des attaquants Kawhi Leonard et Paul George avec le centre congolais-espagnol Serge Ibaka était la formule parfaite pour les Los Angeles Clippers pour battre 120-106 l’Oklahoma City Thunder et a remporté sa sixième victoire consécutive.

Leonard a terminé en tant que meilleur buteur avec 31 points, malgré six tentatives de trois points manquées sur sept; George a atteint 29 et Ibaka a contribué un double-double de 17 points et 11 rebonds.

La victoire a permis aux Clippers (12-4) de partager une nouvelle fois le leadership de la Division Pacifique et de la Conférence Ouest avec leurs voisins les Los Angeles Lakers, qui avaient un jour de congé.

Ibaka, qui a de plus en plus d’importance et de présence en tant qu’acteur clé dans le schéma de jeu des Clippers, a joué 28 minutes et a terminé comme le joueur le plus efficace de l’attaque des Clippers.

L’international espagnol a marqué 7 sur 8 sur le terrain, dont un triple en deux tentatives, et a été 2-2 sur la ligne du personnel.

Ibaka a partagé la vedette sous les deux paniers avec sept rebonds défensifs et quatre rebonds offensifs contre son ancienne équipe Thunder, en plus de donner une aide.

Le garde canadien Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur joueur du Thunder avec 30 points et huit passes contre son ancienne équipe.

Son compatriote, l’avant-garde Luguetz Dort, a marqué 19 buts, ce qui n’a pas non plus pu empêcher la défaite de l’équipe d’Oklahoma City.

Le Thunder a été désavantagé pendant la majeure partie du match, finissant par subir sa quatrième défaite au cours des cinq derniers matchs.

L’équipe d’Oklahoma City n’a réussi que 14 des 42 3 points et n’est allée sur la ligne des lancers francs que 13 fois.

Les Clippers ont pris le contrôle en première mi-temps, marquant 36 points au premier quart et 34 au second, grâce à 63% de leurs tirs bons.