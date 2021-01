Sur la photo, le meneur Malcolm Brogdon. . / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives

Indianapolis (USA), 22 janvier . .- Le meneur Malcolm Brogdon a marqué un triplé décisif à 2,8 secondes à faire en prolongation et les Indiana Pacers ont battu l’Orlando Magic 120-118.

Brogdon a également terminé en tant que meilleur buteur des Pacers avec 23 points et six passes qui ont aidé l’équipe de l’Indiana (9-6) à briser une séquence de deux défaites consécutives.

Le jeu a toujours été équilibré. L’avance 37-28 de l’Indiana à la fin du premier quart était la plus importante pour les deux équipes.

Le centre Myles Turner et le gardien de réserve Jeremy Lamb ont marqué 22 points chacun, tandis que l’attaquant de puissance lituanien Domantas Sabonis a de nouveau été le meilleur des Pacers dans le match intérieur et était au bord d’un triple-double.

Sabonis a réalisé un double-double de 18 points, 11 rebonds – neuf défenseurs -, distribué neuf passes et récupéré cinq balles.

Le Magic avait l’attaquant français Evan Fournier comme meilleur buteur, qui a marqué 26 points, dont quatre à 3 points, et a distribué neuf passes.

Alors que le centre suisse monténégrin Nikola Vucevic a contribué double-double de 24 points et 12 rebonds en tant que meilleur joueur de l’équipe d’Orlando dans la peinture.

Autre grand homme, l’attaquant de puissance Aaron Gordon a marqué 17 points, ce qui n’a pas non plus empêché la défaite du Magic (7-9), le septième des huit derniers matchs qu’il a disputés.