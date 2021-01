Joueur des Houston Rockets James Harden (r) lors d’un match cette saison. . / EPA / ERIK S. LESSER / Archives

Houston (USA), 31 décembre . .- Les Houston Rockets ne pouvaient pas faire un meilleur adieu à l’année que de voir comment leur nouveau meneur vedette, John Wall, a fait ses débuts et avec l’ancien joueur le plus utile (MVP) de La ligue, le gardien James Harden, a montré qu’ensemble, ils pouvaient former un couple mortel.

Du moins c’est ce qu’ils ont montré lors du match que les Rockets ont disputé ce jeudi contre les Sacramento Kings réévalués, qu’ils ont battus 122-119 pour décrocher la première victoire de la saison, qui avait perdu les deux précédents matchs sur route.

C’était aussi la première victoire de son nouvel entraîneur Stephen Silas, qui l’a apprécié deux fois en regardant Harden oublier chaque jour davantage de voir sa sortie immédiate des Rockets et a décidé de se concentrer uniquement sur le match.

Mais ce serait Wall, le joueur arrivé dans le transfert de l’ancien meneur de jeu MVP Russell Westbrook aux Wizards de Washington, celui qui a passé la quarantaine d’avoir été en contact avec un joueur infecté par le covid-19, a répondu avec brio avec 22 points, neuf passes et six rebonds.

Un bonheur complet pour Wall, qui a non seulement joué du bon basket et remporté la victoire, mais a également trouvé la meilleure forme physique après n’avoir pas vu d’action depuis 2018.

“Ce fut une super soirée, difficile à oublier et un grand espoir pour mon match et le reste de l’équipe”, a déclaré Wall. “Je pense que toute l’équipe a montré une fois de plus que lorsque l’équipe est complète, nous pouvons faire des choses intéressantes, bien plus que certains ne le pensent.”

Harden avait le même sentiment, qui n’avait pas sa meilleure inspiration au début du match, mais dans la dernière ligne droite, il était à nouveau le joueur imparable de l’attaque des Rockets qui a reçu des “barbas” une contribution de 33 points, dont quatre triples, il a donné huit passes et a attrapé six rebonds.

Le point faible pour les deux joueurs tout au long du match était d’accumuler 11 des 18 chiffres d’affaires des Rockets.

“Cela fait partie de l’apprentissage que nous devons faire le jeu offensif plus rapidement”, a déclaré Silas. “Mais encore une fois, c’était un jeu pour penser positif pour l’avenir.”

Vers la fin de la quatrième période, Wall a envoyé le ballon à Harden qui a marqué un triplé d’échappée et a mis Houston un point sur le tableau de bord. Ils ont tous deux célébré en levant leurs mains au milieu de la cour.

Les Kings avaient réduit l’avance des Rockets à 118-117 et 22,4 secondes restantes à la fin du règlement sur un triple de l’attaquant Tyrese Haliburton.

Mais Harden a répondu avec deux lancers francs. Les Kings ont raté deux triples dans les dernières secondes et Houston a été placé sur la défense, dans le premier match des deux qu’ils joueront après que les deux équipes se soient de nouveau rencontrées dimanche sur la même étape au Toyota Center.

Les Rockets ont disputé leur première rencontre avec Wall, le centre DeMarcus Cousins ​​et Eric Gordon, qui n’ont pas vu d’action les deux premiers matchs en raison des protocoles de santé et de sécurité pour le covid-19.

En raison des protocoles de quarantaine, Houston n’a pas pu jouer le match de la saison, prévu le 23 décembre au Toyota Center contre l’Oklahoma City Thunder, car il était resté avec moins de huit joueurs, ce qui est le minimum requis par la réglementation. la ligue pour qu’un match ait lieu.

Wall a marqué ses premiers points depuis le 26 décembre 2018, et il l’a fait avec un spectaculaire dunk gaucher lors d’une contre-attaque.

Le nouveau gardien de point de départ des Rockets a été explosif lors de plusieurs entraînements offensifs et dunks lors de son premier match depuis qu’il s’est blessé au tendon d’Achille en tant que joueur de Wizards.

Les Kings (3-2), qui ont subi leur deuxième défaite jusqu’à présent cette saison, avaient l’attaquant Harrison Barnes comme meilleur buteur, contribuant 24 points et huit rebonds, mais n’ont pas pu obtenir, comme le reste de l’équipe, les buts décisifs. .

Alors que l’attaquant de puissance Richaun Holmes était encore une fois le meilleur dans le match intérieur après avoir terminé le match avec un double-double de 22 points, 13 rebonds, deux passes, deux récupérations de balle et un blocage.

Le meneur de jeu De’Aaron Fox a également terminé avec 22 points et figurait sur la liste des joueurs des Kings qui avaient des numéros à deux chiffres.

“Nous manquions de définition dans la dernière ligne droite du match”, a déclaré l’entraîneur des Kings, Luke Walton. “Nous devons également faire une meilleure défense.”

Par Rubén Mantilla