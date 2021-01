. / EPA / JASON SZENES

New York, 18 janvier . .- Le monde de la NBA a de nouveau jeté son dévolu sur le Barclays Center, où ce lundi les Brooklyn Nets, avec leur nouveau gardien vedette James Harden et l’attaquant Kevin Durant ont vaincu avec un triomphe de 125-123 aux Milwaukee Bucks de l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo.

Durant a triplé l’avance avec 36 secondes à jouer, et Harden a récolté 34 points et 12 passes pour être à nouveau le parfait entraîneur dans le match offensif des Nets (9-7), qui ont remporté le quatrième match consécutif.

L’attaquant star des Nets a terminé avec 30 points, neuf rebonds et six passes qui ont permis aux Nets de confirmer qu’ils se sont déjà placés dans le groupe des équipes à battre non seulement en Conférence Est mais aussi en championnat, comme c’est le cas avec les dollars.

Par conséquent, le match entre deux des meilleures équipes a eu une fin tendue et pleine de suspens qui n’a été définie que lorsque l’attaquant Khris Middleton a raté la tentative de 3 points du coin avec le dernier tir au panier.

Antetokounmpo a également brillé en tant que star et leader des Bucks avec un double-double de 34 points, 12 rebonds et sept passes décisives, mais ils n’ont pas suffi à éviter la défaite qui a coupé leur séquence de quatre victoires consécutives.

Middleton a affirmé son statut de deuxième meilleur buteur de l’équipe en marquant 25 points et le meneur Jrue Holiday avait encore 22 points et six passes pour mener l’attaque des Bucks (9-5).

Harden a marqué 11 points à la mi-temps après ses débuts en 32 points avec les Nets, quand il a ajouté 14 passes et 12 rebonds, ce qui lui a donné son premier triple-double de franchise de tous les temps car aucun joueur ne l’avait jamais fait dans le premier match auparavant. qui a joué pour eux.

Mais comme d’habitude dans le jeu de contrastes de Harden, le garde étoile a retrouvé son meilleur toucher du poignet et a contribué au plus grand jeu du jeu, même lorsqu’il l’a raté.

Il s’est précipité pour saisir le rebond de son propre triple qui a raté lorsque les Nets ont traîné par deux et ont passé le ballon à Durant, qui a réussi le triple d’or.

“Ce sont les jeux qui définissent ce que nous pouvons et devons faire sur le terrain pour gagner”, a déclaré Durant. “L’esprit combatif de James (Harden) a encore fait la différence dans notre jeu dans les moments décisifs.”

Avant le match, Durant a appris qu’il avait été élu joueur de la semaine de la Conférence de l’Est après avoir accumulé 34 points en moyenne; 5,3 rebonds et 8,0 passes décisives dans la semaine 3-0 pour Brooklyn.

Il a également affiché 61% sur le terrain et 60% sur 3 points dans ce qui était son premier prix de la Conférence de l’Est après l’avoir reçu 26 fois à la Conférence de l’Ouest lorsqu’il a joué pour les Oklahoma City Thunder et Golden State Warriors.

Durant aurait pu obtenir la victoire, mais a tâtonné sur sa dernière possession après que Middleton ait raté une tentative de 3 points.

La récupération du ballon par le centre cubano-américain Brook Lopez, un ancien joueur des Nets, qui a terminé avec 15 points, a permis aux Bucks d’avoir la dernière option pour décrocher la victoire à 5,5 secondes de la fin.

Mais ce n’est pas la nuit des paniers décisifs de Middleton qu’il échoue à nouveau la deuxième triple tentative consécutive et à 1,1 seconde de la fin Harden reprend le rebond pour être pour la deuxième nuit consécutive la star et le symbole de la victoire des Nets.

Une victoire que les nouveaux Nets ont à nouveau remportée sans l’aide du meneur vedette Kyrie Irving, qui a raté le septième match consécutif pour “raisons personnelles”, comme le rapporte l’équipe depuis sa première défaite le 7 janvier Ils ont été plus explicites à ce sujet.

L’entraîneur recrue des Nets, Steve Nash, a déclaré qu’Irving pourrait revenir avec l’équipe à partir de mercredi alors qu’ils seront sur la route à Cleveland pour affronter les Cavaliers.

Les deux équipes joueront cette semaine contre les finalistes de la NBA la saison dernière. Les Bucks accueillent les champions des Los Angeles Lakers jeudi, deux nuits avant que les Nets n’ouvrent une série de deux matchs à domicile contre les Miami Heat.