MADRID, 13 (CHANCE)

Le 18 mars 1995, Casa Real vêtue de blanc pour célébrer les fiançailles de la fille aînée des rois d’Espagne de l’époque: Don Juan Carlos I et Doña Sofía. L’infante Elena a dit “ Oui, j’aime ” à celui qu’elle pensait être l’amour de sa vie, Don Jaime de Marichalar, et ils ont tous deux formé un mariage aimant qui … malheureusement s’est soldé par un échec.

Ils ont eu deux enfants: Froilán et Victoria Federica, qui ont été les protagonistes de nombreuses controverses médiatiques pour avoir joué dans des désaccords dans la rue publique ou pour avoir une vie sociable que beaucoup de jeunes aimeraient … mais, quels que soient ces cas, les enfants de ce mariage échoué, ils n’ont cessé de perdre contact avec leur père, avec qui nous les avons vus à maintes reprises.

Aujourd’hui, 13 ans se sont écoulés depuis la cessation temporaire de la vie conjugale de l’infante Elena et de Jaime de Marichalar. Le 13 novembre 2007, cette nouvelle a été rendue publique que, peu importe le nombre de rumeurs, on ne s’y attendait pas et cela a surpris tous les Espagnols puisqu’il s’agissait d’un divorce au sein d’une maison royale.

Il ne faut pas oublier que ce qui préoccupait le plus les monarques à cette époque était de savoir comment gérer publiquement le divorce de leur fille avec Don Jaime de Marichalar. C’était une situation nouvelle pour la Maison royale et, comme ils l’ont déjà montré à de nombreuses reprises, les opinions et les critiques auxquelles ils sont exposés pour être l’image d’un pays les inquiètent … Après être devenu un secret de polichinelle, le Reyes a rendu la décision de mariage publique.