New York (USA), 5 janvier . .- Kyrie Irving a obtenu 29 points en tant que meilleur buteur des Brooklyn Nets, qui ont battu l’Utah Jazz 130-96.

Brooklyn a commencé la journée après avoir perdu deux matchs de suite et quatre des cinq derniers.

Les Nets menaient 35-14 après le premier quart et 63-44 à la mi-temps. L’avance de 19 points à la mi-temps de Brooklyn était la plus importante en environ 10 mois. Lors de la victoire 139-120 des Nets sur les San Antonio Spurs le 6 mars 2020, ils détenaient une avance de 21 points (75-54) à la mi-temps.

Irving a marqué 20 de ses 29 points dans la première moitié du match.

Irving a joué un rôle dans l’attaque des Nets en première période, marquant 18 points au premier quart et 20 à la mi-temps.

Les 18 points d’Irving au premier quart étaient les troisièmes meilleurs par un joueur de n’importe quelle équipe au premier quart de la saison. Ses 20 points en première mi-temps ont marqué la cinquième fois cette saison qu’il avait des buts en première mi-temps.

Le remplaçant Caris LeVert avait 24 points et Jarret Allen a ajouté un double-double de 19 points et 18 rebonds pour les Nets.

Pour le Jazz, Donovan Mitchell avait 31 points en tant que meilleur buteur.

Jordan Clarkson a marqué 12 points et Rudy Gobert a réalisé un double-double de 10 points et 11 rebonds.