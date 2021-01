Images avant l’incendie de la poudre à canon pour la célébration de l’aube à Medellín en 2019 / (Jáiver Nieto / El Tiempo).

Ce dimanche 3 janvier 2021, l’Institut national de la santé a confirmé que le nombre de brûlures de poudre à canon dans le pays était passé à 634 depuis décembre 2020, soit 28 de moins que l’an dernier. Bien que la réduction soit positive, les célébrations du Nouvel An ne sont pas terminées et le nombre continue d’augmenter.

Sur les 634 cas signalés, 45 ont été enregistrés les 2 et 3 janvier 2021.

-Valle del Cauca: 78 blessés.

-Nariño: 66 brûlés.

-Antioquia: 62 touchés.

Sur le nombre total de Colombiens brûlés, 222 correspondent à des mineurs, ce qui signifie une réduction de 14,29% par rapport à la même période en 2019, où 259 mineurs ont été blessés en manipulant de la poudre à canon. Jusqu’à présent, cinq personnes ont été tuées à la fin de la saison de l’année en raison de la mauvaise gestion de ces éléments.

1,2% des accidents de poudre à canon sont survenus lors du déplacement d’éléments pyrotechniques, ceci sans suivre les consignes de prévention nécessaires

/ .

– 91,6% sont des brûlures au premier degré sur la peau

– 67,5% sont des produits de lacérations

– 28,8% de contusions à la tête ou au bras

– 12,3% d’amputation

– 6,7% de lésions oculaires

– 2.4 dommages auditifs

Le même rapport indique que les éléments pyrotechniques responsables des accidents sont: les bacs et autres, avec 33,7% et 24,3% d’incidence; de même les flyers avec 11,3% et les fusées avec 9,4%.

Les principales régions sont: Valle del Cauca avec 57 cas; Tolima avec 44 et Antioquia avec 43. Suivi de Bogotá avec 36, Cauca avec 31 brûlés. Ensuite, il y a Nariño et Norte de Santander 18, Córdoba 14, Bolívar 13; Registre 12 de Caldas, Magdalena, Cesar et Boyacá; Santander et Atlántico 11, Huila 10, Barranquilla et Risaralda 9, Cundinamarca 8 et La Guajira 6, Quindío 6, Sucre 5, Caquetá 4; Amazonas et Putumayo 3, Arauca, Buenaventura et Meta 2, Carthagène, Casanare et Chocó enregistrent un cas et Guaviare est le seul département sans cas.

Selon les informations du District, Bogotá a enregistré une réduction favorable des brûlures de poudre à canon par rapport au chiffre de 2019. Avec un taux de 90%, avec le rapport préliminaire, un seul cas a été signalé la nuit de Noël, alors qu’il y en avait 10 il y a un an.

Cependant, tout n’est pas bon, a rapporté le secrétaire à la Santé de Bogotá sur le panorama inquiétant, en raison du nombre de mineurs brûlés dans la capitale, qui Bien qu’il y ait moins de cas de brûlures qu’en 2019, en décembre, il y avait 10 mineurs brûlés et cette année il y en a déjà 12.

La police de Bogotá et le ministère de la Santé ont constamment mis en garde contre l’interdiction de l’utilisation de la poudre à canon dans la ville, un crime passible de sanctions et qui exige une plus grande responsabilité de la part des adultes pour éviter les accidents avec des mineurs. L’appel est de donner la priorité à la sécurité et à la santé, et également de signaler les ventes de poudre à canon dans leurs quartiers en contactant la ligne 123.

