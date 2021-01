Centre camerounais Joel Embiid (c) des Sixers de Philadelphie. . / EPA / JASON SZENES / Archives

Philadelphie (USA), 12 janvier . .- Le centre camerounais Joel Embiid a contribué double-double de 45 points et 16 rebonds en tant que leader des Philadelphia Sixers, qui a remporté ce mardi en prolongation 137-134 à équipe décimée de Miami Heat.

Avec la victoire, les Sixers (8-4) ont arrêté leur séquence de deux défaites consécutives.

Embiid a eu l’un des meilleurs matchs de sa carrière et a mené les Sixers avec un troisième quart-temps parfait et des paniers rapides de transition en prolongation pour les mettre au bord de la victoire.

Mais ce serait le seul panier du match pour Dakota Mathias, un triple de la tête avec 26,1 secondes à faire en prolongation, celui qui a décidé la victoire des Sixers.

Mathias, qui n’a pas été sélectionné au repêchage universitaire 2018 et a signé cette saison avec les Sixers en tant que joueur de la Ligue de développement pendant deux jours, a reçu le ballon du haut du but et l’a enterré pour prendre l’avance 134-132 qui ce serait bien le reste du chemin.

L’attaquant Danny Green a ajouté un autre double-double de 29 points et 10 rebonds, tandis que la garde recrue Tyresse Maxey a récolté 16 points et huit passes.

Green a égalé le record des Sixers avec neuf triples et l’attaquant de puissance Mike Scott a récolté 16 points.

Le garde Tyler Herro a marqué 34 points et a de nouveau été le meilleur buteur du Heat (4-5), mais il n’a pas pu éviter la défaite.

L’attaquant Duncan Robinson a ajouté 26 points et le meneur Gabe Vincent, qui a commencé, en avait 24.

Les stars, l’attaquant Jimmy Butler et le centre Bam Adebayo, ainsi que le meneur slovène Goran Dragic étaient sans voir l’action du Heat car ils étaient soumis aux protocoles de santé et de sécurité Covid-19.