Rome, 30 août (.). «N’aidez jamais un enfant pendant qu’il accomplit une tâche dans laquelle il sent qu’il peut réussir», a prévenu Maria Montessori (1870-1952) dans l’un des slogans de sa méthode d’enseignement révolutionnaire et qui en a fait l’une des plus admiré de l’histoire et dont ce lundi est commémoré le 150e anniversaire de sa naissance.

L’Italie se souvient ces jours-ci avec de nouvelles biographies et documentaires cette femme cosmopolite, opposée à toute violence et prévarication, l’une des premières voix du féminisme, créatrice d’une méthode scolaire non répressive où la liberté prévaut, mais aussi avec des ombres en elle la vie comme sa collusion avec le fascisme et l’abandon de son fils.