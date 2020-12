Commissariat de police de Belén, Medellín. Gracieuseté: Département de police d’Antioquia.

4 décembre 22 policiers ont été capturés après des opérations simultanées de l’Unité d’enquête anti-corruption de Dijin. Selon les enquêtes menées par les autorités, les officiers en uniforme ont conclu des accords avec des structures illégales dédiées au micro-trafic dans l’ouest de Medellín en échange de paiements allant de 10 millions de dollars et 30 millions de dollars. Par conséquent, le troisième tribunal pénal mobile d’Antioquia a envoyé 16 policiers en prison et assigné à résidence six autres à l’issue des audiences de contrôle des garanties.

L’opération, connue sous le nom de “ San Bernardo ”, a été réalisée à Medellín et à Bogotá et a permis la capture de 22 policiers et 12 civils appartenant à des groupes illégaux dédié au micro-trafic dans le Secteur quartier d’Antioquia, l’un des principaux centres de collecte et de distribution de médicaments de la région métropolitaine. Selon le général Luis Enrique Méndez, commandant de la région 6 de la police d’Antioquia, les hommes en uniforme qui ont fourni leur service dans différents postes, n’ont pas respecté leur obligation constitutionnelle et ont commis l’omission de leurs fonctions en favorisant les actions criminelles de la structure illégale.

L’opération, menée par Dijin, Sipol (Direction du renseignement policier) et la Direction des procureurs, visait à démanteler les alliances entre les membres en uniforme de l’unité de police dans le sud-ouest de Medellín et les gangs voués au trafic de drogues Dans communes de Guayabal et Belén. Les raids ont permis la capture de membres de la groupes San Bernardo, Alexpin, La Cueva, La 24, The Santa Fe Triangle, Miami, Sancocho et La noix de coco. Selon les autorités, lors de l’opération, 48 kilos de marijuana, 200 doses de «cocaïne rose» et 150 de cocaïne base, 100 bonbons mélangés à de la drogue et un pistolet automatique ont été saisis.

Deux Les agents d’infiltration ont permis d’obtenir des preuves de corruption et de vente d’informations exclusives de la police sur les opérations contre la criminalité dans la région. Les paiements, dans certains cas, ont été effectués à partir de collections de gangs criminels. Ainsi, le Bureau du procureur général de la Nation a annoncé 40 actes de corruption possibles contre les membres de la force publique.

En outre, les uniformes, à deux reprises, ils ont extorqué les propriétaires des cases du vice pour ne pas les poursuivre et rendre le matériel saisi. Pour ces actions, les membres de la police ont reçu jusqu’à 45 millions de dollars. D’après les recherches, les responsables ont également vendu la drogue récupérée lors des opérations.

Il Maire Luis Carlos Castilla; il sous-intendant Jhony Alberto Arismedy; Les voitures de patrouille Leonardo Rafael Olivo, Darwin Palomeque, Freyman Viveros Bolaños, Lucio Tomás Viveros, Yéferson Andrés Bolívar, Albert Antonio Bolaño, Luis Carlos Villamizar, Jhon Hervey Mesa, Samir José García, Juan David Gil, Luis Alberto Trilleras, Tito Lópezeziles, Edwin Livingston et Jhon Trujillo Sánchez ont été envoyés au Prison d’Itagüí.

Au Maire John Alexander Mayorquín et voitures de patrouille Julian Steven Marín, Carlos Junior Giraldo, Camilo Girón Martínez, John Dairo Graciano Velásquez et Nelson Enrique Galvis ont bénéficié de assignation à domicile. Certains des membres du réseau criminel qui ont été capturés sont alias Cortico, alias Roger, alias Piña, alias Chino, alias Sancocho, alias La Mole, alias Milena, alias Nubia et alias Trompon. Les détenus ont été accusés de con peut commettre un crime aggravé et des pots-de-vin pour donner et offrir.