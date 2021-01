Mercredi prochain à 05h30 se jouera le match du seizième tour de Serie A, qui mesurera Cagliari déjà Bénévent dans le Sardegna Arena.

Cagliari Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond au seizième jour après avoir perdu le dernier match contre Naples par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans trois des 15 matchs joués jusqu’à présent, avec une séquence de 22 buts en faveur et 31 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Bénévent a subi une défaite contre AC Milan dans le dernier match (2-0), de sorte qu’une victoire contre Cagliari cela l’aiderait à améliorer sa carrière au championnat. À ce jour, sur les 15 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté cinq et ajoute un chiffre de 25 buts encaissés à 17 en faveur.

En tant que local, Cagliari Ils ont réalisé des chiffres de deux victoires, trois défaites et deux nuls en sept matches disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matches à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, Bénévent Ils ont gagné trois fois et fait match nul une fois au cours de leurs sept matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile de Cagliari et les résultats sont une victoire en faveur de l’équipe locale. Le dernier match qu’ils ont joué Cagliari et Bénévent dans ce tournoi, il a eu lieu en mars 2018 et s’est terminé avec un résultat de 1-2 favorable à Cagliari.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que les deux équipes sont séparées par quatre points en faveur de Bénévent. Cagliari Il arrive au meeting avec 14 points dans son casier et occupant la quinzième place avant le match. Pour sa part, Bénévent il a 18 points et se classe 10e du tournoi.