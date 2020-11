Photo d’archive du quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers (c) se jette contre les 49ers de San Francisco. . / EPA / JUSTIN LANE / Archives

Santa Clara (Californie, États-Unis), 5 novembre . .- Le quart-arrière vedette Aaron Rodgers a complété trois passes de touché dans une première mi-temps parfaite et les Packers de Green Bay ont gagné jeudi à domicile par 17-34 les 49ers de San Francisco dans un premier match de la semaine 9 de la Ligue nationale de football (NFL).

Quatre jours après avoir attrapé trois passes de touché pour les Packers contre les Vikings du Minnesota, le receveur large Davante Adams est retourné au travail presque immédiatement jeudi soir contre l’équipe hôte des 49ers.

Adams a atteint un touché de 36 verges qui a survécu à une révision de la relecture, celui qui a montré qu’il a laissé tomber un pied et un coude contre la couverture serrée du demi de coin des 49ers Emmanuel Moseley dans une action de contrôle magistrale.

La passe de 36 verges capturée était le plus grand nombre de verges par la passe sur une passe de Rodgers à Adams dans leurs carrières respectives et était le septième résultat de la saison de Rodgers avec au moins 35 verges par la passe, à égalité avec Russell Wilson du Seattle Seahawks, comme la meilleure marque de la NFL.

Pour Adams, c’était sa huitième réception de touché en tête de la ligue cette saison, malgré deux matchs manqués en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droite.

Cela signifiait également que les Packers marquaient maintenant 8 sur 8 lors des premiers disques cette saison. Ils sont entrés dans le jeu avec 33 points, le plus élevé de la NFL, aux départs.

De retour dans l’alignement après avoir raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure au mollet, le demi offensif des Packers, Aaron Jones, a également été impressionnant dans la série d’ouverture.

Jones a couru deux fois pour 17 verges et a attrapé deux passes pour 20 verges supplémentaires, ce qui a été dévastateur.

Rodgers a terminé avec trois touchés en première mi-temps, y compris un touché de 1 verge à l’ailier serré Marcedes Lewis, puis un lancer de 52 verges au receveur large Marquez Valdés-Scantling pour donner aux Packers une course de 3-21 impossible à battre. retour des 49ers.

Le quart-arrière vedette des Packers a terminé le match avec 25 expéditions qui ont trouvé l’objectif de 31 tentatives pour 305 verges, quatre étaient des touchés, aucune interception, il a été abandonné une fois et a laissé la cote de passeur à 147,2.

Alors qu’Adams a capturé 10 expéditions sur les 12 que Rodgers a faites et a terminé avec 173 yards gagnés par l’attaque aérienne des Packers qui a été décisive dans la victoire.

Les Packers avec leur triomphe ont mis la marque à 6-2 et sont les leaders de la division Nord de la Conférence nationale (NFC).

Alors que les 49ers, sans leur quart partant Jimmy Garoppolo, blessé et absent pendant au moins six semaines, avaient un remplaçant Nick Mullens en place et il ne pourrait jamais être un facteur de victoire pour l’équipe de San Francisco.

Mullens a complété 22 des 35 passes pour 291 verges sur un envoi de touché et un autre a été intercepté, a chuté une fois et a terminé avec une cote de 86,7 passeurs.

La défaite a laissé les 49ers avec un dossier perdant de 4-5 et à la dernière place dans la division NFC Ouest.