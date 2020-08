Ceci est le Science Talk de Scientific American, publié le 29 août 2020. Je suis Steve Mirsky. Et hier, c’était le 175e anniversaire de la publication du premier numéro de Scientific American. Notre numéro actuel, le numéro de septembre, examine l’histoire du magazine, du contenu à la façon dont l’utilisation des mots a changé en passant par la façon dont le look a évolué. Et sur cet épisode du podcast:

C’est l’ancien rédacteur en chef de Scientific American, John Rennie. Il a donné une conférence en 2008 à un groupe de sceptiques de New York qui est entrée dans une partie de notre histoire. J’ai également préparé un segment sur quelques-unes des choses les plus stupides que nous avons faites depuis 1845. Et nous entendrons également un segment parrainé par le prix Kavli avec le légendaire astrophysicien Alan Guth. Premièrement, une partie de la conférence de John Rennie, dont certaines ont été diffusées dans un épisode de Science Talk en 2008.

John Rennie:

Scientific American existe depuis le 28 août 1845. Il ne faisait que quatre pages, quatre grandes pages ressemblant à des journaux; il y avait beaucoup de vieilles annonces de brevets et il y avait de la poésie, et il y avait de petits rapports sur la science et toutes sortes de choses à ce sujet… Mais, vous savez, étant là depuis 1845, c’est évidemment très long. Cela concerne essentiellement le début de la deuxième révolution industrielle. C’est avant la guerre civile. C’est si tôt que nous savons que Thomas Edison l’a lu comme un garçon et nous savons que Thomas Edison l’a lu comme un garçon parce qu’il est venu dans les bureaux des rédacteurs en chef et leur a dit quand il démontrait son invention du phonographe pour la première fois. . Ayant existé depuis 1845, je veux dire que Scientific American existe depuis avant les avions, depuis avant les automobiles, depuis avant les rayons X, depuis avant la relativité, évidemment. Il existe depuis la découverte des électrons; il existe depuis avant la théorie des germes de la maladie. Cela existe depuis très longtemps, mais cela ne date pas de plus longtemps que la stupidité et c’est quelque chose que, à un certain niveau, les éditeurs et les rédacteurs de Scientific American ont toujours traité au cours de cette très longue histoire – et donc je suis va essayer de vous montrer quelques faits saillants, ou des points faibles selon le cas, de l’expérience de Scientific American à ce sujet.

L’âge d’or de l’implication de Scientific American avec quelque chose comme le scepticisme était vraiment de retour à la fin de l’adolescence – 1920; car pendant ce temps, Scientific American a été impliqué dans plusieurs projets différents qui visaient à essayer de démystifier diverses choses dont l’exactitude scientifique était discutable. L’une d’elles concernait une zone entière; il a examiné de manière très critique différents domaines du charlatanisme médical, et à cette fin, c’est peut-être l’un pour lequel ils sont probablement les plus connus. Combien d’entre vous ont déjà entendu parler des réactions électroniques d’Abrams [ERA]? Pas trop, probablement. Ces jours-ci, ce n’est pas très connu – croyez-moi sur parole. Cependant, à l’époque, au début des années 1920, c’était l’une des principales modes de santé qui balayaient les États-Unis. Il a été fondé par le Dr Albert Abrams, qui a proposé cette approche radiologique du diagnostic et, en fin de compte, du traitement de la maladie, et elle était si convaincante, elle était si attrayante pour de nombreux États-Unis qu’elle a en fait commencé à convaincre différents praticiens. et l’AMA a commencé à y voir une menace majeure; et ils montaient leurs propres efforts pour tenter de vaincre la propagation de l’ERA. Et Scientific American a été amené à essayer d’aider à démystifier cela également et donc, commençons par simplement parler de l’ERA elle-même. Le Dr Abrams semble avoir évoqué quelque chose vers 1916 environ; il semble avoir eu cette idée d’approche du diagnostic qui impliquait un appareil qu’il appelait le dynamiseur.

C’est la magie du fonctionnement de l’ERA. Avec l’ERA, le patient donnerait un échantillon de sang ou pourrait être un échantillon de pratiquement n’importe quoi. Au fil du temps, cela a commencé à devenir quelque chose de si libéral que cela est passé du sang ou d’autres fluides corporels au point où Abrams disait que vous pouviez prendre une écriture ou simplement des photos de personnes, et cela serait pris et inséré dans le dynamiseur. . Ensuite, les fils du dynamiseur atteindraient et seraient attachés à une personne en bonne santé, qui devrait s’orienter face à l’ouest – parce que c’était très important – et ils tiendraient ces choses ici et ils attacheraient les autres fils si nécessaire et alors le pratiquant venait et (tapotait des sons), palperait le ventre de cette personne de contrôle et écoutait (tapotait des sons); et à partir des sons, il pouvait déterminer ce qui n’allait pas avec la personne qui avait donné l’échantillon de sang parce que, vous voyez, cela va être scientifique. Alors certains d’entre vous voudront peut-être, je suppose, [if] vous m’avez demandé de le répéter, je le ferai, car c’est très compliqué. Les résonances électroniques associées à l’Adams malade migreraient à travers les fils et modifieraient les résonances électroniques de cette personne et ainsi le pratiquant pourrait alors écouter ceci et le déterminer.

Maintenant, pourquoi était [it] qu’il n’est pas simplement allé écouter la personne malade, je ne sais pas vraiment, même ce n’est pas vraiment clair; mais c’était génial car Abrams vendrait ces boîtes pour environ 400 $ à des personnes qui[we]re autorisé à devenir de nouveaux praticiens de l’ERA et la grande chose était qu’une partie de la licence était que vous n’étiez pour aucune raison autorisé à ouvrir la boîte et à regarder à l’intérieur. (rires) Vous ne pourriez jamais regarder à l’intérieur de la boîte. Et donc, vous savez, il vendait ça, il vendait aussi alors différentes sortes de séminaires, apprenant aux gens comment utiliser les appareils; il frappait de l’argent. Il gagna des millions de dollars au début des années 1920, ce qui était une somme d’argent appréciable. Oh! Et ceci au fait: il ne s’est pas seulement arrêté avec le diagnostic, il est également passé au domaine du traitement car bien sûr, si vous pouvez utiliser ces résonances pour diagnostiquer ce qui ne va pas, en inversant la polarité à l’aide d’un appareil appelé oscilloclast, qui est une sorte de dynamiseur inversé, il pourrait alors corriger les résonances et réparer ce qui n’allait pas avec vous. Et c’était génial.

Je veux dire qu’après un certain temps, il était en train de réparer à peu près n’importe quoi avec ça et il était même habitué, à un moment donné, à identifier où les gens pourraient être. Je veux dire, Abrams à un moment donné ne s’est pas arrêté avant de prendre une photo de quelqu’un et d’utiliser son dynamiseur pour regarder une carte et déterminer où cette personne pourrait être. Pouvez-vous imaginer pourquoi les autorités sanitaires ont pensé que cela valait la peine de s’arrêter? Alors Scientific American est intervenu et ils ont entrepris une enquête de neuf mois sur l’ERA, au cours de laquelle ils ont minutieusement, laborieusement examiné toutes les réclamations et l’ont traité exactement de la manière; c’était un modèle d’enquête, car ils disaient essentiellement: « D’accord, Abrams ne coopérerait pas avec ça, Abrams ne voulait rien avoir à faire avec ça, mais Scientific American a trouvé un praticien qui était prêt à coopérer: le Dr X, tel qu’il est mentionné dans le magazine à l’époque, et le Dr X y consentirait. » Et donc le Dr X disait: « Voilà comment fonctionne l’ERA, c’est ce que vous êtes censé faire », et le groupe de Scientific American réuni dirait alors: « Très bien, si c’est le cas, essayons ce. »

Alors ils les ont commencés avec ce grand test, dans lequel ils ont donné au praticien de l’ERA, le Dr X, ils lui ont donné une série de cultures de germes purs dans des tubes à essai et ont dit en gros: «Alors voilà, c’est l’agent causal purifié de ceux-ci; il est sans étiquette, dites-nous simplement ce que c’est. » Parce que si vous pouvez certainement diagnostiquer si quelqu’un a, disons, la syphilis dans son corps à partir de ce traitement de l’échantillon de sang et si nous vous donnons une culture de germes purs, vous devriez certainement être en mesure de l’identifier de cette façon. Et le Dr X a convenu que c’était un bon test, et il l’a ensuite déployé et les résultats étaient en fait étonnants, parce que les résultats étaient qu’il n’avait pas réussi l’un d’entre eux; il les a tous mal compris. En fait, il – c’était au-delà de ce que vous auriez imaginé, que juste [by] au hasard, vous auriez pensé qu’il aurait réussi à certains d’entre eux. Eh bien, le Dr X n’a ​​pas pris cela en position allongée, parce qu’il l’a regardé et a dit: « Oh! Voici le problème. Vous voyez les étiquettes que vous avez écrites comme – certaines ont de l’encre rouge – enfin la rougeur des étiquettes interfère avec la résonance. «

Ils ont donc changé cela et ils ont continué à le faire. Ils ont continué à faire cela encore et encore, mois après mois. Chaque fois qu’ils le testaient et [the] L’ERA échouerait, puis il y avait toujours une sorte d’excuse et ils corrigeaient cela et ils revenaient et recommençaient encore et encore. Et ils sont finalement arrivés au point où ils ont trouvé un dynamiseur d’une manière ou d’une autre, et ils l’ont simplement déchiré et ont regardé à l’intérieur et ils ont déterminé que le dynamiseur à l’intérieur était, comme vous l’auriez probablement imaginé, un nid de rat complet composé de fils – et en certains cas [they] n’étaient liés à rien. Cela aurait simplement l’air compliqué, si vous jetiez même un coup d’œil à l’intérieur. Certains d’entre eux ne se sont même pas connectés à des fils externes sur cette chose.

Ainsi, après neuf mois, Scientific American est finalement arrivé à sa propre conclusion sur tout cela. Et leur verdict – et cela faisait partie d’un article beaucoup plus long dénonçant tout cela – mais comme vous pouvez le voir, il disait essentiellement: «Ce comité constate que les revendications avancées au nom des réactions électroniques d’Abrams et de la pratique électronique en général ne sont pas justifiées et nous pensons qu’elles n’ont aucun fondement en fait. À notre avis, les réactions dites électroniques ne se produisent pas et les traitements dits électroniques sont sans valeur. » C’était un exemple modèle d’un genre de chose que je pense que nous pourrions [would] tous aiment voir, quand il est possible d’essayer de prendre une sorte de charlatanisme médical et de le soumettre à un bon examen sceptique tout au long.

Scientific American n’a pas toujours eu autant de succès à cet égard. Parce qu’à peu près à la même époque, une autre série de choses dans laquelle il était impliqué consistait à regarder le mouvement du spiritisme. Spiritualisme [was] très, très gros à l’époque – de nombreuses séances se déroulaient – et Scientific American a entrepris un concours dans lequel ils promettaient essentiellement deux prix de 2 500 $ à tout médium spirituel capable de démontrer certaines choses, de pouvoir démontrer une manifestation physique à la satisfaction de la commission d’enquête ou pourrait autrement, je pense, simplement montrer d’autres sortes de preuves de cela. Et ils ont traversé pendant des mois après des mois, vraiment des années, en regardant différents médiums et juste, vous savez, en les faisant exploser. Harry Houdini faisait partie de l’équipe qui voyagerait avec Scientific American. Je ne crois pas qu’Arthur Conan Doyle en faisait réellement partie, car bien sûr, il était un peu doux sur le sujet du spiritisme, mais il était aussi beaucoup impliqué dans ce domaine, et il y avait un éditeur, Malcolm Bird, qui était – merveilleusement nommé, Malcolm Bird – qui était le rédacteur en chef de Scientific American à l’époque, et il est assez clair quand vous relisez les récits qu’ils ont écrits sur leurs tentatives de faire échouer ces différentes séances, que Bird était plutôt sympathique à la cause spirite. Il était assez clair qu’en fait, dans de nombreux cas, il voulait vraiment trouver un fantôme dans certains d’entre eux; cependant, le tableau qu’ils ont constitué, le panel qu’ils enverraient à ces séances n’ont jamais, vous savez, trouvé ce qu’ils ont trouvé – ils ont continué à trouver fraude après fraude.

Tout cela est venu à une tête cependant, quand il est finalement venu à regarder[ing] dans le cas d’un médium célèbre dont le nom était Mina Crandon, mais elle était généralement appelée Margery. Cela est devenu une sorte de chute de la croisade anti-fantômes de Scientific American, parce que Margery était, vous savez; elle aurait ces diverses réunions au cours desquelles elle montrerait juste des choses étonnantes et prouverait qu’elle a eu un contact incroyable avec le monde des esprits, souvent par l’intermédiaire de Walter – Walter qui était la voix masculine qui parlait à travers elle à ces fois. Les gens étaient vraiment très impressionnés par le travail qu’elle faisait et apparemment – maintenant c’est quelque chose que je reçois directement de Penn Jillette lui-même, car lorsqu’il racontait l’histoire lors de la réunion incroyable de l’année dernière, Penn Jillette était en fait capable de élaborez là-dessus parce qu’il avait rencontré et interviewé la petite-fille de Mina Crandon et que la petite-fille était en mesure de confirmer certaines choses – Mina était une sorte de spectateur, en particulier à l’époque, et apparemment elle faisait beaucoup de ses séances nue. (rires) Cela a peut-être en quelque sorte atténué le scepticisme (rires) associé à cela et qui peut en fait avoir affecté [the investigation]. Lorsque l’équipe d’enquête de Scientific American s’est présentée et a commencé à vivre dans la maison des Crandon à Boston, Malcolm Bird est juste transpercé par Mina; il pense juste qu’elle est géniale.

Quand vous lisez ces récits, il croit fermement qu’il a enfin, enfin trouvé le véritable article, et encore une fois, je ne citerai que ce que Penn Jillette m’a dit à ce sujet: qu’apparemment, selon la petite-fille de Margery, oui, elle dormait vraiment. avec tous, ce qui était pratique – pas pour Scientific American, cependant. Parce que Scientific American était en bonne voie de gagner plus de 5 000 $ en prix. Mais ensuite, il était prêt à le faire, alors que Harry Houdini, qui faisait véritablement partie de l’équipe, n’était pas là; il était en tournée et il en a entendu parler. Il lisait qu’il semblait que Scientific American s’apprêtait à le faire, et il s’est donc précipité pour pouvoir être là pour une autre séance qui les impliquait tous, et il est là pour la séance. Il est très contrarié que Malcolm Bird et d’autres membres du panel aient semblé prêts à attribuer cela, et au milieu de la séance à un moment donné, Harry Houdini, fuit [leaps] sur ses pieds et pointe vers des preuves de faux, et il la dénonce en plein milieu. Et Malcolm Bird fuit [leaps] sur ses pieds et commence à défendre vigoureusement l’honneur de Mina, qui conduit[s] à ce que j’ai l’impression était alors une bagarre de poing (rires) qui a éclaté entre Harry Houdini et Malcolm Bird; et je pense que c’est probablement un excès de ma propre imagination qui imagine [the fight] se répandre dans la rue d’une manière ou d’une autre, parce que je ne peux vraiment pas imaginer que dans une bagarre entre Harry Houdini et Malcolm Bird que cela durerait très longtemps. Cependant, cela suffisait à détruire à peu près les tentatives de lutte contre les fantômes de Scientific American à ce stade. Nous n’avons donc jamais distribué les 5 000 $ en prix. Yay!

Steve Mirsky:

John Rennie était le septième rédacteur en chef de l’histoire de la science américaine. Il est maintenant chez Quanta Magazine. C’est ma grande chance d’être à SciAm pendant son mandat, ainsi que ses successeurs, Mariette DiChristina, maintenant doyenne du College of Communications de l’université de Boston, et Laura Helmuth, récemment arrivée, du Washington Post.

Alan Guth fait également partie de l’histoire de Scientific American. En 1984, lui et Paul Steinhardt ont publié un article fondateur intitulé The Inflationary Universe. Voici un court segment d’environ six minutes avec Guth, parrainé par le prix Kavli.

En 2009, Guth a participé à une table ronde lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science. J’ai diffusé les faits saillants de cette table ronde sur ce podcast. Il suffit de rechercher les parties 1 et 2 des «Étoiles de la cosmologie» pour obtenir ses pensées et celles de ses collègues sur l’état de la cosmologie.

En 175 ans, vous faites des erreurs. Et dans le numéro actuel du magazine, le numéro de septembre, il y a un article qui tient nos pieds au feu sur certaines des erreurs les plus importantes que cette publication a commises au cours des 175 dernières années. En revanche, j’ai pris quelques minutes pour faire des recherches sur certaines des erreurs les moins importantes que nous avons commises au cours des 175 dernières années.

En 1846, nous partagions une terrible idée des hélices de bateau. «Il est vraiment étonnant», écrivions-nous, «que les hommes du capital en Angleterre persistent à se maintenir si totalement ignorants des principes philosophiques simples de la mécanique, au point de supposer qu’une hélice de quelque forme que ce soit sur le principe de la vis, puisse rivaliser avec le principe de la vis. simple roue à aubes fultonienne. » Ce que nous avons manqué, c’est qu’au fur et à mesure qu’un navire roule, plus d’un côté de la pagaie est submergé, ce qui fait que ce côté produit plus de puissance. Le problème de direction qui en résulte n’est qu’une des raisons du manque aujourd’hui de porte-avions à palettes. Notre version originale des hélices était clairement une mauvaise rotation.

En 1869, nous avons eu des idées pour une meilleure façon de se déplacer entre Manhattan et Brooklyn que par un pont suspendu. «J. W. Morse a conçu un pont qui permet une construction beaucoup plus légère qu’un pont suspendu normal et est, par conséquent, beaucoup moins cher à construire. Le projet de M. Morse prévoit le transport à travers la rivière dans une plate-forme géante, suspendue au moyen de câbles à un chariot roulant sur un portique à travers la rivière … le fait que le voyageur ne pende que 3 pieds au-dessus de l’eau – et est donc presque à la rue -level – facilite la traversée de la rivière par les wagons lourdement chargés et sera également apprécié par l’ouvrier qui rentre chez lui à pied après une dure journée de travail à l’usine ou à l’entrepôt. En ce qui me concerne, s’il y a quelque chose de pire que d’être à 130 pieds au-dessus de l’East River, c’est à 3 pieds au-dessus de l’East River.

Comme vous l’avez entendu de John Rennie, Scientific American dans les années 1920 était enthousiaste à l’idée de démystifier les détenteurs de séances qui prétendaient communiquer avec les morts. Mais en 1923, nous avons préconisé que certains médiums – pas «la fraude flagrante qui escroque les veuves de leur argent d’assurance par des« messages »de leur mari décédé» – devraient être rémunérés pour leurs services. «Car après tout, même un médium doit vivre. Personne n’a jamais suggéré que le médecin doive avoir un travail, à côté, de charpentier ou de chauffeur de piratage, gagner sa vie de cela et donner le temps qu’il peut en épargner à la guérison gratuite de la maladie … le médium, au les gens qu’il sert, donne un service aussi réel que le médecin… pourquoi lui demander de le donner pour rien? Un siècle plus tard, nous, à Scientific American, sommes tous à court de largesses moyennes, même petites.

Nous n’étions pas non plus inquiets pour nos propres revenus, du moins en 1849. En mai de cette année-là, nous nous sommes excusés auprès du lectorat de les bombarder de deux colonnes et demie d’annonces. Dans tout le numéro. En 1915, nous avons fait le point et défini une position que nous maintenons toujours: «Le temps et l’importance croissante de la publicité dans le journalisme moderne ont changé cette attitude hautaine.

Nous sommes en 2020 et nous n’avons toujours pas de voitures volantes. (Et si la capacité de conduite des êtres humains au sol est une indication, Dieu merci.) Mais en 1915, nous attendions avec impatience des avions transparents: «Les autorités militaires attendent avec grand intérêt le développement du nouvel avion invisible français … [aluminum] cadre, au lieu de la toile, est tendu un matériau transparent… appelé «cellon»,… une combinaison chimique de cellulose et d’acide acétique. De presque la même transparence que le verre, il ne craque ni ne se fendille et a la ténacité et la souplesse du caoutchouc. » Ce qui est vrai. Et c’est pourquoi il est aujourd’hui utilisé pour les montures de lunettes. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’il n’existe pas d’avions invisibles français.

En 1913, nous avons rendu compte de la découverte du crâne fossile de celui connu sous le nom de Piltdown Man: «A Piltdown Common, Sussex, Angleterre, un paléontologue anglais, M. Dawson, a découvert, il y a environ un an, un crâne humain assez complet. représentant la plus ancienne relique de la race humaine dans les îles britanniques, et l’une des plus anciennes découvertes au monde. Et deux ans plus tard, nous avons effectué une analyse scientifique de la découverte, par le professeur W.P. Pycraft du British Museum. Dans cette pièce, intitulée Mankind in the Making: The Direct Ancestor of the Modern Man and What He Looked Like, Pycraft a écrit: «Bien que le crâne soit essentiellement humain, c’est-à-dire qu’il s’agit du crâne d’un membre du genre Homo , bien que représentant un homme de bas grade, la mâchoire, en revanche, comme nous l’avons déjà remarqué, est presque celle d’un singe. Piltdown Man s’est finalement révélé être un canular, composé de parties d’un crâne humain et d’une mâchoire d’orang-outan – quand Pycraft a dit que la mâchoire était «presque celle d’un singe», il avait presque raison.

Enfin, en 1883, on pensait que personne ne voudrait vraiment de téléphone: «Bien que des expériences récentes aient démontré la possibilité de téléphoner sur de longs circuits, il est à douter si l’instrument sera utilisé autrement que localement … il n’y a pas système de signaux aussi clair que le code Morse actuel, tel qu’interprété par le sondeur… par téléphone, c’est le son d’un mot et non sa voyelle et ses consonnes que l’opérateur reçoit et une erreur peut facilement se produire même dans les meilleures conditions. » Eh bien, oui, c’est pourquoi le jeu s’appelle le téléphone. En fait, nous aurions peut-être finalement eu raison – avec l’avènement des textos, beaucoup d’entre nous préfèrent apparemment ces mini-télégrammes à la conversation. Comme l’a dit le comédien Gary Gulman, «Pour moi, le téléphone est juste cette application rarement utilisée sur mon téléphone.»

C’est tout pour cet épisode, obtenez vos actualités scientifiques sur notre site Web, www.scientificamerican.com. Où toute notre couverture contre les coronavirus est hors du paywall, disponible gratuitement.

Et suivez-nous sur Twitter, où vous recevrez un tweet chaque fois qu’un nouvel élément arrive sur le site Web. Notre nom Twitter est @sciam. Pour Science Talk de Scientific American, je suis Steve Mirsky, merci d’avoir cliqué sur nous.

