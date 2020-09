Ce 11 septembre, 19 ans de attaque terroriste aux États-Unis, qui a fait tomber tours jumelles de New York.

C’était dans la matinée de ce mardi 11 septembre 2001 que l’attaque du groupe islamiste Al-Qaïda a coûté la vie à environ 3 000 personnes. Tout a commencé lorsque deux avions, que les terroristes ont détournés, ont frappé les bâtiments emblématiques de New York.

À peu près au même moment, une autre partie de l’attaque a eu lieu au Pentagone américain. Et un quatrième avion s’est écrasé en Pennsylvanie.

Cependant, les images les plus déchirantes ont émergé de l’attaque contre le tours jumelles. Depuis, année après année, les victimes sont commémorées dans un mémorial qui a été érigé à l’endroit où se trouvaient les bâtiments imposants.

Voici à quoi ressemble le One World Trade Center aujourd’hui / .Un homme visite le mémorial aux victimes du 11 septembre / .

Ici, nous vous laissons quelques-uns des moments les plus choquants que le tentative du 11 septembre 2001:

L’histoire de Marcy Borders

L’une des photographies de l’attaque qui a parcouru le monde était celle de la «dame de la poussière» Marcy Borders. La femme a été surprise par un homme alors qu’elle se réfugiait dans un immeuble près des tours, le corps et le visage couverts de poussière à Ground Zero.

Cependant, Marcy est décédée en août 2015, victime d’un cancer.

Il y a quelques semaines à peine, Marcy Borders, l’emblématique «femme de la poussière» de # 11S, est décédée

FernandaF pic.twitter.com/u9Y9zPdi1I – Fernanda Familiar (@qtf) 11 septembre 2015

De même, année après année, les utilisateurs se souviennent de l’attaque qui a secoué New York et le monde.

11 septembre 2001.

Ce mardi, et toujours groggy de dormir autant (je me suis levé à 3 heures de l’après-midi), j’ai été stupéfait par les nouvelles à la télé. L’attaque et la chute subséquente des tours jumelles de New York.

Atroce…

Près de 3 000 morts.

Sans mots.

J’espère que nous ne vivons plus cela. pic.twitter.com/nf8yFgSNEU – Juanito® (@ juancazorla7401) 10 septembre 2020

RT @rabillodelojo: Personne n’oublie le 11 septembre. Twin Towerspic.twitter.com/EkOlWy8dLL – Webcams du Mexique (@webcamsdemexico) 11 septembre 2018

11S Cette journée a commencé le déclin de l’Ouest # TorresGemelas # USA # États-Unis pic.twitter.com/PTs8wcxCYd – Ro ♥ ️💛 ♥ ️ V.E.R.D.E💚💚 (@ MissGreen181) 10 septembre 2020

La vidéo de l’attaque en direct

Plusieurs bulletins d’information ont rapporté les attaques en direct. Quelques minutes après 9 heures du matin, alors que certains arrivaient au travail ou allaient à l’école, le premier accident d’avion s’est produit dans l’une des tours. Ainsi commença le terrible tentative.

Vidéo publiée sur YouTube par ViralSpace

De la même manière, l’année dernière, un conservateur et restaurateur numérique a partagé des photos inédites de l’attaque du 11 septembre. Jason Scott a mis en ligne plus de 1 000 photos de Ground Zero. Ici vous pouvez voir la galerie complète.

La semaine dernière, on m’a remis une cache de 2400 photos prises à Ground Zero de fin septembre à début octobre 2001. Elles ont été prises par un ouvrier qui était là avec un Canon Powershot G1, et qui s’est détaché en travaillant au travail. à travers l’épave. pic.twitter.com/4PHDCJUeB6 – Jason Scott (@textfiles) 11 juin 2019

