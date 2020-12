MADRID, 14 ANS (CHANCE)

Il y a des mariages taurins qui rentrent dans l’histoire, comme celui de Rocío Jurado et Ortega Cano, Isabel Pantoja et Paquirri, Enrique Ponce et Paloma Cuevas et bien sûr … celui d’Estrella Morente et Javier Conde. Aujourd’hui, il y a 19 ans, la Basilique Notre-Dame des Douleurs de Grenade vêtue de blanc pour cette rencontre émouvante. Javier Conde est arrivé assez détendu et fier après cinq heures de l’après-midi, coiffé d’un chapeau cordouan et accompagné de sa mère, Charo Becerra. La marraine était vêtue d’une élégante robe fuchsia ornée de plantes et bien sûr d’une mantille.

Estrella Morente est arrivée au bras de son père, Enrique Morente. Dès qu’elle est arrivée à sa rencontre avec Javier Conde, elle a reçu un baiser de la main de ce qui serait son mari quelques minutes plus tard. Plus tard, la chanteuse a embrassé la main de sa belle-mère et finalement le droitier a salué Enrique Morente.

L’artiste portait une robe dessinée par Eduardo Ladrón de Guevara. Il était fait de velours blanc brodé de soie et fini dans les manches et l’encolure avec de la dentelle de Bruxelles. Estrella a opté pour un diadème en diamant qui tenait le voile placé comme une mantille avec un arc bas de style Lorca.

Il y avait de nombreux invités qui ne voulaient pas perdre ce lien de mariage, comme Enrique Ponce, accompagné de sa femme, Paloma Cuevas, de la chanteuse Pastora Soler, Óscar Higares, Julio Aparicio et Pepe de Lucía, entre autres. Cela fait 19 ans depuis ce jour merveilleux que les deux protagonistes qui ont donné le «Oui, je veux» se souviendront sûrement avec beaucoup d’amour.