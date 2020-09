Face à une pandémie qui a frappé les Noirs américains plus durement que presque tout autre groupe, alors que la nation continue de faire face à l’héritage toxique de l’esclavage et de Jim Crow, deux femmes géorgiennes se sont réunies pour construire une communauté qui sera un lieu libre de oppression, «une communauté soudée pour que notre peuple vienne respirer».

Ils l’appellent Freedom, Georgia, et s’inspirent de Wakanda, le pays de la bande dessinée fictive qui a servi de décor au film «Black Panther».

Ashley Scott, un agent immobilier de Stonecrest, en Géorgie, qui a été poussé à rechercher une thérapie par sa réaction à la mort par balle d’Ahmaud Arbery, un jeune homme noir faisant du jogging dans un quartier blanc, a déclaré qu’après plusieurs séances, elle avait réalisé que son problème était 400 ans d’oppression raciale et de traumatisme remontant à l’établissement de l’esclavage en Amérique du Nord.

«Nous sommes confrontés au racisme systémique», a-t-elle écrit dans un éditorial pour Blavity le mois dernier. «Nous sommes confrontés à des problèmes profondément enracinés qui nécessiteront plus que de manifester dans les rues.»

Avec son amie Renee Walters, entrepreneur et investisseur, elle a fondé The Freedom Georgia Initiative, un groupe de 19 familles noires qui ont collectivement acheté 96,71 acres de terres rurales à Toomsboro, une ville de quelques centaines d’habitants du centre de la Géorgie, avec l’intention de: développer une communauté noire autonome. L’espace comportera de petites maisons pour les vacances et accueillera des mariages, des retraites et des activités récréatives, et pourra éventuellement évoluer en une communauté intégrée et autonome.

«Il est maintenant temps pour nous de réunir nos amis et notre famille et de nous construire nous-mêmes», a déclaré Walters, qui est président de l’organisation, dans une interview avec Yahoo News. «C’est la seule façon dont nous serons en sécurité. Et c’est la seule façon dont cela fonctionnera. Nous devons commencer à nous rapprocher. »

Familes de The Freedom Georgia Initiative sur leur terrain nouvellement acheté à Toomsboro, Géorgie (Crédit: The Freedom Georgia Initiative)

«Nous voulons vraiment que vous veniez et que vous vous sentiez en sécurité», a-t-elle expliqué. «Vous n’avez pas à vous soucier des Karens du monde et de quoi que ce soit de ce genre. Vous venez de vous amuser. Nous aurons une zone sportive, comme une zone sportive noire avec pêche, chasse, champ de tir, sentiers de VTT. Nous voulons simplement créer une communauté soudée pour que nos employés viennent respirer. » («Karen» est un surnom dérisoire pour les femmes blanches qui revendiquent des privilèges raciaux de manière offensante.)

Walters reconnaît les défis à relever car l’histoire n’a pas toujours été à la hauteur des aspirations des Noirs américains à devenir propriétaires.

La première ville noire d’Amérique remonte à 1738, près de ce qui est maintenant connu sous le nom de Saint-Augustin, en Floride. Trente-huit esclaves fugitifs cherchant refuge ont formé une ville nommée Gracia Real de Santa Teresa de Mose. L’historienne Dr. Jane Landers a expliqué que, « Alors que la nouvelle de la fondation de Mose se répandait dans les plantations de Caroline du Sud, des groupes d’esclaves se sont détachés et ont essayé de se rendre en Floride », ce qui a amené certains à l’appeler leur « première terre promise ». En réponse à de nombreuses révoltes d’esclaves, les Anglais ont décrété un siège d’un an de la Floride pour finalement capturer Fort Mose en 1740.

Plus d’un siècle après la création de Fort Mose, et deux ans après la proclamation d’émancipation de 1863, en réponse directe au massacre d’Ebenezer Creek, le général de l’Union William T. Sherman a tenté de créer plus de villes noires avec sa promesse de 40 acres et mule . En fin de compte, le successeur d’Abraham Lincoln, Andrew Johnson, un démocrate considéré comme sympathisant des anciens États esclavagistes, a annulé les ordres de Sherman en rendant la terre aux colonisateurs – inspirant les affranchis à commencer à acheter leur propre terre.

En 1910, les Noirs américains possédaient plus de 14 millions d’acres de terres – plus que jamais auparavant dans l’histoire des États-Unis, mais en raison de la Grande migration et des politiques racistes qui l’accompagnaient, 90% de ces terres ont été perdues le 21 siècle.

Selon ProPublica, «la principale cause de perte involontaire de terres chez les Noirs» a été reconnue par le Département de l’agriculture des États-Unis comme «la propriété des héritiers». La propriété des héritiers est une terre qui a été héritée sans testament, ce qui rend les propriétaires «vulnérables aux lois et aux échappatoires qui permettent aux spéculateurs et aux promoteurs d’acquérir leur propriété». Il représente «plus d’un tiers des terres appartenant aux Noirs du Sud – 3,5 millions d’acres, d’une valeur de plus de 28 milliards de dollars».

Familles sur le terrain qu’elles ont acheté à Toomsboro, en Géorgie dans le cadre de la Georgia Initiative, où 19 familles ont acheté 96 acres de terrain pour créer un espace sûr pour les Noirs. (Crédit: The Georgia Initiative)

Afin de commencer à récupérer les terres appartenant aux Noirs et la richesse générationnelle, Scott croit que les Noirs américains doivent créer leurs propres institutions sociales, politiques et économiques. «Amassez des terres, développez des logements abordables pour vous-même, construisez vos propres systèmes alimentaires, construisez des chaînes de fabrication et d’approvisionnement, construisez vos propres communautés scolaires à domicile, construisez vos propres banques et coopératives de crédit, construisez vos propres villes, construisez vos propres services de police, taxez-vous et voter pour un maire et un conseil municipal en qui vous pouvez avoir confiance », a-t-elle écrit.« Construisez-le à partir de zéro! Ensuite, allez chercher tout l’argent dont disposent les États-Unis d’Amérique pour les entités gouvernementales et obtenez-leur des obligations. C’est ainsi que nous construisons nos nouvelles rues Black Wall. Nous pouvons le faire. Nous pouvons avoir Wakanda! Nous devons juste le construire nous-mêmes! «

Wakanda est à la fois une nation fictive dont la magie n’est pas perturbée par la colonisation et une incarnation cinématographique des avantages de la séparation, par opposition à la ségrégation.

Walters a déclaré que le regretté Chadwick Boseman, décédé la semaine dernière d’un cancer du côlon et incarné Black Panther dans le film, avait «passé le flambeau» à The Georgia Initiative.

«J’ai l’impression que c’est à nous plus que jamais que nous pouvons y parvenir parce que nous l’avons vu dans le film et pourquoi pas simplement créer cela», a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression que c’est là qu’il voudrait que nous fassions.»

Garder l’argent au sein de la communauté noire est également un élément important de l’action menée par The Georgia Initiative.

«Tout comme pour Black Wall Street, leurs dollars ont circulé environ 11 fois avant de quitter la communauté», a déclaré Walters. «C’est juste quelque chose que nous voulons ramener. Nous voulons encourager les entreprises à venir et nous voulons faire circuler notre dollar au sein de la communauté avant qu’il ne soit laissé à quelqu’un d’autre. Nous voulons enrichir tout le monde dans nos régions. »

Les conséquences du massacre de la course de Tulsa, au cours duquel des foules de résidents blancs ont attaqué des résidents noirs et des entreprises du district de Greenwood à Tulsa, Oklahoma, États-Unis, juin 1921 (Photo par Bettmann Archive / .)

Black Wall Street était le surnom du quartier de Greenwood à Tulsa, en Oklahoma, un quartier noir prospère et un quartier commercial qui a été terrorisé et brûlé lors de la célèbre émeute raciale de 1921.

Dans l’ensemble, Walters dit, The Georgia Initiative a été bien accueillie et adoptée par d’autres dans la ville. «Chaque fois que nous allons sur les terres et dans la ville, nous n’avons reçu aucune réaction», a-t-elle déclaré. «Tout le monde est vraiment gentil et accueillant.»

Mais elle ajoute qu’il existe une foule de «trolls Internet» qui n’ont rien de bon à dire et qui réclament la ségrégation au nom du groupe, ce qu’elle désapprouve avec véhémence.

«Nous construisons là où nous pouvons venir et être en sécurité», explique-t-elle. «Chinatown a ces zones. … Pourquoi est-ce que lorsque nous construisons, nous sommes considérés comme racistes ou nous nous séparons? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre propre havre de paix? Chaque communauté en a. »

Elle a ajouté: «Tout le monde est le bienvenu dans Freedom, mais c’est basé sur le fait de voir les Noirs s’épanouir.»

Un peu plus de 150 ans retirés de l’esclavage, les Noirs américains continuent de faire pression pour l’équité et l’égalité dans le pays. L’Initiative de Géorgie cherche à susciter le changement.

«Chaque fois que nous avons essayé de [flourish in history], quelqu’un a essayé de le brûler … et j’en ai juste assez de ça », a déclaré Walter. «Il est temps pour nous de construire le nôtre.»

