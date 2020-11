Vallée de Frailejones dans le parc naturel national de Chingaza. Photo: Parcs naturels nationaux de Colombie.

En dialogue avec Semana Sostenible, Carolina Castellanos, biologiste à l’Institut Humboldt, a assuré que 50% des espèces endémiques font partie d’une catégorie de menace, principalement en raison de l’expansion agricole et minière. Étant donné que la Colombie est le pays avec le pourcentage le plus élevé d’espèces végétales endémiques, la reconnaissance de la menace est cruciale pour créer des stratégies qui garantissent leur conservation.

La destruction de l’habitat est la principale menace qui pèse sur les espèces endémiques du pays. Par conséquent, Castellanos garantit que la délimitation des landes et les plans de gestion des écosystèmes doivent continuer à garantir la conservation de leur richesse naturelle. Aussi, recommandé travailler avec les autorités environnementales en charge des aires protégées pour développer des stratégies qui ne se concentrent pas sur des espèces particulières. Il faudra aussi relier la communauté à travers des activités pédagogiques et participatives.

La ligne de recherche de l’Institut Humboldt développe ses travaux avec trois groupes d’espèces: menacées, utiles et exotiques. À son tour, la catégorie des espèces menacées comprend les classes vulnérables, en danger et en danger critique d’extinction, selon les listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ces études permettent de comparer l’état de conservation de différentes espèces de faune et de flore et rassembler des informations pour consolider un riche inventaire de la biodiversité.

Gaultheria sclerophylla – Ericaceae. Photo: plantes colombiennes.

Castellanos, qui codirige également le Groupe de spécialistes des plantes de Colombie, a assuré que 734 espèces ont été examinées, que l’on ne trouve que dans les hautes montagnes colombiennes, des listes rouges. De plus, cet écosystème, composé de landes, de hautes forêts andines et de leurs transitions, est de la plus haute importance pour la biodiversité du pays, car il favorise l’existence de plusieurs espèces qui y trouvent leur seul habitat.

Un exemple de ceci sont les plantes vasculaires enregistrées en Colombie, donc sur les 4000 espèces, 1119 poussent exclusivement entre 3000 et 5000 mètres d’altitude. De plus, 734 d’entre eux, soit environ 65%, sont endémiques. Ces plantes ont des racines, des tiges et des feuilles qui se nourrissent d’un système vasculaire responsable de la distribution de l’eau et des nutriments. Certaines classes de cette espèce de plante sont l’arbre, l’arbuste, le palmier et l’herbe.

Broméliacées Photo: Naturalista, prise par Kai Yan et Joseph Wong.

En outre, les plantes de haute montagne sont particulières puisqu’elles sont adaptées aux hautes saisons le jour et à leur chute presque précipitée la nuit. De même, leur distribution restreinte se produit parce qu’ils poussent dans les zones élevées des páramos, qui, explique Castellanos, sont comme des îles dans le pays.

En 2016 et 2019, des travaux de reclassement de l’état de conservation des espèces végétales endémiques de haute montagne ont été menés. Certaines plantes prioritaires incluses frailejones, broméliacées et ericacées. Le résultat a permis de mettre à jour 118 espèces dans la catégorie de menace et d’évaluer l’état de conservation de 262 autres, correspondant à 50% des espèces endémiques de haute montagne enregistrées dans le pays, a déclaré Castellanos.

Castellanos, a également assuré que La Colombie est l’un des pays de la région avec le plus de recherches sur l’écosystème páramo. Les études devraient se poursuivre jusqu’à ce que les 734 espèces endémiques du pays soient terminées. L’une des difficultés pour y parvenir tient au manque de botanistes sur le terrain pour collecter les informations. Cela signifie que, par exemple, certaines espèces n’ont pas été examinées à nouveau depuis plus de 40 ans.