Dans l’image, le joueur des Pumas Carlos González. . / José Méndez / Archives

Mexique, 31 octobre . .- Le Paraguayen Carlos González a marqué un but à la 79e minute pour sauver ce samedi un match nul des Pumas UNAM, 2-2 avec les Chivas de Guadalajara, lors du tournoi Apertura 2020 du football mexicain.

L’Argentin Nicolás Freire et Carlos González ont marqué pour les Pumas qui ont pris la deuxième place, tandis qu’Uriel Antuna et Jesús Molina ont marqué pour Guadalajara, huitième du classement.

Guadalajara a commencé mieux et a profité de la supériorité avec un but; Isaac Brizuela est apparu sur l’aile droite et a servi Uriel Antuna, qui a converti sa jambe droite.

Les Pumas se sont ajustés, ils ont commencé à marcher sur la zone rivale et à 18 ans, ils ont égalé avec un but de Freire, 1-1.

Avec une proposition offensive des deux équipes, le match s’est poursuivi à un bon rythme jusqu’à ce qu’en 38, Guadalajara reprenne l’avantage avec une tête de Molina dans un corner où les étudiants universitaires ont montré des lacunes dans la marque.

En seconde période, Jesús Angulo a fracassé le ballon sur la barre transversale en 49 et a laissé passer le troisième but par Guadalajara, qui a été sauvé de la frappe en 53 avec un coup de l’Uruguayen Facundo Waller également intégré dans la barre transversale.

Pumas a tout donné sur l’attaque dans un duel dans lequel les deux équipes ont laissé passer des opportunités offensives.

Après avoir manqué le ballon sur corner à la 75e, quatre minutes plus tard, González s’est dirigé vers l’égalisation.

Le dernier jour, les Pumas visiteront Cruz Azul samedi prochain et Guadalajara recevra le champion Monterrey, un jour avant.

– Fiche technique:

2. Pumas UNAM: Alfredo Talavera; Alan Mozo, Alejandro Mayorga, Johan Vasquez, Nicolás Freire; Favio Álvarez (Brian Figueroa m 85), Facundo Waller (Juan Iturbe m 57), Juan Pablo Vigón, Erik Lira; Juan Ignacio Dinenno (Leonel López m 70), Carlos González.

Entraîneur: Andrés Lillini.

2. Guadalajara: Raúl Gudiño; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier; Jesús Molina (Oscar Macías, 85 ans), Isaac Brizuela, Uriel Antuna, Jesús Angulo (Alan Torres, 80 ans), Fernando Beltrán; Alexis Vega.

Entraîneur: Víctor Manuel Vucetich.

Buts: 0-1, m.6: Uriel Antuna; 1-1, m.18: Nicolás Freire; 1-2, m.38: Jesús Molina; 2-2, m 79: Carlos González.

Arbitre: César Arturo Ramos. Il a averti Alan Mozo, Johan Vasquez, Facundo Waller, Juan Pablo Vigón et Jesús Sánchez. Il a expulsé Alán Mozo.

Incidents: Match du seizième jour de l’Apertura du football mexicain, joué au stade universitaire de Mexico, à 2240 mètres d’altitude.