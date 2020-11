Dortmund (D . / EPA / Martin Meissner

Berlin, 7 novembre . .- Le Bayern Munich a battu le Borussia Dortmund 2-3 aujourd’hui dans une nouvelle édition de la classique allemande qui rend le club bavarois plus leader, maintenant avec deux points d’avance sur Leipzig et trois sur Dortmund .

Robert Lewandowski, avec un but et une passe, a mené le Bayern à la victoire dans un match dans lequel les deux équipes se sont battues chaque pouce du terrain dès la première minute.

Le duel attendu entre Lewandowski et Haaland était un match nul en termes de buts, un chacun, mais le protagoniste était le Polonais.

Avant la première minute, le Bayern avait la première chance aux pieds de Lewandowski avec un tir sous un angle serré. Le début du match avait été marqué par des balles jouées sur tout le terrain.

Dortmund a cherché à exploiter la vitesse de Haaland avec des passes profondes pour tenter de gagner le dos des défenseurs du Bayern.

Le Bayern a tenté de faire circuler le ballon et a eu plus d’arrivée, bien que Dortmund ait également suggéré de la dangerosité avec des approches de la zone sans déranger Manuel Neuer.

Le gardien de Dortmund, Roman Bürki, a dû se pousser à la 13e minute contre une tête de Leon Goretzka et à la 28e en raison du tir de volée du même joueur. À la 24e, un but de Lewandowski a été annulé par le VAR pour hors-jeu.

A la 45e minute, Dortmund a ouvert le score, après une bonne combinaison, avec un tir à l’intérieur de la surface de Marco Reus au centre du gauche de Raphael Guerreiro.

Cependant, presque immédiatement David Alaba, avec un coup franc de la demi-lune, Lewandowski a touché le ballon, Müller l’a arrêté et Alaba a déchaîné un tir qui a frappé le dos d’un défenseur de Dortmund avant d’aller au fond des filets.

La seconde mi-temps a commencé avec une chance de Haaland à la 47e minute à laquelle Lewandowski a répondu avec le deuxième but de Dortmund presque immédiatement. Lucas Hernández a lancé un centre de l’aile gauche et Lewandowski a remporté la position de Mats Hummels et a marqué d’une tête d’une dizaine de mètres.

Ensuite, il y avait des chances pour les deux équipes. Le Bayern avait le meilleur avec un tir au poteau de Kingsley Coman, mais Dortmund insistait constamment sur le but de l’égalisation jusqu’à ce que, dans une contre-attaque, Leroy Sané fasse le troisième pour le Bayern.

Le jeu a commencé avec un ballon que Lucas Hernández a battu Haaland à la lisière de la zone du Bayern. Lucas a joué avec Lewandowski, qui a avancé avec le ballon contrôlé au bord de la zone d’où il a joué avec Sané afin qu’il définisse, après un dribble, avec un tir du pied gauche.

Dortmund s’est rapproché, avec un but de Haaland à la 83e minute, après avoir dribblé sur Neuer sur une passe de Guerreiro, mais le Bayern a réussi à garder le contrôle du match dans les dernières minutes.

Fiche technique:

2 – Borussia Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney (Bellingham, 70 ans); Sancho (Hazard, 70), Reus, Reyna (Brand, 69); et Haaland.

3 – Bayern: Neuer; Sarr, Boateng (Javi Martínez, 69 ans), Alaba, Hernández; Kimmich (Tolisso, 36 ans), Goretzka; Gnabry, Müller, Coman (Sané, 69 ans); et Lewandowski.

Buts: 1-0 (min 45, Reus), 1-1 (min 45+. Alaba), 1-2 (min 48. Lewandowski). 1-3 (min 80, Sané), 2-3 (min 83, Haaland)

Arbitre: Manuel Gräfe (Berlin) a averti Kimmich, Delaney, Lewandowki, Witsel

Incidents: la 7e journée de Bundesliga s’est disputée au Signal Iduna Park de Dortmund sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.