Sur la photo, recrue du porteur de ballon Cam Akers. . / Peter Joneleit / Archives

Seattle (USA), 9 janvier . .- Le demi offensif recrue Cam Akers a imposé sa domination offensive sur le terrain et la défense des Rams a brillé surtout dans le jeu de wild card de la National Conference (NFC) qu’ils ont remporté ce samedi à l’extérieur 20-30 aux Seahawks de Seattle et ils sont allés à la série de division.

Akers s’est précipité pour 131 verges et un touché, le demi de coin Darious Williams a renvoyé l’interception au quart-arrière des Seahawks Russell Wilson, 42 verges, pour marquer, et les Rams ont remporté la victoire sur leur rival de division directe.

La meilleure défense de la ligue pendant la saison régulière a maintenu sa domination dans les séries éliminatoires, même sans le plaqueur All-Pro unanime Aaron Donald pendant une grande partie de la seconde période.

Aucune équipe n’était meilleure pour limiter les verges ou les points que les Rams (11-6) et ils ont continué à tourmenter Wilson et les Seahawks (12-5), qui n’ont jamais trouvé la formule pour le battre.

Wilson était assiégé par le front défensif et un secondaire sans jeu n’a jamais permis aux receveurs larges, la star DK Metcalf ou Tyler Lockett de libérer leur meilleure production.

Donald, avant de repartir avec une blessure aux côtes, et son collègue de coin Jalen Ramsey ont été excellents. Mais il en était de même pour d’autres joueurs défensifs comme les joueurs de ligne Troy Reeder et Leonard Floyd aux côtés de la sécurité Jordan Fuller.

Floyd avait deux des cinq sacs des Rams. Deux des autres appartenaient à Donald. Les Rams n’ont alloué que 278 verges au total et 11 premiers essais.

La grande défense a mis les Rams dans la ronde divisionnaire des éliminatoires de la semaine prochaine, probablement pour rivaliser avec les Green Bay Packers, tête de série, à moins que Chicago ne batte les New Orleans Saints lorsque les deux équipes se rencontrent. affrontez demain, dimanche, dans un jeu de wild card de la NFC.

L’interception de Williams était la troisième de la saison contre Wilson après l’avoir éliminé deux fois à Los Angeles en novembre. Il a sauté par-dessus un large écran de réception destiné à Metcalf et l’a rendu intact pour donner aux Rams une avance partielle de 3-13 à mi-chemin du deuxième quart qui serait la clé de l’avenir du match.

Akers a ajouté un touché de 5 verges juste avant la mi-temps pour une avance de 10-20. C’était assez avec une attaque de Seattle qui était décousue et confuse presque dès le début, sans que leur entraîneur-chef Pete Carroll ne puisse redresser le navire de son équipe.

En plus de voir comment Wilson a réalisé l’une de ses pires performances en séries éliminatoires.

Le quart-arrière étoile des Seahawks a complété 11 de 27 pour 174 verges. Wilson s’est connecté avec Metcalf sur une paire de touchés: 51 verges en première mi-temps après un jeu interrompu, et un touché de 12 verges avec 2:28 à jouer pour rendre le score plus respectable, mais sans jamais être un facteur gagnant.

Seattle n’a jamais joué la tête et était 2 sur 14 sur les troisièmes essais. Leur premier match éliminatoire à domicile en quatre ans a été un échec sans leurs supporters locaux scandaleux, et les Seahawks ont connu une séquence de 10 victoires consécutives en séries éliminatoires à domicile.

Sa dernière défaite en séries éliminatoires remonte à janvier 2005 contre les Rams alors qu’ils étaient basés à St. Louis.

Les Rams ont réussi la surprise sans un quart-arrière en bonne santé pendant plus des trois quarts du match.

John Wolford a débuté pour la deuxième semaine consécutive, mais s’est blessé au cou lorsqu’il a plongé tête première au premier quart et a été touché au casque par l’épaule de Jamal Adams. Wolford a été emmené dans un hôpital local par mesure de précaution.

Jared Goff a pris ses fonctions moins de deux semaines après avoir subi une intervention chirurgicale sur son pouce droit; il a été blessé lors de la défaite de la semaine 16 contre Seattle. Goff n’a rien fait de spectaculaire mais il a également évité de grosses erreurs.

Goff a terminé 9 sur 19 pour 155 verges. Il a terminé la victoire avec une passe de touché de 15 verges au receveur large Robert Woods avec 4:46 à jouer après que le demi de coin des Seahawks DJ Reed a tenté une interception.

Akers, le porteur de ballon recrue des Rams, a été exceptionnel après ne pas avoir joué il y a deux semaines. Akers a eu la meilleure journée de course pour un porteur de ballon des Rams depuis que Marshall Faulk a marqué 159 contre les Eagles de Philadelphie en janvier 2002 et les Rams ont terminé le match avec 164 verges au sol.