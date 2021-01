143 des 293 établissements d’enseignement de la région de l’Atlantique ne disposent toujours pas de mesures de biosécurité suffisantes pour commencer les cours. Photo: Éducation min.

A partir de la troisième semaine de janvier, 20 écoles dans trois municipalités du département de l’Atlántico commenceront les cours du calendrier académique selon la modalité d’alternance, comme indiqué à Caracol Radio, la secrétaire à l’éducation de l’Atlantique, Catalina Ucrós.

“Ces établissements ont respecté les protocoles de biosécurité, un travail conjoint a été fait avec le ministère de la Santé”, a déclaré le responsable à la station.

De même, comme le rapporte Blu Radio, après un diagnostic posé par les secrétariats de la santé, de l’éducation et des infrastructures, ils ont trouvé “difficultés dans 143 des 293 établissements d’enseignement, l’une des lignes d’action est donc d’améliorer les conditions de biosécurité dans ces centres »dit le fonctionnaire.

Les institutions qui ont l’aval du Secrétariat sont situées dans les municipalités de Puerto Colombia, Sabanalarga et Tubará et selon Ucrós a déclaré à Caracol Radio, toutes les écoles privées ne commenceront pas leurs cours le lundi, car les dates sont programmées par chaque centre éducatif. .

À quoi ressemblera la modalité d’alternance?

En dialogue avec Caracol, le responsable a également révélé comment les cours se dérouleront sous la modalité d’alternance dans ces 20 établissements privés qui respectent tous les protocoles de biosécurité.

«Seuls 33% des élèves seront en personne, il y aura des quarts de travail pour que les enfants et les jeunes puissent fréquenter les écoles et qu’il n’y ait pas de surpeuplement, La distanciation sociale sera également respectée et la température des étudiants sera prise avant d’entrer dans les institutions », a précisé le secrétaire à l’Éducation.

De même, il a indiqué à la station qu’un parcours de soins a déjà été établi en cas d’un éventuel cas positif de covid-19 et que les établissements demanderont les données EPS aux étudiants pour demander un accompagnement par le ministère de la Santé de la département, si nécessaire.

Écoles privées qui commencent les cours:

La station de radio a également révélé les noms de certains des établissements d’enseignement qui commenceront les cours avec cette modalité, à savoir:

À Puerto Colombie: Sacred Heart, Wisdom, San Francisco, Cervantes High School, Country Gymnasium, Altamira International, San José, entre autres.

Sabanalarga: établissement d’enseignement moyen de l’Association des professionnels et de l’école normale supérieure de Santa Teresita.

Tubará: centre éducatif Caminos del Saber.

Qu’arrivera-t-il aux écoles publiques?

Le 13 janvier, El Heraldo a partagé les déclarations de la secrétaire à l’Education pour l’Atlantique, Catalina Ucrós, sur les mesures qui seront prises pour les institutions publiques de la région.

Au sein des informations fournies, le président a indiqué que les décisions de l’alternance seront prises par les secrétariats de l’éducation des entités territoriales, avec l’accompagnement du ministère de la Santé, dans les prochaines semaines.

Avant les déclarations du président, les médias de Barranquilla ont précisé que le Secrétariat de l’éducation du district avait rappelé que “Le calendrier académique des élèves des écoles officielles de Barranquilla débute la première semaine de février, soit avec l’enseignement à distance, soit en alternance.”

Du bureau du maire de Barranquilla, par le biais du secrétariat du district à l’éducation, «le soutien nécessaire est fourni aux établissements d’enseignement qui se préparent à appliquer ce modèle, il est donc prévu que le retour puisse être effectué en février. aux salles de classe avec les institutions dans lesquelles les conditions sont données et qui sont conformes aux directives du ministère de la Santé et du ministère de l’Éducation », a déclaré à El Heraldo la secrétaire à l’Éducation de Barranquilla, Bibiana Rincón.

Le responsable a également souligné que le processus de retour effectif en classe des élèves a fonctionné avec les enseignants et les directeurs des institutions de district. «Il est important de garder à l’esprit que le plan ne consiste pas seulement à se conformer aux protocoles, il implique également divers facteurs et éléments qui permettent de définir comment les sessions en face à face vont se développer, dans lesquelles l’objectif est de fournir un retour d’expérience sur l’apprentissage autonome et de reconnecter les enfants et jeunes scolarisés », a-t-il déclaré à la communauté de Barranquilla.

