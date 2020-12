Une tempête de neige dans le nord des États-Unis affectera les régions d’au moins 20 États, y compris le nord de l’État de New York.

Monde de Miami / eldiariony

Cependant, son impact ne sera pas seulement dû aux fortes accumulations de neige – qui dans certains cas atteindront jusqu’à 18 pouces – mais il y aura des vents forts et de la pluie dans d’autres régions, y compris le New Jersey et le Connecticut, a rapporté The Weather Channel.

Les États dont les zones seront affectées par la neige sont Washington, Nevada, Montana, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Idaho, Oregon, Wyoming, Michigan, Ohio, Vermont, New Hampshire, Massachusetts et Maine.

Dans certaines régions, comme le nord de la Californie, le phénomène débutera ce dimanche soir, avec de fortes pluies, des rafales de vent et de la neige dans les montagnes.

Pour mardi et mercredi, la tempête se déplacera vers le centre du pays avec de fortes chutes de neige dans l’Iowa, le Minnesota et le Wisconsin.

“De fortes pluies sont attendues dans toute la vallée du Mississippi, et le Texas pourrait avoir des orages forts à violents”, indique le rapport.

Il est ajouté qu’en raison des basses températures, dans certaines régions, l’eau de pluie finira par se transformer en glace.

Les effets de la tempête se poursuivront jusqu’au week-end suivant, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An.

“Les chutes de neige se propageront également vers l’est dans certaines parties du Nevada, de l’Utah, de l’Arizona, du Colorado et du Wyoming lundi”, indique le rapport.

Depuis vendredi, une tempête à l’est a touché la région de la Nouvelle-Angleterre et le nord de l’État de New York.