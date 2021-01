L’attaque contre le véhicule de l’ONU s’est produite & # 243; dans la ferme & # 237; o Girasoles, qui fait partie de la municipalité de San Vicente del Cagu & # 225; n. . / Mauricio Due & # 241; comme Casta & # 241; eda / Archive

Ce jeudi 14 janvier, le bureau du maire d’Ituango (Antioquia) a rapporté que, 50 familles qui vivent dans le village de Las Cuatro, situé à trois heures de l’agglomération de la commune, ils risquent d’être déplacés. Ce fait est dû au fait que des affrontements armés ont lieu entre l’Armée nationale, les Forces d’autodéfense Gaitanista de Colombie (AGC) et des dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Pour le moment, la population est confinée chez elle par peur de mourir dans les feux croisés.

La situation s’est aggravée ce jeudi, mais ce n’est pas un fait nouveau depuis les personnes touchées avaient dénoncé la présence des subversifs pendant des semaines à quatre.

<< Ces derniers mois, nous avions mis en garde contre le déplacement vers la frontière ouest du Nudo del Paramillo, dans les limites d'Ituango, Peque et Sabanalarga (Antioquia) en raison de la guerre entre les fronts 18, 36 (des dissidents des FARC) et l'AGC . Désormais, les déplacements, meurtres et combats se sont multipliés », a dénoncé le Réseau des Organisations Sociales et Rurales du Nord d'Antioquia et Bajo Cauca (Redosc), via son compte Twitter.

Selon diverses organisations civiles, les chefs communautaires du village ont récemment été menacés par l’AGC. Même le président du Comité d’action communautaire (JAC) a été contraint d’assister à une réunion avec les commandants du groupe paramilitaire au début de l’année, mais ce qui s’est passé pendant la réunion est inconnu.

«Nous ne connaissons pas les raisons. Quelques minutes plus tard, le président du JAC a été libéré par ce groupe mais il est dans une situation très délicate car son niveau de risque a augmenté et il n’a pas voulu exprimer ce qui s’est passé », a déclaré Yesid Zapata, porte-parole de l’organisation. Processus de garantie sociale (PSG).

Le 10 janvier, le premier homicide de l’année a également été signalé à Ituango, exactement dans le village de Las Cuatro, et, selon les autorités, c’était entre les mains de l’AGC. La victime était Luis Alfredo García Chavarría, un homme de 55 ans qui appartenait à une association paysanne.

Ceux qui ont commis le crime sont arrivés dans la région, ont demandé García et après avoir discuté avec lui pendant une heure, ils lui ont tiré plusieurs coups de feu. Des sources officielles ont assuré que les groupes armés avaient déjà averti l’homme qu’il devait quitter le territoire et ne pas rentrer, mais García est revenu en décembre et était en association.

Du côté des dissidents des FARC, Redosc a également publié sur les réseaux sociaux que les habitants d’Ituango et d’autres communes du nord d’Antioquia et de Bajo Cauca ils ont reçu des brochures de ces subversifs en les avertissant qu’ils doivent être «préparés car les temps difficiles reviendront pour tous».

La présence des subversifs dans la zone, ajoutée à l’intimidation dont les dirigeants ont été victimes, a motivé l’armée à faire une présence sur le territoire, mais cela au lieu de garantir la vie de la population, ce qu’elle a fait a été de les mettre en risque plus élevé. Les 50 familles, composées d’un total de 200 personnes, ils demandent aux militaires de quitter le trottoir, car ils assurent que si les affrontements se poursuivent, ils seront forcés de quitter leurs maisons et de se rendre dans la zone urbaine d’Ituango.

«Si la situation devient un peu plus compliquée, ils décideront, malheureusement, de se déclarer en déplacement forcé et une cinquantaine de familles déménageront, dont 200 personnes. Ils iront dans la zone urbaine d’Ituango car cette situation est en danger depuis plusieurs jours », a déclaré Zapata.

Redsoc et l’organisation PSG assurent que les paysans ils ont peur des affrontements nouveaux et pires et que les subversifs plantent des explosifs sur les routes de campagne. Face à ces craintes, le maire d’Ituango, Edwin Mira, a assuré qu’il travaillait avec la force publique pour garantir la sécurité de la communauté afin d’éviter les déplacements, mais n’a pas fourni plus de détails à ce sujet.

Il est important de mentionner que le village de Las Cuatro est proche du secteur où se trouvait l’Espace Territorial de Formation et de Réincorporation (ETCR) de Santa Lucía, le même endroit qui a dû être abandonné par les ex-combattants des FARC après avoir été menacés de mort.

