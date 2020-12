Détail du vaccin Pfizer-BioNTech contre COVID-19. . / José Pazos

Madrid, 28 décembre . .- Variantes, mutations, souches, anticorps neutralisants, immunité croisée, protéine Spike, aérosols, tests d’antigènes ou PCR. La science a battu des records d’audience, de collaboration et de ressources en 2020, et termine l’année en franchissant une étape importante: le développement en quelques mois du vaccin contre la covid-19.

Depuis que les premiers cas de cette maladie ont été détectés en décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan et bien avant que la plupart des pays ne commencent à prendre des mesures de confinement, la communauté scientifique s’est occupée de scruter le coronavirus SRAS-CoV-2 , qui cause la covid-19, et bientôt une équipe de chercheurs chinois a réussi à séquencer tout son génome.

L’obtention de son “livret d’instructions” et son partage ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique a permis d’enquêter sur son origine, ses ancêtres (il est très similaire à d’autres virus isolés chez la chauve-souris), son évolution ou sa relation et similaire à Deux autres coronavirus qui ont causé des infections humaines importantes dans le passé: le MERS et le SRAS-CoV-1.

LA CLÉ DU VIRUS

Le savoir – il y a encore des mécanismes à révéler – était essentiel pour affiner le développement des vaccins, et l’une des questions clés était de savoir quelle “clé” le coronavirus utilise pour pénétrer dans la cellule humaine et l’infecter: c’est la même qu’il a utilisée l’ancien SRAS, une protéine appelée S (Spike) ou protéine de pointe qui se lie à une autre appelée ACE2 (le «verrou») et se trouve dans nos cellules.

Précisément, les vaccins de Pfizer / BionTech, Moderna et celui d’Astrazeneca et de l’Université d’Oxford, bien qu’avec des technologies différentes, produisent la protéine Spike du SRAS-CoV-2 pour que l’organisme détecte et génère des défenses contre le virus.

Mais avant d’obtenir des vaccins efficaces au-dessus de 90% (un autre record) et de commencer la vaccination aux États-Unis, au Mexique, en Grande-Bretagne ou en Espagne, la science révélait des questions importantes sur les symptômes – comme la perte d’odorat et de goût – ou sur les pathologies susceptibles d’augmenter le risque, telles que les maladies cardiovasculaires et pulmonaires ou le cancer.

Également sur la dynamique de la transmission du virus: moins de deux mètres, par contact, en toussant, en éternuant ou en parlant fort.

On ne sait toujours pas combien de virus est nécessaire pour une infection, mais c’est toujours pire dans des endroits fermés, avec de nombreuses personnes, avec des personnes en contact étroit et pendant une longue période.

On sait qu’il y a des personnes et des événements «super contagieux» et aussi que les masques, l’hygiène des mains fréquente et la distance sociale sont une partie essentielle du manuel de protection.

RETOUR AVEC LES AÉROSOLS

Mais aussi sur la question de la transmission il y a eu polémique, notamment avec les aérosols, les plus petites gouttelettes (moins de 5 microns) du virus. Bien que la durée et la distance de ces gouttelettes ne soient pas claires, qui en raison de leur taille pourraient rester en suspension plus longtemps, il existe des études qui parlent, par exemple, de virus «viables» dans l’air d’une chambre d’hôpital à près de cinq mètres du patient , bien au-dessus des recommandations actuelles.

Le débat sur le rôle des aérosols et leur poids dans l’infection a duré pratiquement jusqu’à la fin de l’année.

Ce n’est qu’en juillet – avec des doutes et des spécificités qu’elle recueille encore – que l’Organisation mondiale de la santé a commencé à intégrer le risque de ces gouttelettes, coïncidant, en outre, avec une lettre de 200 scientifiques mettant en garde contre la transmission aérienne de covid.

En Espagne, le ministère de la Santé a fait écho aux preuves scientifiques du mois dernier et a établi que le risque – dû aux aérosols – augmente dans les environnements fermés et encombrés, en particulier mal ventilés, et avec des activités telles que le sport, parler fort ou chanter.

Ainsi, selon Health, la transmission par aérosols doit être considérée comme une voie de contagion supplémentaire à celles déjà reconnues, une reconnaissance qui, selon les scientifiques consultés par Efe, est arrivée tard ici, à l’OMS ou aux États-Unis, et avec laquelle elle a été envoyée à la population un message incomplet sur les directives de protection.

L’IMMUNITÉ, UN DES INCOGNITES

L’une des inconnues que la science étudie encore est la raison pour laquelle de nombreuses personnes infectées ne présentent pas de symptômes (certaines études les estiment à 20%). Il a été suggéré qu’en raison du développement d’une réponse immunitaire rapide, en raison d’une immunité antérieure due à une réaction croisée avec d’autres coronavirus, en raison de facteurs génétiques ou parce que la charge virale est très faible au moment de l’infection.

Chez les enfants, il a été mentionné, entre autres, qu’ils peuvent avoir un système immunitaire immature qui ne développe pas cette tempête de cytokines (molécules inflammatoires) qui rend le système immunitaire hors de contrôle, mais dans ce cas, comme dans le reste, les preuves font défaut.

On ne sait pas non plus la réinfection (dans le monde, ils n’atteignent pas 30 cas) ou combien de temps dure l’immunité; il y a des études qui disent que les anticorps neutralisants durent trois mois, cinq ou six autres, mais la vérité est que la covid-19 est une nouvelle maladie et qu’il ne s’est pas écoulé assez de temps pour assurer le suivi des patients.

De plus, la grande hétérogénéité de la réponse immunitaire est un autre facteur qui complique sa compréhension. Le plus complexe est de comprendre le lien entre la réponse immunitaire humorale des immunoglobulines -anticorps- et la réponse cellulaire des lymphocytes T -leucocytes essentiels pour éliminer les infections-.

Et il reste également à savoir combien ces personnes vaccinées seront vaccinées; La même chose se passe ici, pas assez de temps ne s’est écoulé, depuis que les volontaires des essais cliniques ont été vaccinés jusqu’à présent, pour connaître ces détails. Le temps dira.

Le passage des mois aidera également à établir les conséquences, par exemple, d’un covid grave et à clarifier l’utilité de certains traitements. Des médicaments tels que l’hydroxychloroquine ou le remdesivir ont fait l’objet d’essais cliniques et cette année sont passés du statut de traitement à l’inutilité ou à des limitations.

UNE VARIANTE DE DERNIÈRE MINUTE

Pour les vaccins, il est positif que le coronavirus ne mute pas très rapidement; il semble que non, bien que cela mute, ce qui est normal.

Il existe des milliers de mutations et pour l’instant on pense qu’elles n’affectent pas les vaccins. Parmi les mutations qui ont attiré l’attention se trouve le D614G dans la protéine S, qui au début on pensait qu’avec lui le virus infectait plus que l’original, et celles qui viennent d’être connues dans une variante du coronavirus identifiée au Royaume-Uni .

Il existe 17 mutations, dont 8 dans la protéine S; Avec cette variante (VUI-202012/01), l’inquiétude est plus grande – les vols ont été annulés et les frontières bloquées – mais aujourd’hui, les scientifiques insistent sur le fait que même s’il semble que cela se propage plus facilement, il n’y a aucune preuve que être plus mortel.

Ils soutiennent également que cela n’affecterait pas l’efficacité des vaccins et que dans tous les cas les technologies utilisées permettent leur refonte facile pour les adapter à de nouvelles variantes. Pourtant, les certitudes sur le VUI-202012/01 sont peu nombreuses et l’enquête se poursuit.

Après la bonne nouvelle sur les vaccins – obtenue en un temps record grâce à des connaissances préalables sur d’autres coronavirus et des ressources humaines et économiques concentrées dans le même but – l’année se termine sur des chocs concernant ce virus.

Il y a une augmentation des cas et des décès dans de nombreux pays et ces nouvelles variantes qui inquiètent -une autre en Afrique du Sud-, en plus des parties intermédiaires. La science continuera à travailler et à se faufiler dans les conversations des citoyens, qui doivent être prudents.

Noemí G. Gómez