Le gouvernement Duque prévoit de commencer la vaccination en février. Photo: . / Stephen Brashear / Fichier

2021 a commencé et en Colombie les attentes sont nombreuses, car comme toute la planète, le pays a subi les dures conséquences du nouveau coronavirus sars-cov-2 qui a coûté la vie à 43213 citoyens selon le rapport du 31 décembre 2020 de l’Institut national de la santé.

La grande attente sera sans aucun doute la mise en œuvre du plan national de vaccination contre le virus dans le pays. Le président Iván Duque et son ministre de la Santé, Fernando Ruiz, ont réalisé l’acquisition de 29 millions de vaccins avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer, AstraZeneca et Janssen, une filiale de Johnson & Johnson.

D’autre part, ils ont assuré qu’à partir de ce mois-ci, ils vont structurer la manière dont les vaccinations seront effectuées dans le pays. Dans ce cas, Bogotá a déjà demandé 15 et 30 pour cent des doses, car c’est la ville qui a été la plus touchée par la pandémie. Alors que le reste des dirigeants locaux se sont réunis avec le ministre de la Santé afin de préparer leurs territoires à ce que sera cette vaccination massive et historique qui devrait débuter en février.

Pour la nouvelle année, qui a commencé par des restrictions telles que le couvre-feu dans ses principales villes, L’inoculation contre le nouveau coronavirus est le grand pari, car nous devons encore attendre quels résultats il aura dans la population, car bien que certains d’entre eux se soient avérés efficaces jusqu’à 95%, le processus de préparation a été effectué dans un un temps record et d’une manière sans précédent pour la manière dont un vaccin est traditionnellement obtenu, ce qui nécessite en moyenne un minimum de deux ans.

Au-delà des vaccins, également en 2021, le pays devra faire face à la crise économique résultant de la pandémie, après des quarantaines, des restrictions et d’autres mesures de prévention des infections. En ce sens, une réforme fiscale sera imminente au cours de ce premier trimestre, car l’Etat doit prendre en charge bon nombre des dépenses survenues lors de l’urgence sanitaire comme les subventions aux entreprises pour qu’elles financent une partie de leur masse salariale, charges sociales, revenus solidarité, entre autres.

Sur ce sujet, Le ministre des Finances, Alberto Carrasquilla, a fait quelques points de suture et apparemment le gouvernement Duque cherchera à lever des ressources grâce à de nouvelles taxes, dans lequel il ne pouvait même pas être exclu qu’ils touchent même le panier familial. Dans tous les cas, il cherchera à atteindre 2 points de PIB, soit environ 20 milliards de pesos.

A ce défi, il faut ajouter la réactivation économique et la création d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes, qui selon les statistiques de Dane sont les populations les plus touchées par les licenciements dans la pandémie.

Ainsi, il est suggéré qu’une réforme du travail devrait également être menée, ce que beaucoup craignent d’inclure des approches telles que la mise en œuvre du travail horaire ou fournir des emplois, en particulier aux jeunes, qui paient moins que le salaire minimum.

La protection efficace des dirigeants sociaux sera un autre des défis du pays cette année. Photo: TWITTER / @TUPAMAROMRT

Après le processus de paix mis en œuvre en 2016 avec les FARC, le pays espère que l’ordre public s’améliorera dans le pays, après près de 60 ans de conflit armé interne.

Cependant, En 2020, 90 massacres ont eu lieu, selon les chiffres de l’Institut d’études sur le développement et la paix (Indepaz), dans lequel des dirigeants sociaux et des ex-combattants des FARC ont été assassinés.

Le gouvernement Duque attribue ces événements au trafic de drogue, après qu’une augmentation des cultures de coca ait été enregistrée dans les années qui ont suivi le processus de paix dans des départements tels que Cauca, Nariño et Norte de Santander. La solution qu’ils proposent devrait se produire avec la réduction des cultures illicites par pulvérisation aérienne.

Mais pour d’autres secteurs du pays, parmi lesquels le nouveau parti politique des anciennes FARC, ce n’est qu’en respectant les accords de paix qu’il sera possible de lutter contre le trafic de drogue en faisant des alternatives aux cultures de substitution une réalité.

Cette année le défi sera de fournir une protection efficace aux leaders sociaux, dont 309 auraient perdu la vie en 2020, selon les chiffres d’Indepaz.

Le pays a clôturé l’année 2019 avec des manifestations massives inspirées de celles qui ont eu lieu au Chili, cela a conduit à un référendum dans ce pays avec lequel le pays du sud changerait sa constitution héritée de la dictature d’Augusto Pinochet.

Mais l’année dernière, la pandémie a suspendu les manifestations jusqu’en septembre, lorsque des cas de violence policière contre des citoyens sont devenus évidents. Le cas le plus emblématique, le meurtre de Javier Ordoñez, décédé après avoir été battu par deux policiers dans ce qui serait un processus de détention irrégulier.

Ce qui a suivi a été une vague de violence où plusieurs centres d’attention immédiate de la police (CAI) ont été incendiés à Bogotá, et dans laquelle il est indiqué qu’il y a eu une réponse disproportionnée de la part des militaires en uniforme. que dans certains cas, ils auraient tiré sur des citoyens lors des manifestations.

Dans les mois à venir, il sera de nouveau présent si la police colombienne a besoin d’une réforme qui offre de nouvelles façons de contrôler l’ordre public dans les manifestations.

En ce sens, c’est le nouveau directeur de la police, le général Jorge Luis Vargas, qui devra relever ces nouveaux défis pour l’institution.

La Colombie devra faire un effort dans le reste des tours de qualification pour le Qatar, car pour le moment il n’y a pas de place pour le championnat. Photo: . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

Si les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine se terminent aujourd’hui, L’équipe nationale colombienne serait sans place dans le championnat. Ceci après les défaites contre l’Uruguay et l’Équateur, et le nul contre le Chili, équipes qui lors des 4 dernières manches ont été leurs rivales directes.

La crise qui fait que la Colombie occupe la septième place du classement et affrontera des matches contre le puissant Brésil et contre le Paraguay, pour mars, sera le plus grand défi d’avoir le nouvel entraîneur de l’équipe nationale, après le départ de Carlos Queiroz.

Dans les dernières heures de 2020, il a été donné comme un fait que Reinaldo Rueda serait le nouvel entraîneur, qui, s’il est confirmé, devra manœuvrer plus contre que pour, pour que les possibilités soient données et que la Colombie puisse atteindre le Qatar.

