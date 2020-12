Le poète José Hierro. . / JMEspinosa / jb / Fichier

1968: Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) et William A. Anders partent pour la Lune de Cap Canaveral (USA) à bord du vaisseau spatial “Apollo 8”, le premier voyage spatial habité.

1977: Naissance d’Emmanuel Macron, président de la France.

2002: Décès de José Hierro, poète espagnol.

AUTRES ÉPHÉMÈRES

1471.- Les Portugais découvrent l’île de Sao Tomé.

1605.- L’expédition de Pedro Fernández de Quirós quitte El Callao (Pérou), qui découvrit la plupart des îles des Nouvelles Hébrides (aujourd’hui Vanuatu).

1811.- Le Congrès vénézuélien approuve la Constitution fédérale de la Première République.

1879.- Le “New York Herald” annonce à pleine page que Thomas Edison a inventé l’éclairage par l’électricité.

1891.- Le premier match de basket est joué au Springfield College, Massachusetts, avec les règles établies par James Naismith.

1937.- Création de “Blanche Neige et les Sept Nains”, premier long métrage d’animation de Walt Disney, à Los Angeles (Californie, USA).

1944.- Juan José Arévalo est élu président du Guatemala.

1957.- Ramón Villeda Morales commence son mandat présidentiel au Honduras. Il reçoit le pouvoir de la junte militaire après sa victoire aux élections.

1958.- Charles De Gaulle, élu Président de la France à une large majorité.

1975.- Le terroriste “Carlos” ou “Chacal” attaque le siège de l’OPEP à Vienne, tue trois personnes et le lendemain s’échappe avec 70 otages, dont onze ministres de cette organisation.

1988.- Une bombe explose lors du vol d’un avion Pan Am qui tombe sur la ville écossaise de Lockerbie. Il fait 270 morts (259 occupants et 11 personnes au sol).

1989.- Les gardes-frontières est-allemands commencent la démolition du mur de Berlin à la porte de Brandebourg.

.- Guillermo Endara, vainqueur des élections du 7 mai, assume la présidence du Panama.

.- Le photographe espagnol Juanxtu Rodríguez est tué par les balles de soldats américains alors qu’il couvrait l’invasion du Panama pour “El País”.

1992.- La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie créent une zone de libre-échange, effective à partir du 1er mars suivant.

1999.- Vingt-six morts et 35 blessés lorsqu’un DC-10 de Cubana de Aviación à Guatemala City s’est échappé de la piste et s’est écrasé dans des cabanes.

2002.- La guérilla colombienne de l’ELN remet à la Croix-Rouge la fillette de trois ans Mariana Ossa, kidnappée il y a 14 mois à Medellín.

2007.- L’Europe sans frontières de l’espace Schengen s’étend de 15 à 24 pays, avec l’incorporation de l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et Malte.

2009.- Leo Messi remporte son premier “Meilleur joueur du monde” de la FIFA, quelques jours après son premier “Ballon d’Or”.

2011.- La Banque centrale européenne prête 523 banques 489 191 millions d’euros, lors de sa première adjudication de trois ans.

2012.- Mario Monti démissionne de son poste de Premier ministre italien et le lendemain des élections sont prévues pour février.

2013.- Raúl Castro annonce une nouvelle loi sur l’investissement étranger, approuvée par l’Assemblée nationale le 29 mars.

2017.- Le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie dit au revoir après 24 ans de procès.

2019.- Le gouvernement argentin applique la loi de solidarité législative et de réactivation productive, avec des mesures pour faire face à la crise sociale et économique.

NAISSANCES

1639.- Jean Baptiste Racine, dramaturge français.

1804.- Benjamin Disraeli, homme d’État britannique.

1872.- Lorenzo Perosi, compositeur italien.

1874.- José María Sert, peintre espagnol.

1879.- Josif Staline, haut dirigeant de l’URSS.

1920.- Alicia Alonso, danseuse cubaine.

1921.- Augusto Monterroso, écrivain guatémaltèque.

1937.- Jane Fonda, actrice américaine.

1947.- Paco de Lucía, guitariste espagnol.

1954.- Chris Evert, joueur de tennis américain.

1959.- Florence Griffith-Joyner, athlète américaine.

1960.- José María Sanz, “Loquillo”, chanteur de rock espagnol.

1967.- Mikhail Saakashvili, ancien président de la Géorgie.

1975.- Charles Michel, ancien Premier ministre belge.

DÉCÈS

1375.- Giovanni Boccaccio, humaniste italien.

1933.- Knud Rasmussen, explorateur danois.

1945.- George Smith Patton, militaire américain.

1992.- José María González Sinde, cinéaste espagnol.

2008.- Dale Wasserman, dramaturge américain.

2017.- Bruce McCandless, américain, premier astronaute à flotter sans attaches dans l’espace.

2019.- Emanuel Ungaro, créateur français d’origine italienne. .

