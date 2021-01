Il Agréable visitez ce samedi pour Stade Bollaert-Delelis se mesurer avec Lentille à son vingt et unième tour de Ligue 1, qui débutera à 17h00.

Il Racing de Lens affronte le vingt et unième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir tiré le dernier match joué contre le FC Nantes. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit des 19 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 30 buts en faveur et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le OGC Nice ne pouvait pas faire face FC Girondins Bordeaux lors de son dernier match (0-3), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le OGC Nice il en a remporté six avec 22 buts pour et 28 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Racing de Lens a gagné quatre fois, perdu trois fois et fait match nul deux fois en neuf matchs disputés jusqu’à présent, indiquant que le OGC Nice vous pourriez avoir la chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Dans le rôle de visiteur, le OGC Nice ils ont gagné quatre fois et ont été battus deux fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment au stade de Racing de Lens et le solde est de six victoires et six nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée, battant leur rival dans cette compétition. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en août 2020 et s’est terminée sur un score de 2-1 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le classement de la Ligue 1, on voit que le Racing de Lens ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de huit points. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 31 points au classement. Pour sa part, OGC Nice il a 23 points et est quatorzième du tournoi.