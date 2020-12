Sur la photo, le quart-arrière des New York Jets Sam Darnold. . / EPA / CJ GUNTHER / Archives

East Rutherford (USA), 27 décembre . .- Le quart-arrière Sam Darnold a envoyé deux passes de touché et a mené l’attaque des Jets de New York, qui ont surpris en battant les Browns 23-16 de Cleveland.

Après la défaite, les Browns (10-5) devront battre les Steelers de Pittsburgh dimanche prochain s’ils veulent mettre fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la National Football League (NFL).

Pour les Jets (2-13), Darnold a complété 16 des 32 passes pour 175 verges, avec 2 touchés.

En quatrième et à 1 minute et 18 secondes de la fin, les Browns n’ont pas réussi à égaliser lorsque le quart Baker Mayfield a tenté de se qualifier pour le premier essai, mais a perdu le ballon face à un coup de Tarell Basham.

Kareem Hunt l’a récupéré, mais en règle générale, Mayfield était le seul à pouvoir faire avancer le ballon, et le quart-arrière a manqué au premier essai.

L’appel a été confirmé par la critique vidéo et les Jets (2-13) ont scellé leur deuxième victoire consécutive après un départ 0-13.

Pour l’équipe de Cleveland, Mayfield a terminé avec 28 passes sur 53 pour 285 verges.

Ce fut une semaine difficile pour les Browns, qui ne sont pas allés en séries éliminatoires depuis 2002, après avoir été sans sept joueurs clés, dont Jarvis Landry et trois autres receveurs larges, et le tacle gauche recrue Jedrick Wills.

Cleveland a dû appeler plusieurs joueurs de l’équipe d’entraînement, et l’entraîneur-chef Kevin Stefanski a fait le tour d’un parking près de l’hôtel de l’équipe pour que certains des nouveaux joueurs rattrapent le plan technique décrit pour le match.