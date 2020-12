Le gouvernement a officialisé la mesure en la publiant au Journal officiel (REUTERS / Agustin Marcarian)

Une semaine avant les fêtes de fin d’année, la direction Alberto Fernandez a rapporté au Journal officiel ce jeudi la fête des 24 et 31 décembre. La mesure vise à personnel de l’administration publique nationale.

Le décret porte les signatures du président et du chef de cabinet, Santiago Cafiero. De cette manière, le Gouvernement a jugé opportun d’officialiser la mesure en vue de la veille de Noël et la veille du début de 2021.

Dans le texte, il était expliqué que “la loi n ° 27 399 leur confère le caractère de jours fériés non amovibles les 25 décembre et 1er janvier de chaque année” et que “les 24 et 31 décembre de l’année en cours, la veille du des festivités de Noël et du Nouvel An, sont des jours ouvrables ».

Cependant, il a précisé que «Les dates susmentionnées sont traditionnellement un motif de fête pour toutes les familles argentines et étrangères qui vivent sur notre territoire“Et que, de cette manière,” il est jugé commode d’accorder Congé administratif les 24 et 31 décembre De l’année en cours “.

À l’article 3 du règlement 1010/2020, il a été souligné que la mesure n’atteint pas les institutions bancaires et les entités financières. Le texte demandait également de charger les différentes agences de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de maintenir la continuité des services essentiels.

En ce qui concerne les agents de l’administration publique, au cours des dernières heures, il y a eu plus de décisions visant le secteur. Mardi, il a été appris que le gouvernement national déplacera 29000 agents publics en agents permanents, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan global de régularisation globale de l’emploi public, qui permettra aux postes occupés temporairement pendant 5 ans ou plus.

En revanche, hier, les deux principaux syndicats d’État, ATE et UPCN, ont signé l’accord conjoint pour les travailleurs de l’État qui prévoit une augmentation de salaire de 18%, à payer en trois versements (4% en février, 6% en mars et 8 % en mai). Cette augmentation s’ajoute aux 7% accordés en octobre.

Ils ont précisé que la mesure en vue des festivités de fin d’année n’atteint pas les institutions bancaires et les entités financières (Matias Baglietto)

L’annonce concernant les vacances a été faite dans le cadre d’une année atypique en raison de la pandémie de coronavirus, avec des possibilités plus limitées de voyager pour rendre visite à des proches ou organiser des rassemblements sociaux avec de nombreuses personnes.

Ces derniers jours, la Société argentine de pédiatrie (SAP) a publié une série de recommandations pour éviter les infections pendant les célébrations. Ils ont conseillé, entre autres, que les réunions pour Noël, le Nouvel An ou celles qui ont lieu pendant les vacances soient courtes et en plein air, avec de grands espaces qui permettent une distance de 2 mètres entre chaque invité. De plus, ils diffusaient des salutations à distance, sans bisous ni câlins.

Marta Chorny, membre de la Comité pédiatrique ambulatoire du SAP, a affirmé que «le plus important» pour ces dates est que, dans la mesure du possible, les réunions se tiennent dans des lieux ouverts ou qu’elles soient «bien aérées et spacieuses». En outre, il a proposé «que le groupe familial qui est connu et qui sait qu’au cours des 72 dernières heures, il n’a présenté aucun symptôme et que, si quelqu’un a ou a eu des symptômes bénins tels que le rhume ou la gastro-entérite ou attend les résultats d’un test COVID, 19, refuse d’assister ».

À son tour, entre autres actions, il a expliqué qu’il est conseillé de servir la nourriture en portions ou à une seule personne pour servir toutes les personnes présentes, dans la mesure du possible, allouer une salle de bain propre à l’usage des invités, et à la fin de la réunion désinfecter toutes les surfaces de contact.

J’ai continué à lire:

Paritaire: le gouvernement a accepté une augmentation de 18% pour les agents de l’État

Le gouvernement transférera 29 000 employés de l’État au personnel permanent

En plein air, sans salutations, câlins, ni heurts de verre: les recommandations des médecins pour les vacances de Noël et du Nouvel An