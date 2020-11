Andrés Muschietti, Bruno Stagnaro, Lucrecia Martel, Paula Hernández et Adrián Caetano, quelques-uns des grands réalisateurs qui ont commencé dans “Short Stories”

Il y a 25 ans, une nouvelle génération de cinéastes se formait. La loi cinématographique a été modifiée, les écoles de formation se développent, le processus de tournage est simplifié et, en outre, l’Institut national du cinéma et des arts audiovisuels (INCAA) cherche à encourager les jeunes réalisateurs et réalisateurs à accroître la production nationale, ce qui en à l’époque, il dépassait à peine dix films par an. C’est dans ce contexte qu’est né Short Stories, un concours de courts métrages d’où sont sortis des noms clés du cinéma argentin, comme Lucrecia Martel, Bruno Stagnaro, Israël Adrián Caetano, Santiago Loza, Andres Muschietti et le récemment nommé pour représenter l’Argentine à l’Oscar, Paula Hernandez.

Le réalisateur et producteur Bébé Kamín était l’un de ses moteurs. “Faire un long métrage était presque impossible dans les années 90 et très peu étaient d’accord – explique-t-il à Culture d’Infobae-. Les négatifs devaient être révélés et les coûts étaient élevés. Ce concours a permis d’envisager l’ampleur des moyens matériels de filmer et de ne pas avoir à se concentrer sur la façon de le faire, mais uniquement sur la réalisation ».

Dans un premier temps, l’idée était que l’INCAA finance un premier long métrage. “Mais il m’est venu à l’esprit qu’au lieu de faire un long métrage, dix courts métrages ont été réalisés avec la qualité, la technique, l’équipement et le personnel d’un long métrage pour multiplier les cinéastes, les équipes techniques et les acteurs”, explique Camín.

Affiche de la première édition de Short Stories

De ce premier appel, qui offrait 40000 dollars pour chaque court-métrage comme prix, ils ont participé Jorge Gaggero, Daniel Burman, Sandra Gugliotta, Ulises Rosell, Andrés Tambornino, Pablo Ramos et Tristán Gicovate, en plus de Martel, Stagnaro Oui Caetano.

«C’était surprenant de le gagner et d’avoir l’opportunité de filmer en 35 mm avec les ressources matérielles d’une production de l’époque, dans ce qui serait aujourd’hui un blockbuster», déclare Gugliotta. «Nous avons pu filmer, payer les acteurs et faire une production professionnelle. Cela a marqué toute une génération qui voulait faire des films et qui ne le pouvait pas avant », reconnaît Gaggero.

Les courts métrages qui en ont résulté ont été projetés pendant une semaine et ont été très bien accueillis par le public et la critique, même si aucun théâtre n’a voulu les présenter seul. Les lauréats ont alors décidé de demander aux autorités de l’INCAA d’être présentées ensemble en un seul film. Une affiche commune a été réalisée et offerte à la défunte chambre Maxi, rue Cerrito. Le résultat a été bouleversant: plus de 18 000 personnes sont venues voir l’exposition, qui a été présentée pendant un mois. C’était l’une des productions les plus réussies de toute l’année et a marqué une empreinte et un prestige qui se prolongent jusqu’aux éditions actuelles.

Lucrecia Martel (AP)

«Après cela, il y a eu une explosion de projets dans le deuxième appel du concours. Il y avait des centaines de réalisateurs potentiels qui étaient à l’origine de ce mouvement. Il y avait des diplômés d’écoles de cinéma, des jeunes qui filmaient de manière très précaire et d’autres références comme Martín Rejman », se souvient Kamín.

Bruno Stagnaro, participant de la première édition et réalisateur de la série Squats Oui Un coq pour Esculape, ajoute que Short Stories a été la première indication de la rupture qui se préparait dans le cinéma national: «C’était une rupture qui avait eu lieu dans notre génération entre la prolifération des écoles de cinéma et la démocratisation qui engendrait des prix plus bas. des coûts avec la vidéo. Il y avait une masse critique de jeunes qui avaient pu expérimenter dès leur plus jeune âge et Short Stories est devenu le premier jalon où cette génération s’est formée de cette manière et avec ces ressources a montré son travail ».

De cette façon, l’appel est devenu une expression du soi-disant nouveau cinéma argentin, un mouvement avec un récit plus connecté à la réalité sociale du pays. Par exemple dans Yeux de feu, court métrage gagnant de Gaggero, le protagoniste est un mineur qui vit dans un quartier populaire et est détenu par la police lors d’un pillage; alors que en roi mort, de Martel, l’histoire se déroule à la périphérie de Salta et présente une femme qui échappe avec ses enfants à la violence de son mari. C’est également dans le cadre de ce concours que Stagnaro et Caetano se sont rencontrés puis ont entrepris le scénario et la réalisation de Pizza, bière, faso, l’un des chefs-d’œuvre du cinéma des années 90.

Adrian Caetano

Premiers pas pour plus de 120 réalisateurs

Dans la première édition, Daniel Burman -Directeur de L’étreinte brisée– a présenté son court métrage Enfants enveloppés, environ deux personnes connues pour une confusion dans les livraisons d’une livraison. Caetano a également été l’un des gagnants de cette livraison avec En descendant, dans lequel un camionneur se perd sur un itinéraire en remontant dans le temps.

Sandra Gugliotta, dont le dernier film (En) retraites volontaires faisait partie de la dernière édition du Festival du film de Mar del Plata, a participé avec Nuits du grenier, sur un lecteur de tarot qui travaille sur une ligne téléphonique érotique. Le court métrage de Stagnaro s’appelle Guarisove, les oubliés et il s’agit de quelques soldats qui sont allés aux Malouines et ont été perdus un mois après la fin de la guerre. En tant, Pablo Ramos exposé L’absence, à propos d’un vieil homme qui regarde les gens sous son balcon, et Paula Hernandez -Directeur de Somnambules, le film argentin choisi pour concourir pour l’Oscar – fait Kilomètre (s) 22.

Paula Hernandez

Le deuxième volet de Short Stories a présenté la participation de Hernán Belón et son court Aluap le jour de l’anniversaire d’une fille lors du coup d’État civilo-militaire de 1976, et Liliana Romero avec travail d’animation Tu aimes tellement cet homme, basé sur Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca.

Andres Muschietti, réalisateur du remake de ARTICLE, Y Santiago Loza, de Bref historique de la planète verte Oui Les lèvres, a intégré l’édition 1999 avec Nostalgie à la table 8 Oui Lara et les trainss, respectivement, comme le réalisateur de documentaires Marcelo Schapces avec Où était Dieu quand tu es parti?

Entre 1999 et 2004, le concours a connu des hauts et des bas en raison de la situation politique du pays, mais depuis 2009, il se déroule sans interruption. En 2010, le court Rose, de Monica Lairana, a participé au Festival de Cannes, tandis que Benjamin Naishtat, Directeur de Histoire de la peur, a participé un an auparavant avec Le septième jour.

Andres Muschietti

Martina Matzkin a intégré la dernière édition avec son court Nom du fils, à propos de la relation d’un garçon trans de 13 ans avec son père. L’œuvre a remporté deux prix dans la section Génération officielle de la Berlinale. «Ce concours nous permet d’expérimenter un mode de production difficile à naviguer de l’indépendant. Cela donne une liberté supplémentaire d’avoir un budget avec lequel payer les acteurs et l’équipement technique, ce qui n’est pas si courant dans un court métrage, ou d’utiliser des objectifs et des caméras qui ne seraient pas accessibles sans un soutien financier », dit-il Culture d’Infobae.

À ce jour et un quart de siècle plus tard, Short Stories continue d’être le foyer des réalisateurs et réalisateurs argentins auxquels il convient de prêter attention. Tous les courts métrages qui composent les dix-huit versements réalisés au cours de ces 25 années peuvent être visionnés gratuitement sur la plateforme Cine.ar.

D’autre part, à titre de célébration, la 35e édition du Festival international du film de Mar del Plata a présenté trois conférences avec les participants des premières éditions du concours. Alors que cette fois la réunion cinéphile est passée à la virtualité, les conférences continueront d’être disponibles sur leur chaîne YouTube une fois le festival terminé.

