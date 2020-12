Ce mercredi, ce que l’on pourrait déjà appeler Noël River Plate a été célébré Des millions de fans de l’équipe millionnaire sont descendus dans les rues de tout le pays pour célébrer un nouvel anniversaire de la finale de la Copa Libertadores contre Boca C’est la deuxième année que la ville millionnaire célèbre le titre de 2018, mais la première qui se produit sans possibilité d’aller sur le terrain En 2019, les célébrations ont eu lieu dans le Monumental, mais cette année, ils ont déménagé dans les rues A Buenos Aires, l’Obélisque et le Monumental étaient les deux principaux points de concentration des fans Précisément entre ces deux points, une caravane de dizaines de véhicules a été réalisée L’itinéraire de 11 kilomètres a commencé le long de l’Avenida 9 de Julio, puis s’est poursuivi le long de la Calle Carlos Pellegrini, en empruntant l’Avenida Del Libertador et enfin Figueroa Alcorta jusqu’au stade. Les fans ont fait plusieurs railleries à Boca, son éternel rival et vaincu de cette finale Le 9 décembre 2018, River a remporté la finale la plus importante de l’histoire et ses fans ne l’oublieront presque jamais Après 18 heures, les premiers fans sont apparus à l’Obélisque, portant des drapeaux de la rivière, des chemises et des vêtements, mais aussi une boîte aux couleurs de Boca Les chansons principales visaient non seulement son éternel rival, mais aussi Marcelo Gallardo, l’homme qui est devenu un symbole du club en son temps comme entraîneur. En 2018, River a non seulement remporté la finale de la Copa Libertadores contre Boca, mais aussi en mars, il l’avait déjà battu lors de la Super Coupe d’Argentine qui s’est tenue à Mendoza. Des plus âgés aux plus jeunes, ils continuent de célébrer le titre de River en 2018 “Ma plus grande joie, votre pire malheur”, a été l’une des phrases choisies pour ce nouvel anniversaire de la Copa Libertadores Les fans célèbrent toujours les trois buts marqués par le Millionnaire à Madrid, pour la finale 3 à 1 L’amour sur la peau des fans Le Libertadores 2018 est le titre le plus important de l’histoire de River, car il s’agit de la seule finale des Libertadores dans laquelle les deux clubs les plus populaires d’Argentine se sont affrontés. La caravane éternelle de River Les blagues peu subtiles des fans de River faisaient également partie de la couleur de mercredi après-midi La phrase qui est devenue une chanson à cause de la folie et de la joie des fans millionnaires Cette finale était de 2 à 2 à La Bombonera et de 3 à 1 au Santiago Bernabéu, après les incidents qui ont empêché le match de se tenir au Monumental. La grande majorité des fans auto-convoqués ne portaient pas de jugulaire, malgré la pandémie de coronavirus La joie des fans de River durera toute une vie Les rues de Buenos Aires étaient tachées de rouge et de blanc Les masques de Gallardo, l’idole ultime

Crédit: Nicolás Stulberg, Franco Fafasuli et Gastón Taylor

J’ai continué à lire:

“Ce sera éternel tous les 9 décembre”: la vidéo émouvante de River deux ans avant la finale à Madrid contre Boca

Les meilleures vidéos de “The Eternal Caravan”: Des centaines de fans de River sont partis de l’Obélisque au Monumental pour fêter un autre anniversaire de la finale avec Boca à Madrid

14 photos du dernier adieu à Alejandro Sabella

La mesure extraordinaire que River prendra pour le match de la Copa Libertadores après avoir confirmé qu’Enzo Pérez était atteint d’un coronavirus