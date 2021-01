Boca a battu Banfield aux tirs au but et est devenu champion de la Coupe Diego Armando Maradona (ANDRES LARROVERE /) Après avoir égalisé 1-1 dans les 90 minutes, Xeneize a laissé derrière lui la déception de la défaite contre Santos qui l’a laissé hors de la Copa Libertadores. C’est le titre N ° 70 de son histoire (ANDRES LARROVERE /) Edwin Cardona célèbre le but qui a donné la victoire partielle à Boca (. / Andrés Larrovere) (Andres LARROVERE /) Avec ce titre, Boca a battu le Racing (14-13) et est devenu l’équipe qui a remporté le plus de coupes nationales (ANDRES LARROVERE /) Xeneize a également égalé la ligne de River, avec 48, en tant qu’équipe ayant remporté le plus de titres nationaux, ajoutant des ligues et des coupes (ANDRES LARROVERE /) Julio Buffarini a inscrit le dernier penalty qui a couronné l’équipe de Miguel Ángel Russo à San Juan (ANDRES LARROVERE /) Carlos Tevez a rejoint le complément et avec ce titre il a égalé la lignée de Juan Román Riquelme avec 11 trophées à Boca (ANDRES LARROVERE /) Le moment où Boca est consacré champion aux tirs au but contre Banfield. La Coupe Diego Maradona se dirige vers les vitrines Xeneize (ANDRES LARROVERE /) Julio Buffarini, qui ne continuera pas au club au-delà de juin, était l’auteur du cinquième et dernier penalty (ANDRES LARROVERE /) Boca Juniors est devenu champion du football argentin en battant Banfield 5-3 aux tirs au but et en obtenant la Coupe Diego Maradona, du nom de l’idole décédée fin 2020 (ANDRES LARROVERE /) Wanchope et Maldonado se disputent le ballon. L’attaquant a demandé un penalty (Juan Jose Garcia /) La revendication furieuse d’Ábila après l’action à l’intérieur de la zone. L’arbitre Facundo Tello a compris que c’était une touche du jeu (ANDRES LARROVERE /) Le feu d’artifice apparaît dans l’aperçu du match. Excitant (Juan Jose Garcia /) Buffarini, qui a repris possession, tente de récupérer le ballon (Juan Jose Garcia /) Un autre différend sur le ballon, avec l’ancien San Lorenzo et Ferro comme protagonistes Claudio Tapia, président de l’AFA, s’entretient avec Carlos Tevez dans la définition précédente Vente aux enchères de Mauro Zárate, qui a tenté de casser en raison d’un déséquilibre individuel (Juan Jose Garcia /) Banfield a tenté d’atteindre la zone opposée en quelques touches, cherchant à terminer avec des tirs de l’extérieur de la zone ou des débordements de Leather (Juan Jose Garcia /) Une tentative de Villa, qui a réussi à déborder, mais qui n’a pas bien terminé les actions en première mi-temps Mas et Cuero se battent pour le ballon, dans une action de ballet similaire (Juan Jose Garcia /) Le groupe de rock composé de footballeurs rend hommage à Maradona. Une excellente idée en avant-première de la finale (Juan Jose Garcia /) Cardona et Payero quittent leur peau à San Juan (ANDRES LARROVERE /) Encore une pique de Villa, avant le harcèlement de Bordagaray (ANDRES LARROVERE /) L’étreinte entre Miguel Ángel Russo et Archu Sanguinetti au seuil du match (ANDRES LARROVERE /) Le trophée, prêt à recevoir ses nouveaux propriétaires (ANDRES LARROVERE /)

