Sur la photo, le quart Russell Wilson des Seahawks de Seattle. . / EPA / JUSTIN LANE / Archives

Seattle (USA), 19 novembre . .- La figure du quart Russell Wilson, le retour du demi offensif Carlos Hyde et une excellente défense ont été les clés qui ont permis aux Seahawks de Seattle de s’imposer ce jeudi par 28-21 aux Cardinals de l’Arizona dans la lutte pour la direction de la division ouest de la Conférence nationale (NFC).

Le duel, correspondant au début du match les jeudis de la semaine 11 de la compétition de la Ligue nationale de football (NFL), avait Wilson avec 23 passes complétées de 28 tentatives pour 197 verges avec deux touchés, sans interceptions et a été Renversé trois fois 15 fois.

Mais Wilson, qui n’a commis aucune erreur dommageable pour l’équipe cette fois, a fini par mettre sa note de passeur à 119,8 après avoir trouvé le receveur large Tyler Lockett avec un TD de 11 verges et un TD de 25 verges à DK Metcalf.

La passe de touché à Metcalf était sa septième pour 20 verges ou plus jusqu’à présent cette saison et lui permet d’égaler la meilleure note de la ligue.

Alors que Hyde est devenu le leader de l’attaque à la course avec 14 portées, 79 verges gagnées et un touché, ce qui serait décisif.

Ensuite, les 21 points accordés ne laissaient aucun doute sur l’excellent travail accompli par la défense, surtout par rapport aux deux matchs précédents que les Seahawks avaient perdus d’affilée.

Le rôle principal de l’ailier défensif Carlos Dunlap, qui a eu deux des trois renversements subis par le quart-arrière des Cardinals Kyler Murray, a été décisif.

Surtout quand ils ont laissé tomber Murray en quatrième et à terre pour les Cardinals, ce qui les a empêchés d’avoir l’opportunité d’avoir un touché et au moins d’avoir réussi le match nul et forcé en prolongation.

Les Seahawks ont remporté la victoire pour aller 7-3 et se retrouver seuls en tête du classement.

Alors que les Cardinals (6-4) tombaient à la troisième place du même classement et cette fois Murray, qui jouait avec une épaule endolorie, ne pouvait pas être un facteur de victoire.

Murray a complété 29 des 42 passes pour 269 verges, avec deux touchés, aucune interception, a été abandonné trois fois 12 fois et a affiché une note de 102,2 passeurs.

Les demi offensifs Kenyan Drake et Chase Edemonds ainsi que l’ailier serré Dan Arnold étaient en charge d’obtenir les “touchés” pour les Cardinals.