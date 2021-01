Le pivot de l’équipe espagnole Adrià Figueras (c) tente de faire un lancer lors du match appartenant à la Coupe du monde de handball entre l’Espagne et le Brésil, ce vendredi au Caire, en Egypte. . / EPA / Khaled Elfiqi

Madrid, 15 janvier . .- Un but de Raúl Entrerríos à sept secondes de la fin a permis à l’équipe espagnole de handball de réaliser un nul angoissant (29-29) contre le Brésil, dans un match où les “Hispaniques” «Ils étaient à égalité quand ils avaient tout en leur faveur.

Et c’est que personne n’aurait pu imaginer le score final au début d’une seconde mi-temps dans laquelle les hommes de Jordi Ribera, malgré les nombreux problèmes qu’ils ont subis en première mi-temps, semblaient se diriger vers une victoire confortable, après s’être placés avec un revenu de six buts (24-18) au tableau de bord.

Mais toute la fluidité offensive dont l’équipe espagnole avait fait preuve en début de deuxième période a disparu en un éclair et on ne l’a pas vu, condamnant les “Hispaniques” à une sécheresse marquante, qui a permis au Brésil de se ressaisir (24-23) en l’absence de moins d’un quart d’heure pour la conclusion.

Temps dans lequel non seulement l’Espagne n’a pas fini de résoudre ses problèmes offensifs, mais a également commencé à faiblir en défense, où elle n’a jamais trouvé de réponse aux mouvements du gigantesque pivot brésilien Rogerio Moraes.

Une circonstance qui a condamné l’Espagne à une fin de match angoissante, dans laquelle les hommes de Jordi Ribera n’ont pas su profiter de l’homme supplémentaire qu’ils avaient, après l’exclusion de Gustavo Rodrigues une minute et demie jusqu’à la conclusion,

Mais Alex Dujshebaev, qui avait résolu grâce à des actions individuelles, les deux dernières attaques de l’équipe espagnole n’ont pas frappé avec son lancement, ce qui a permis au Brésil d’entrer dans la dernière minute de jeu avec le score à égalité (28-28) et la possession de Balle.

Une circonstance que l’équipe sud-américaine n’a pas manqué, malgré le fait que le gardien espagnol Gonzalo Pérez de Vargas, sans doute le meilleur aujourd’hui des “Hispaniques”, a stoppé le lancement de Guilherme Toledo.

Cependant, aucun joueur espagnol n’a réussi à rattraper le rebond, qui est tombé entre les mains de Rogerio Moraes, qui a fait 28-29 en faveur des Brésiliens à dix-neuf secondes de la fin.

Temps dans lequel Raúl Entrerríos a assumé la responsabilité de signer le but qui marquait la finale 29-29 à sept secondes de la fin.

Une égalité qui laisse un mauvais goût dans la bouche de l’équipe espagnole, qui depuis le début semblait accuser l’inactivité provoquée ces derniers mois par la pandémie de coronavirus et qui a contraint l’Espagne à atteindre cette Coupe du monde avec seulement deux matches dans son ont dans la dernière année.

Surtout en attaque, comme en témoignent les plus de sept minutes qu’il a fallu à l’équipe espagnole pour signer son premier but, grâce à un fouet de Dani Dujshebaev.

Et c’est qu’en plus des difficultés que l’équipe espagnole a trouvées pour apporter de la fluidité à leur jeu offensif, les hommes de Jordi Ribera ont croisé un Rangel Luan exceptionnel dans les premières minutes, qui a stoppé sept des huit premiers tirs de l’équipe espagnole.

Une circonstance que le Brésil n’a pas manqué d’acquérir un avantage plus que dérangeant de quatre buts (0-4), qui a contraint l’entraîneur espagnol à demander d’urgence un temps mort.

Malgré cela, l’équipe espagnole ne s’est pas effondrée, une équipe qui s’est démarquée ces dernières années par sa maturité compétitive.

Comme il l’a encore démontré contre le Brésil avec une réaction sensationnelle, qui a commencé, bien sûr, avec la défense, le pilier où les récents succès des “Hispaniques” se sont maintenus.

Accroché aux arrêts de Gonzalo Pérez de Vargas, qui a clôturé la première période avec neuf arrêts, l’équipe espagnole a peu à peu ajusté son système défensif.

Une défense qui a augmenté d’un point d’intensité avec le passage au système 5-1, qui a fini par découvrir toutes les faiblesses de l’équipe brésilienne.

Les pertes continues du ballon causées par l’attaquant espagnol ont également permis aux hommes de Jordi Ribera de montrer leur vitesse.

Sans donner aux Brésiliens la possibilité de former leur défense caillouteuse 6-0, l’équipe espagnole a commencé à trouver les voies pour atteindre plus facilement l’objectif, ce qui a permis à l’Espagne de réduire progressivement son désavantage jusqu’à l’égalisation finale (6- 6) le marqueur.

Mais l’Espagne était déjà lancée et emmenée par un sensationnel Joan Cañellas, qui a toujours trouvé le bon moment pour assister le coéquipier le mieux placé, a donné une nouvelle longueur au tableau de bord, ce qui lui a permis de se reposer avec un revenu de trois buts (16-13 ) sur le tableau de bord.

Différence que les “Hispaniques” ont encore élargi dans un début de seconde période, au cours de laquelle Cañellas, avec cette parcimonie qui caractérise toujours son jeu, a ajouté à son rôle d’assistant celui d’un buteur.

Avec Cañellas se souvenant d’avoir affiché sa meilleure version et sa meilleure défense, maintenant dans sa variante 6-0, fonctionnant à pleine capacité, l’Espagne a de nouveau donné une autre accélération.

Comme l’ont confirmé les six buts de location (22-16), l’équipe de Jordi Ribera a atteint six minutes après le début de la seconde période, avec un Ángel Fernández efficace agissant comme un stylet pour l’équipe espagnole.

Mais quand tout semblait plus en faveur de l’Espagne, les problèmes offensifs de l’équipe espagnole sont revenus, condamnant l’Espagne à un match nul qui ne leur laisse aucune marge d’erreur dans leurs deux prochains engagements contre la Pologne et la Tunisie.

Fiche technique:

29 – Espagne: Pérez de Vargas; Solé (4, 2p), Raúl Entrerríos (3), Gideón Guardiola (1), Marchán (-), Dani Dujshebaev (1) et Ariño (1) – équipe de départ – Corrales (ps), Aleix Gómez (1p), Maqueda (3), Alex Dujshebaev (3), Sarmiento (2), Cañellas (4), Ángel Fernández (4), Figueras (2) et Morros (-)

29 – Brésil: Rangek Luan; Chiuffa (1), Toledo (2), Patrianova (-), Langaro (7), Joao Silva (-) et Moraes (6) – équipe de départ – Santos (ps), Almeida (ps), Henrique Teixeira (3), Vinicius Teixeira (-), Dutra (-), Luciano (-), Ponciano (-), Hackbarth (5, 3p), Rodrigues (5)

Score toutes les cinq minutes: 0-3, 1-4, 4-6, 9-8, 11-10 et 16-13 (mi-temps) 20-16, 24-19, 24-21, 26-23, 26-26 et 29-29 (Finale)

Arbitres: Pavicevic et Raznatovic (MNE). Ils ont exclu pendant deux minutes Raúl Entrerríos, Morros, Cañellas et Dani Dujshebaev pour l’Espagne; et Toledo, Dutra, Ponciano, Moraes et Rodrigues (2) pour le Brésil.

Incidents: Premier jour du groupe B de la première phase de la Coupe du monde en Egypte disputée dans le pavillon de Nueva Capital. Pas de public.

Javier Villanueva