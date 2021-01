15 minutes. Une marche organisée par le mouvement Black Lives Matter (BLM) pour commémorer l’activiste Martin Luther King Jr. ce lundi à New York est devenue violente et a fait 29 personnes arrêtées et 11 policiers blessés, ont rapporté mardi les médias locaux.

Des centaines de participants à la «Marche de la libération noire» ont quitté le stade du Barclays Center, le point de rencontre du BLM, et sont arrivés à Manhattan. Un grand nombre de policiers locaux (NYPD) y avaient été déployés et des affrontements ont éclaté.

Selon le responsable du NYPD, Dermott Shea, à la chaîne locale NY1, «dans une journée pour se souvenir de Martin Luther King il y avait une marche qui consistait en violence, jetant des bouteilles, brisant des propriétés, appelant à la mort des agents et rasant la ville », qu’il considérait comme« l’antithèse »de l’héritage de l’activiste antiraciste historique.

Cependant, les vidéos publiées sur les réseaux montrent des moments de tension où les agents se coincent et se précipitent dans la foule. De même, certains manifestants ont déclaré aux médias que les policiers avaient poussé et attrapé des personnes qui se trouvaient sur le trottoir et ne s’étaient pas opposées à elles.

Au total, 29 personnes ont été détenues pour conduite désordonnée, obstruction à l’autorité, résistance à l’arrestation et barrage routier, la majorité libérée sur convocation du tribunal; tandis que 11 policiers ont été blessés, l’un d’eux a frappé dans le casque avec une bouteille, mais aucun sérieusement.

Le chef de la police a déclaré que la violence avait été “créée par des gens qui veulent détruire notre mode de vie et nuire à la police”. Il a également ajouté qu’ils assistaient aux manifestations sans avoir “l’intention de manifester pacifiquement”.

Manifestations à New York

Ce dernier épisode d’affrontements entre les manifestants et la police survient quelques jours après que le procureur général de New York, Letitia James, ait poursuivi le NYPD pour «un schéma de force excessive, brutale et illégale contre des manifestants pacifiques» lors de manifestations antiracistes l’été dernier. après la mort de George Floyd.

En ce sens, Shea s’est adressé à James dans des déclarations à NY1: “Voici la nouvelle pour le (procureur général): ils sont actions causées par des personnes qui veulent détruire notre style de vie et notre ville“.

Les manifestations de l’été dernier et leur réponse policière ont conduit à la création de lois étatiques interdisant les tactiques agressives, entre autres. Pour sa part, New York a détourné environ 1 milliard de dollars du budget du NYPD vers d’autres départements.