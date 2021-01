15 minutes. La variante britannique du coronavirus poursuit son avancée aux États-Unis (USA), où 293 cas sont déjà recensés. La Floride et la Californie sont les États les plus nombreux.

Selon la comptabilité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), publiée ce mardi, La Floride arrive en tête de cette liste avec 92 cas, un nombre qui double les 46 enregistrés la semaine dernière. Puis la Californie suit de près, avec 90 cas.

Des données sur la variante britannique du coronavirus B.1.1.7, découverte dans le sud de l’Angleterre en septembre et se propageant plus rapidement, place New York avec 22 cas et le Michigan avec 17 comme les autres États américains avec l’incidence la plus élevée.

Comme l’a rapporté vendredi le Premier ministre britannique Boris Johnson, cette variante peut être plus mortel.

Les Britanniques, avec le Sud-Africain et le Brésilien, sont les 3 variantes dont le développement est suivi par les scientifiques et les autorités sanitaires de la planète.

Vaccins et variantes

Précisément, lundi, les autorités sanitaires du Minnesota ont annoncé la premier cas aux États-Unis de la variante brésilienne du coronavirus.

Il est un résident du Minnesota «avec une histoire récente de voyage au Brésil». Son échantillon a été prélevé le 9 janvier. “(La personne) a déclaré s’être rendue au Brésil avant de tomber malade”, a déclaré le département de la santé de l’État dans un communiqué.

Le pharmaceutique Moderna a assuré ce lundi que son vaccin, l’un de ceux qui circulent déjà dans plusieurs pays, protège contre les variantes britanniques et sud-africaines. Cependant, il ne dispose pas encore de données d’efficacité sur le Brésilien.

L’épidémiologiste américain en chef, Anthony Fauci, a déclaré qu’après les données publiées par le gouvernement britannique, il faudrait supposer que la variante britannique peut “causer plus de dégâts, y compris la mort”. C’est ce qu’il a dit dimanche dans une interview qu’il a accordée à l’émission Face the Nation de CBS News.