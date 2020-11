L’entraîneur américain, Miguel Herrera, félicite ses joueurs. . / David Martínez Pelcastre / Archives

Mexique, 1er novembre . .- Les Eagles d’Amérique sont devenus ce dimanche la deuxième équipe classée directement dans la ligue des huit meilleurs du tournoi Apertura 2020 de football mexicain, en battant les Tigres UANL 3-1 .

Sebastián Córdova, avec deux buts, et l’Argentin Emmanuel Aguilera ont marqué pour l’América et le Français André Pierre Gignac ont échangé pour les Tigres avec son dixième but du championnat qui le place parmi les meilleurs buteurs, l’Uruguayen Jonathan Rodríguez, de Cruz Azul.

L’Amérique a grimpé à la deuxième place avec neuf victoires, quatre nuls, trois défaites et 31 points et Tigres a suivi à la sixième place avec 27 points.

Bien que Tigres ait eu le ballon le plus longtemps, 52 par 48, América a dominé dans les premières minutes et a rapidement créé un danger avec une arrivée dans la région de Córdova, arrêtée par Diego Reyes.

Quelques menaces des deux côtés ont été arrêtées par les gardiens de but jusqu’à ce qu’à la 42e minute, l’équipe azulcrema a attaqué avec une combinaison entre l’Argentin Santiago Cáseres et Luis Fuentes, s’est terminée par un tir du gaucher de Córdova, qui a trompé le gardien Nahuel Guzmán.

Les Tigres sont sortis pour le match nul en seconde période, ont envoyé le Colombien Luis Quiñones sur le terrain et ont rapidement commencé à faire pression, même s’ils manquaient de but.

Quand les “félins” de Ferretti ont mieux joué, América a augmenté l’avance en 87 avec une tête d’Aguilera sur une passe de Sebastián Córdova, mais deux minutes plus tard, les visiteurs ont répondu avec un but du côté droit de Gignac sur une passe de Luis Rodríguez. .

Córdova a terminé sa grande soirée avec un but sur Nahuel Guzmán, passé par Fernando Gonzalez, à la 95e minute.

Le dernier jour du championnat, América visitera le Juárez FC vendredi prochain et les Tigres accueilleront Atlas samedi.

– Fiche technique:

3. Amérique: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera; Santiago Cáseres, Leonardo Suárez (Sergio Díaz m.85), Sebastián Córdova, Richard Sánchez (Fernando González m.82); Giovani Dos Santos (Andrés Ibargüen m 70), Henry Martín.

Entraîneur: Miguel Herrera.

1. Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Diego Reyes (Jordan Sierra m 73), Francisco Meza; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Javier Aquino, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas (Luis Quiñones, 46 ans); André Pierre Gignac, Nicolás López (Leo Fernández m.65).

Entraîneur: Ricardo Ferretti.

Buts: 1-0, m.42. Sebastián Córdova; 2-0, m.87: Emmanuel Aguilera; 2-1, m.89: André Pierre Gignac: 3-1, m.95: Sebastián Córdova.

Arbitre: Marco Antonio Ortiz. Il a averti Santiago Cáseres, Richard Sánchez; Guido Pizarro, Luis Rodríguez et Carlos Salcedo.

Incidents: Match de la seizième journée du tournoi Apertura 2020 de football mexicain, qui s’est tenu au stade Azteca de Mexico, à 2240 mètres d’altitude.