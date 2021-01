Le directeur technique argentin d’Olimpia, Pedro Troglio. . / Jose Valle / Archives

Tegucigalpa, 6 janvier . .- Olimpia a fait un pas ferme dans ses aspirations à disputer la “grande finale” du tournoi hondurien Apertura en battant Motagua 3-1 ce mercredi, dans une classique nationale dans laquelle l’équipe le vainqueur a été grandement favorisé par la défense de son rival.

Motagua n’avait pas fini de s’installer sur le terrain, quand Olimpia, à la minute 2, Jerry Bengtson, d’une tête, dans la première attaque de son équipe, le mettait à la victoire.

Un échec de la marque du défenseur central de Motagua a permis à Bengtson de prendre la tête avec plaisir et de marquer.

Une deuxième erreur défensive, dans la deuxième attaque d’Olimpia, et Eddie Hernández a mis le tableau de bord 2-0, contre un Motagua qui, bien qu’en première mi-temps, il ait tiré six fois au cadre, n’était pas précis, comme son rival.

Pour aggraver sa situation, à 44 ans, le défenseur Marcelo Santos, sous la pression d’un attaquant d’Olimpia, a marqué à sa porte pour tenter de passer le ballon à son gardien, Jonathan Rougier.

En seconde période, Motagua, qui a dominé le match, a procédé à quelques ajustements au milieu de terrain et à 47 écartés au moyen de Rubilio Castillo, sur penalty.

Le match a été intense du début à la fin entre deux éternels rivaux et voisins de Tegucigalpa, qui ont en commun d’être les équipes les plus populaires du Honduras, celles qui ont remporté le plus de titres et qui ont des entraîneurs argentins.

Encouragé par la remise alors que la seconde mi-temps ne faisait que commencer, Motagua, dirigé par l’Argentin-Hondurien Diego Vázquez, est allé plus loin dans l’attaque pour tenter de sauver le match contre un adversaire qui défendait bien et cherchait à augmenter son avantage sur la contre-attaque.

Motagua n’a pas donné d’avantages à Olimpia en défense, qui a Pedro Troglio comme barreur, qui n’a pas mis en danger le but de Rougier, mais en attaque il n’a pas su définir et à la fin il a perdu le match et doit revenir dimanche prochain s’il veut atteindre à la “grande finale” avec le Marathon dirigé par Hector Vargas, également d’Argentine.

Le match d’aujourd’hui a été mieux dirigé par Olimpia en première mi-temps et par Motagua en seconde.