Université d’État du Montana

Les cours commencent pour le semestre d’automne à la Montana State University le 17 août 2020 à Bozeman, Montana.

William Campbell / .

Certains étudiants retournent sur le campus pour leur semestre d’automne.

Que les universités décident d’organiser des cours en personne ou un modèle hybride, les villes universitaires où les étudiants constituent généralement une grande partie de la population de la ville peuvent être grandement affectées.

Business Insider a décidé de se pencher sur les collèges qui comptent un grand nombre d’étudiants de premier cycle pour déterminer quelles villes pourraient être les plus vulnérables sur le plan économique au cours de la prochaine année scolaire.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Certains étudiants de partout au pays ont déjà commencé leurs semestres d’automne, que ce soit en personne ou en ligne. Comme certains étudiants choisissent de suivre des cours en ligne ou ne sont pas intéressés à retourner à l’université, cela peut affecter l’économie des villes dépendant des étudiants.

De nombreux collèges ont fermé leurs portes et sont passés à l’apprentissage à distance en mars, ce qui a amené beaucoup à signaler des insuffisances budgétaires. Les collèges estiment également davantage de pertes financières pour l’exercice en cours. Par exemple, l’Oregon State University prévoit un déficit budgétaire de 217 millions de dollars, et les étudiants de premier cycle représentent environ 33,7% de la population de la ville natale de l’université de Corvallis.

L’Université Cornell estime également un déficit budgétaire global de 210 millions de dollars, même avec un semestre d’automne hybride. Le campus Ithaca de l’Université Cornell a déjà signalé une perte de 45 millions de dollars pour l’exercice précédent.

De nombreux facteurs contribuent aux économies des villes universitaires, notamment les étudiants dépensant de l’argent dans l’économie locale et soutenant les entreprises qui emploient des travailleurs. La Federal Reserve Bank of Boston a analysé les villes universitaires de la Nouvelle-Angleterre et a constaté que 45% des salaires et 38% des emplois dans ces villes provenaient de collèges et d’universités.

De plus, les entreprises qui dépendent généralement des étudiants pour générer des revenus ont également été affectées négativement par les fermetures de campus ces derniers mois. Bloomberg CityLab a interviewé une entreprise hôtelière du State College, en Pennsylvanie, où se trouve le campus principal de la Penn State University. Curtis Shulman, directeur des opérations de la société, a déclaré que 60% de leurs revenus se produisaient pendant l’année universitaire et que 20% à eux seuls provenaient des week-ends de football.

L’histoire continue

Business Insider a décidé de se pencher sur les villes universitaires qui seraient les plus touchées si les étudiants ne revenaient pas pour des cours en personne ou si l’université avec le plus grand nombre d’étudiants de premier cycle de la ville devait passer à un semestre entièrement éloigné.

Pour déterminer quelles villes universitaires sont les plus vulnérables économiquement, nous avons basé notre classement sur les inscriptions au premier cycle en proportion de la population de la ville. Pour ce faire, nous avons examiné les 200 collèges et universités comptant le plus grand nombre d’étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat sur la base des données collégiales de l’automne 2018 du Système intégré de données sur l’éducation postsecondaire (IPEDS) du Centre national des statistiques sur l’éducation. des écoles qui sont principalement des écoles de quatre ans donnant accès au baccalauréat.

Nous avons ensuite calculé la part de ces étudiants de premier cycle dans la population des villes et des lieux où ces grands campus sont situés. Nous avons utilisé les estimations démographiques de 2018 des lieux incorporés du US Census Bureau et nous nous sommes concentrés sur ceux comptant au moins 30000 habitants.

IPEDS dispose de données d’inscription spécifiques en fonction du fait qu’un étudiant suit des cours à distance ou non. Puisque nous voulons estimer la part d’étudiants vivant dans la ville ou la ville, nous avons décidé de regarder le nombre total d’étudiants de premier cycle qui suivent des cours à distance ou des cours à distance, plutôt que des cours entièrement en ligne, en tant que part de la population.

Bien que de nombreux collèges qui figuraient en tête de notre liste rouvrent leurs portes pour le semestre d’automne, quelques-uns choisissent des modèles hybrides ou optent pour des modèles entièrement distants. Cela comprend l’Université Rutgers-Nouveau-Brunswick, où de nombreux cours auront lieu en ligne et l’Université d’État du Michigan, qui n’a décidé que récemment que les étudiants devraient apprendre en ligne.

Voici 30 villes universitaires qui pourraient être les plus touchées si les étudiants du plus grand campus universitaire de la ville ne reviennent pas ou doivent quitter le campus à nouveau, en fonction de la proportion de résidents des villes qui sont des étudiants de premier cycle. Nous avons inclus à la fois la part des étudiants qui sont normalement soit entièrement sur le campus ou qui ne suivent que des cours à distance et la part qui ne suivent pas de cours à distance.

30. Université d’État du Montana

Université d’État du Montana

Don & Melinda Crawford / Images éducatives / Groupe Universal Images / .

Montana State University est située à Bozeman, Montana. Les 14 458 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 29,8% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 28,1%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Cours en personne pour le semestre d’automne, qui ont commencé le 17 août.

29. Université de l’Alabama

Université d’Alabama

Wesley Hitt / .

L’Université de l’Alabama est située à Tuscaloosa, en Alabama. Les 30 081 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 30,0% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 20,4%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: La plupart des cours sont en personne.

28. Université du nord de l’Arizona

Université du nord de l’Arizona

Reuben Jolley / .

La Northern Arizona University est située à Flagstaff, en Arizona. Les 22 497 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 30,5% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 21,7%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Modèle hybride.

27. Université d’État du Kansas

Université d’État du Kansas

wellesenterprises / .

L’université d’État du Kansas est située à Manhattan, au Kansas. Les 16 917 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 30,8% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 25,2%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Cours en personne jusqu’au 20 novembre avec des cours offerts en personne, en ligne et via un modèle hybride au semestre d’automne.

26. Université d’État de l’Illinois

Basketball de l’Université d’État de l’Illinois

David Allio / Icon Sportswire / .

L’Illinois State University est située à Normal, dans l’Illinois. Les 17 888 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 32,7% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 26,0%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours sont offerts en personne, en ligne ou dans un modèle hybride.

25. Université d’État de l’Oregon

Université d’État de l’Oregon

cpaulfell / Shutterstock

L’Oregon State University est située à Corvallis, dans l’Oregon. Les 19 871 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 33,7% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 23,5%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: La majorité des cours du campus de Corvallis seront à distance.

24. Université de Virginie (campus principal)

Université de Virginie

epantha / .

Le campus principal de l’Université de Virginie est situé à Charlottesville, en Virginie. Les 16 175 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 34,0% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 31,9%

Plan d’automne actuel, selon le Presse associée: L’Université a annoncé le 28 août que l’école reviendrait aux cours en personne.

23. Université James Madison

Université James Madison

Steve Heap / Shutterstock

L’Université James Madison est située à Harrisonburg, en Virginie. Les 19 450 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 36,4% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 35,1%

Plan d’automne actuel, selon Le Washington Post: L’université vient d’annoncer le 1er septembre que les classes ont été déplacées en ligne tout au long du mois avec quelques classes hybrides pour certains étudiants, tels que les diplômés.

22. Université d’Auburn

Université d’Auburn

Rob Hainer / Shutterstock

L’université d’Auburn est située à Auburn, en Alabama. Les 23 845 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 36,4% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 29,2%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours en personne ont commencé le 17 août et les finales auront lieu à distance.

21. Université d’État de l’Utah

Université d’État de l’Utah

Kristopher Kettner / Shutterstock

L’Université d’État de l’Utah est située à Logan, dans l’Utah. Les 18 827 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 36,7% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 24,4%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont commencé le 31 août et les étudiants ont commencé à emménager le 15 août. Les cours sont offerts en ligne, en personne et sur un modèle hybride.

20. Université de l’Illinois à Urbana-Champaign

Université de l’Illinois à Urbana-Champaign

tzm23 / Shutterstock

L’université de l’Illinois à Urbana-Champaign est située à Champaign, dans l’Illinois. Les 32 831 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 37,3% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 24,9%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont commencé le 24 août, offrant «autant de cours en personne que le permettent les restrictions d’espace, de santé et de sécurité».

19. Université de l’Indiana-Bloomington Université de l’Indiana à Bloomington.

Université de l’Indiana Bloomington

Ying Luo / .

Indiana University-Bloomington est situé à Bloomington, Indiana. Les 32 907 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 38,7% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 33,5%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours en ligne et en personne auront lieu jusqu’au 20 novembre. Tous les cours seront éloignés du 30 novembre aux vacances d’hiver.

18. Oklahoma State University (campus principal)

université d’État de l’Oklahoma

Oklahoma State / Collegiate Images via .

Le campus principal de l’Oklahoma State University est situé à Stillwater, Oklahoma. Les 19 609 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 38,8% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 24,2%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont commencé le 17 août.

17. Université d’État Sam Houston

Université d’État Sam Houston au Texas

Jamie Schwaberow / Photos NCAA / .

Sam Houston State University est située à Huntsville, au Texas. Les 16 588 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 39,3% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 21,8%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Modèle hybride

16. Bowling Green State University (campus principal)

Bowling Green State University à Bowling Green, Ohio

Susan Montgomery / Shutterstock

Le campus principal de la Bowling Green State University est situé à Bowling Green, Ohio. Les 13 264 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 42,0% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 33,8 %%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Cours en personne, qui ont débuté le 26 août.

15. Université d’État de l’Iowa Le clocher de l’Université d’État de l’Iowa

État de l’Iowa

iStock / . Plus

L’université d’État de l’Iowa est située à Ames, dans l’Iowa. Les 29 070 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 44,0% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 35,3%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont commencé le 17 août avec plusieurs modèles d’enseignement.

14. Université de Californie-Davis

UC Davis

Billy Hustace / .

L’Université de Californie-Davis est située à Davis, en Californie. Les 30 690 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 44,3% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 42,1%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les étudiants peuvent choisir de suivre des cours sur le campus ou en ligne.

13. Université d’État polytechnique de Californie

Université d’État polytechnique de Californie

Steve Proehl / .

La California Polytechnic State University est située à San Luis Obispo, en Californie. Les 21 043 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 44,5% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 41,1%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Seule une petite partie des cours aura lieu en personne avec des logements sur le campus disponibles sous forme de dortoirs simples.

12. Texas A & M University-College Station

College Station, Texas Texas A&M University

Groupe de médias Grindstone / Shutterstock

Texas A & M University-College Station est situé à College Station, Texas. Les 53 150 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 45,8% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 42,6%

Plan d’automne actuel, selon un station de nouvelles locale du Texas: Les cours auront lieu en personne et en ligne.

11. Université Cornell Barnes Hall de l’Université Cornell à Ithaca, New York.

L’Université de Cornell

Images éducatives / Groupe d’images universelles via .

L’Université Cornell est située à Ithaca, New York. Les 15 105 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 49,3% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 48,9%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours sont offerts en ligne, en personne ou via un modèle hybride.

10. Université d’État du Texas

Terrain de football de l’Université d’État du Texas

dszc / .

La Texas State University est située à San Marcos, au Texas. Les 33 531 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 52,6% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 38,9%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours sont offerts en ligne, en personne ou via un modèle hybride.

9. Université du Delaware

Basketball de l’Université du Delaware

Aspen Photo / Shutterstock

L’université du Delaware est située à Newark, Delaware. Les 18 988 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 56,6% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 54,3%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont commencé le 1er septembre, la majorité étant en ligne.

8. Institut polytechnique de Virginie et Université d’État

Virginia Tech Polytechnic Institute et State University College

Andriy Blokhin / Shutterstock

Le Virginia Polytechnic Institute and State University est situé à Blacksburg, en Virginie. Les 27 681 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 62,2% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 44,4%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Modèle hybride.

7. Université Rutgers-Nouveau-Brunswick

Début de l’université de rutgers

Brian Killian / .

L’Université Rutgers-Nouveau-Brunswick est située au Nouveau-Brunswick, New Jersey. Les 35 336 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 63,2% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 47,7%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: La majorité des cours se dérouleront en ligne à quelques exceptions près, comme les laboratoires.

6. Université du sud de la Géorgie

Georgia Southern University

Rob Hainer / Shutterstock

Georgia Southern University est située à Statesboro, en Géorgie. Les 21 115 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 66,7% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 49,7%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: En personne

5. Purdue University (campus principal) Vue générale du campus de Purdue University en octobre 2018 à West Lafayette, Indiana.

Université Purdue

Michael Hickey / .

Le campus principal de l’Université Purdue est situé à West Lafayette, Indiana. Les 33 092 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 67,5% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 55,2%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont commencé le 24 août et les cours en personne se termineront le 24 novembre.

4. Université de l’État de Washington

Drapeau de l’Université de l’État de Washington

Jeune Kwak / AP

La Washington State University est située à Pullman, Washington. Les 23 388 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 68,9% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 61,8%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Tous les cours de premier cycle auront lieu en ligne.

3. Michigan State University Un panneau indiquant Michigan State University est visible près du campus à East Lansing.

Un panneau indiquant l’Université d’État du Michigan est visible près du campus d’East Lansing.JPG

. / Rebecca Cook

La Michigan State University est située à East Lansing, Michigan. Les 38 895 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 81,3% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 63,7%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Le président de l’université a annoncé le 18 août des changements au plan, notamment que les étudiants devraient rester et apprendre à la maison s’ils ne sont pas déjà retournés sur le campus. Les étudiants hors campus sont également encouragés à apprendre à distance.

2. Université d’État de Kennesaw

Village universitaire de l’Université d’État de Kennesaw

Rob Hainer / Shutterstock

L’université d’État de Kennesaw est située à Kennesaw, en Géorgie. Les 29 302 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 85,9% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 56,5%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours ont débuté le 17 août, en personne et en ligne, et auront lieu à distance après la pause de Thanksgiving.

1. Université du Maryland-College Park

Diplôme de l’Université du Maryland

G Fiume / .

L’université du Maryland-College Park est située à College Park, dans le Maryland. Les 30 163 étudiants de premier cycle à la recherche d’un diplôme ou d’un certificat, à l’exclusion de ceux qui ne suivent que des cours à distance, représentent 93,7% de la population.

Les étudiants de premier cycle qui ne suivent aucun cours à distance par rapport à la population: 85,3%

Plan d’automne actuel, selon le site Web de l’école: Les cours de premier cycle auront lieu à distance pendant les deux premières semaines d’école avant les cours en personne le 14 septembre.

Lire l’article original sur Business Insider