15 minutes. Quelque 33 millions de personnes résidant dans différentes régions de Californie (États-Unis) ont été contraintes de rester chez elles ce lundi en raison d’un confinement strict en raison de l’augmentation du nombre d’hospitalisations pour COVID-19 dans cet État.

Les restrictions sont les plus sévères depuis la première vague de mars et avril. Celles-ci sont entrées en vigueur dimanche à 23h59 heure locale (08h59 GMT lundi), après que la capacité des unités de soins intensifs (USI) soit tombée en dessous de 15% dans deux régions de l’État: le Vallée de San Joaquin et Californie du Sud (qui comprend Los Angeles et San Diego).

Dans la région de la baie de San Francisco, ils se sont mis en ligne à 22h00 heure locale dimanche (06h00 GMT le lundi).

L’ordre de l’État a provoqué la fermeture immédiate des coiffeurs, des salons de beauté, des terrains de jeux, des bars, des entrepôts, des cinémas, des musées et des zoos. Les restaurants ont également fermé, bien qu’ils puissent continuer à servir des plats à emporter et à faire des livraisons à domicile.

Contrairement à ce qui s’est passé en mars et avril, les magasins peuvent rester ouverts, mais Ils ne pourront héberger que 20% du nombre total de clients que leur capacité permet, tandis que les écoles continueront de fonctionner en personne.

COVID-19 en Californie

En tout, quelque 27 millions de personnes résidant dans le sud de la Californie et la vallée de San Joaquin, et six millions d’habitants de la baie de San Francisco ont été touchés par le verrouillage imposé par le gouverneur de Californie, Gavin. Newsom.

La région du sud de la Californie est composée de cinq des comtés les plus peuplés de l’État: Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside et San Bernardino.

En plus des régions mentionnées, le gouvernement californien a divisé l’État, de près de 40 millions d’habitants, en deux autres zones: la Californie du Nord et Sacramento.

Californie a de nouveau enregistré le plus grand nombre quotidien de cas de coronavirus et d’hospitalisations Samedi avec plus de 25 000 nouvelles infections confirmées et environ 10 200 admissions à l’hôpital.

En moyenne, la semaine dernière, les nouveaux cas en Californie ont atteint 15 000 par jour. De leur côté, les décès sont passés d’une quinzaine par jour début novembre à 113 mercredi dernier.