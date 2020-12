Photo de fichier du joueur des Cowboys de Dallas Michael Gallup (R) félicité par son coéquipier Dak Prescott. . / JOHN G. MABANGLO / Archives

Arlington (Texas, USA), 27 décembre . .- Le quart Andy Dalton a lancé pour 377 verges et trois touchés, deux contre le receveur Michael Gallup, et les Cowboys de Dallas sont restés en vie dans la compétition pour les séries éliminatoires en battant les Eagles de Philadelphie 37-17 ce dimanche.

Les Cowboys (6-9) ont remporté leur troisième match consécutif et ont une chance de remporter la division Est de la Conférence nationale (NFC), après la défaite 13-20 de l’équipe de Washington face aux Panthers de la Caroline, qui garantissait que le La pire division de la National Football League (NFL) ne craindra pas une équipe avec un record de victoires.

Dallas peut battre Washington (6-9) avec une victoire contre les Giants de New York et la défaite de Washington contre les Eagles lors du dernier week-end de la saison régulière.

Les Giants (5-10) peuvent également entrer s’ils battent les Cowboys et si Washington perd.

Dalton a complété 22 des 30 passes pour 377 verges, avec trois passes de touché et une interception, sa meilleure performance depuis ses débuts avec l’équipe de Dallas.

Les Eagles (4-10-1) menaient 14-3 au premier quart après avoir reçu un touché de 81 verges du receveur large DeSean Jackson à son premier match en deux mois après s’être blessé à la cheville droite.

S’ils avaient maintenu leur bonne performance offensive, ils auraient contrôlé leur sort en séries éliminatoires contre Washington avec une victoire, mais le champion en titre de la division Est de la NFC a été éliminé des séries éliminatoires avec sa sixième défaite en sept matchs.

Son quart-arrière Jalen Hurts a complété 21 des 39 passes pour 342 verges, avec une passe de touché et deux interceptions.