La mission spatiale chinoise de collecter des échantillons sur la Lune

Ces dernières années, la Lune était à nouveau dans le viseur des scientifiques et des techniciens de différentes agences spatiales internationales. Tellement que Non seulement de nouvelles missions humaines sont déjà prévues pour y revenir, mais différentes missions robotiques ont également été conçues pour l’explorer., scannez-le, photographiez-le et le dernier, pour obtenir des échantillons de son sol et de ses profondeurs.

Alors cette semaine, la Chine a lancé avec succès la nouvelle mission sans pilote Chang’e 5, pour collecter des échantillons de poussière et de roches lunaires pour les amener sur Terre en décembre, une étape extraordinaire qui n’a de précédent qu’il y a 44 ans, lorsque la première opération de ce type a été réalisée par l’ex-Union soviétique en 1976 avec sa mission Luna 24. Les États-Unis ont été le premier pays à apporter des échantillons lunaires dans ses six missions Apollo habitées ( 1969 à 1972).

La mission sans pilote Chang’e 5 cherchera à collecter des échantillons de poussière et de roches lunaires pour les amener sur Terre en décembre

Cette opération lunaire complexe constitue la nouvelle phase de l’ambitieux programme spatial chinois, qui a fait atterrir un vaisseau spatial de l’autre côté de la Lune début 2019. Et son objectif final est d’amener des astronautes vers notre satellite naturel d’ici 2030. Cela a été envisagé par Chen Lan, analyste du site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois, qui a déclaré que «la Chine veut utiliser cette mission pour affiner les technologies. nécessaire dans les futures missions lunaires habitées. C’est un pas de plus de voir des Chinois sur la Lune ».

Mardi dernier, l’énorme fusée «Long March 5» a propulsé avec succès la sonde du centre spatial de Wenchang sur l’île tropicale de Hainan, selon l’agence spatiale chinoise (CNSA). “Les scientifiques chinois et ceux d’autres pays auront l’opportunité d’obtenir, pour la recherche, des échantillons lunaires apportés par Chang’e 5”, a promis Pei Zhaoyu, directeur adjoint de l’agence en charge de l’exploration lunaire au CNSA.

Une prouesse d’ingénierie complexe

La sonde chinoise Chang’e 5 T1 a photographié la Terre et la face cachée de la Lune. (CNSA)

La mission Chang’e 5 sera courte mais pleine d’action. Le vaisseau spatial de 8,2 tonnes a été lancé le 23 novembre et devrait atteindre l’orbite lunaire samedi 28. Il prélèvera des échantillons de la Lune et reviendra sur Terre à la mi-décembre.

Contrairement au programme soviétique, où la sonde a fait le trajet Lune-Terre directement après avoir collecté les échantillons, La Chine utilisera une méthode plus ardue. Le vaisseau spatial est un appareil complexe qui comprend quatre parties: un orbiteur (qui restera en orbite lunaire), un atterrisseur (qui va atterrir sur le satellite), un module d’ascension (du sol à l’orbite lunaire) qui doit atteindre l’orbite lunaire puis ancrer la dernière partie, l’orbiteur capsule qui reviendra sur Terre.

Des scientifiques chinois ont déterminé que le vaisseau spatial atterrirait dans la région de Mons Rumker de la plaine volcanique massive Oceanus Procellarum (“Ocean of Storms”), dont certaines parties ont été explorées par plusieurs autres missions de surface, dont Apollo 12 de la NASA. en 1969. C’est un grand massif montagneux situé à une hauteur de plus de 1 000 mètres du côté visible de l’étoile lunaire.

L’immense plaine volcanique Oceanus Procellarum (“Océan des tempêtes”), est le bon endroit pour prélever des échantillons lunaires jusqu’à 2 mètres de profondeur

Mons Rumker abrite des roches qui se sont formées il y a à peine 1,2 milliard d’années, ce qui signifie que Chang’e 5 aidera les scientifiques à comprendre ce qui se passait à la fin de l’histoire de la Lune., ainsi que la façon dont la Terre et le système solaire ont évolué. Il s’avère que les 382 kg de roches lunaires rapportées par les astronautes d’Apollo entre 1969 et 1972 sont considérablement plus anciens, offrant une fenêtre sur le passé lunaire plus profond.

Lander il étudiera son environnement avec des caméras, un radar pénétrant dans le sol et un spectromètre. Mais son travail principal est de capturer environ 2 kg de matériel lunaire, dont certains seront creusés jusqu’à 2 mètres sous terre. Ce travail se fera sur deux semaines, ou un jour lunaire, un délai ferme, étant donné que le Le module Chang’e 5 fonctionne à l’énergie solaire et vous ne pourrez plus opérer une fois la nuit tombée à votre emplacement.

L’atterrisseur transférera ses échantillons sur le véhicule d’ascension, qui les lancera en orbite lunaire pour un rendez-vous avec les deux autres éléments de la mission, un module de service et une capsule de retour sur Terre. Le matériel lunaire sera chargé dans la capsule de retour, que le module de service ramènera sur Terre, le libérant peu de temps avant un atterrissage prévu le 16 ou 17 décembre. «Alors que les véhicules à classification humaine, tels que la capsule Apollo de la NASA, reposaient uniquement sur un fort blindage thermique, le Chang’e 5 effectuera un ‘saut de rentrée’, rebondissant une fois sur l’atmosphère pour ralentir avant de chute et d’atterrissage en Mongolie intérieure », ont décrit les scientifiques.

Le module Chang’e 5 est alimenté par l’énergie solaire et ne peut plus fonctionner une fois la nuit tombée à son emplacement lunaire

“C’est probablement la nécessité de peaufiner les technologies des missions habitées qui a conduit les ingénieurs chinois à adopter une méthode aussi compliquée, voire inutile”, a déclaré Chen Lan. “Cela n’a pas été fait auparavant et est en effet assez difficile», A déclaré Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, aux États-Unis. Mais s’il réussit, “le système robotique chinois de retour d’échantillons deviendra le plus flexible et le plus efficace”, dit-il.

Ce n’est pas la première fois que la Chine lance un vaisseau spatial sur la Lune dans le cadre du programme Chang’e. Il a déjà réussi à débarquer de petits robots télécommandés, les soi-disant «Jade Rabbits», en 2013 et 2019 lors de précédentes missions. Le lancement de Chang’e 5 était initialement prévu pour 2017. Mais l’échec d’un vol d’essai la même année de la fusée «Long March 5», indispensable pour la mission, a conduit au report. La Chine investit des milliards de dollars dans son programme spatial pour rattraper l’Europe, la Russie et les États-Unis.

La fusée Long March-5 transporte la mission complexe Chang’e-5 sur la Lune. REUTERS / Tingshu Wang

Chang’e 5, le premier effort de retour d’échantillon de la Chine, et est la sixième et la plus ambitieuse mission du programme d’exploration lunaire robotique de Chang’e, Il porte le nom d’une déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Le pays asiatique a lancé les orbiteurs Chang’e 1 et Chang’e 2 en 2007 et 2010, respectivement, et le duo landing-rover Chang’e 3 a atterri du côté le plus proche de la Lune en décembre 2013.

La mission Chang’e 5T1 a lancé un prototype de capsule de retour lors d’un voyage de huit jours autour de la Lune en octobre 2014, pour aider à se préparer à Chang’e 5. Et en janvier 2019, Chang’e 4 est devenu la première mission à réussir un atterrissage en douceur de l’autre côté mystérieux de la Lune. L’atterrisseur et l’atterrisseur Chang’e 4 fonctionnent toujours bien, tout comme l’atterrisseur Chang’e 3. (Le rover Chang’e 3 est mort après 31 mois de travail sur la surface lunaire) .

Pendant des années, la Chine a investi des millions de yuans pour s’équiper au niveau spatial avec les États-Unis et la Russie – REUTERS / Tingshu Wang

En 2022, la Chine espère assembler une grande station spatiale et souhaite également envoyer des hommes sur la Lune dans une dizaine d’années, soit d’ici 2030.

