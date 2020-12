Dans l’image le quart Russell Wilson. . / EPA / RINGO CHIU / Archives

Seattle (USA), 13 décembre . .- Le quart-arrière Russell Wilson a lancé quatre autres passes de touché pour obtenir un nouveau record personnel, avec 36 pour la saison, s’est reposé au quatrième quart mais a mené les Seahawks de Seattle à une victoire de 40-3 sur les Jets de New York, qui restent sans victoire jusqu’à présent cette saison.

L’équipe de Seattle (9-4) s’est ralliée après la mauvaise performance offensive de la semaine dernière lors de sa défaite contre les Giants de New York, et avec la victoire de cet après-midi, elle est à égalité avec les Rams de Los Angeles au sommet de la Division Ouest de la Conférence nationale.

Les Seahawks n’ont remporté qu’une seule victoire de plus de 14 points au cours des deux dernières saisons. C’était la plus grande victoire de Seattle depuis une victoire 58-0 contre l’Arizona en 2012.

Wilson a terminé avec 21 des 27 passes pour 206 verges, avec quatre passes de touché et une interception.

Pour Wilson, c’était son cinquième match cette saison avec au moins quatre passes TD.

La seule erreur de Wilson a été un tir de force en première mi-temps dans lequel Marcus Maye a fait une interception.

Les Jets (0-13) ont perdu contre le quart Sam Darnold, qui a complété 14 des 26 passes pour 132 verges.

Pour les Jets (0-13), ce fut une autre mauvaise journée de leur saison inoubliable. Quelques jours après avoir renvoyé le coordinateur défensif Gregg Williams après s’être effondrés à la fin de la défaite de la semaine dernière contre les Raiders de Las Vegas, les Jets ont leur pire bilan de franchise, ajoutant 13 défaites consécutives.

Les Jets sont devenus la neuvième équipe depuis la fusion à commencer une saison avec 13 défaites consécutives. Trois d’entre eux ont continué à avoir des saisons sans victoire.