Les responsables de l’hôpital de Kaiser ont annoncé samedi que 43 membres du personnel d’urgence de Kaiser Permanente San Jose avaient été testés positifs au COVID-19 entre le 27 décembre et le 1er janvier.

L’hôpital enquête pour savoir si un incident au cours duquel un membre du personnel est brièvement apparu aux urgences le jour de Noël dans un costume de ventilateur gonflable aurait pu provoquer la propagation de gouttelettes d’air dans tout l’hôpital.

«En utilisant nos protocoles d’infection éprouvés, nous enquêtons sur l’épidémie et utilisons la recherche des contacts pour informer le personnel et évaluer tout personnel ou patient qui a été exposé pendant cette période, conformément aux directives des CDC et de la santé publique», a-t-il déclaré. un porte-parole dans une déclaration.

L’hôpital dit qu’il ne permettra plus les déguisements aériens dans aucun établissement.

Kaiser a déclaré que l’employé portant le costume ne présentait aucun symptôme à l’époque et essayait seulement de remonter le moral pendant une période stressante.

Mais un employé de la salle d’urgence qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré qu’il pourrait y avoir une autre raison à l’épidémie. «Ils faisaient des traitements respiratoires dans une pièce qu’ils n’étaient pas censés faire», a déclaré l’employé.

L’hôpital a déclaré que le service des urgences était en cours de nettoyage en profondeur et les responsables ont déclaré que l’hôpital était ouvert et sûr pour que les patients puissent recevoir des soins.

Mais l’employé a déclaré que l’affirmation de Kaiser selon laquelle ils faisaient un nettoyage en profondeur de l’appartement après l’épidémie n’était pas vraie.

«C’est un mensonge», dit le greffier. «Tout ce qu’ils ont fait, c’est entrer et faire un nettoyage en profondeur de la petite salle de repos. Ils n’ont pas fait les autres parties du service des urgences et il n’y a pas eu de nettoyage en profondeur. “

L’hôpital s’efforce de dépister rapidement tous les employés des services d’urgence et les médecins pour le virus, et toute personne dont le test est positif ou présente des symptômes sera mise en quarantaine conformément aux directives des Centers for Disease Control, ont déclaré des responsables. de l’hôpital.

«Alors même que le vaccin commence à être administré dans nos communautés, étant donné la prévalence du COVID-19 dans la communauté, nous sommes tous encore vulnérables et il est toujours essentiel que chacun continue à utiliser les méthodes pour nous protéger et protéger les autres, en particulier les masques, se laver les mains, éviter les réunions et les distanciations sociales », indique le communiqué.

Kaiser a déclaré que certains des travailleurs de la santé infectés avaient reçu leur première dose du vaccin COVID-19, mais ne devraient pas obtenir d’immunité lorsque l’exposition s’est produite.

Cependant, plusieurs travailleurs de la santé ont déclaré à NBC Bay Area qu’ils ne pensaient pas que l’hôpital en faisait assez pour les protéger.