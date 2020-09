Sur la côte ouest, la menace COVID s’associe à une chaleur mortelle et à une augmentation du danger d’incendie de forêt. Entre la Californie, le Nevada, l’Arizona et le Colorado, au moins 43 millions d’Américains cuisent sous des températures record.

La Californie connaît une chaleur record et si accablante que les responsables préviennent que cela pourrait être mortel.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence. Une demande accrue d’électricité pourrait exercer une pression sur le réseau électrique et des pannes d’électricité dans tout l’État sont possibles.

Les gens se rassemblent sur la plage de l’océan Pacifique le premier jour du week-end de la fête du Travail au milieu d’une vague de chaleur le 5 septembre 2020 à Santa Monica, en Californie. Les températures montent en flèche à travers la Californie, ce qui suscite des inquiétudes quant au fait que les plages surpeuplées pourraient permettre une propagation plus large du coronavirus au milieu de la pandémie de COVID-19. / Crédit: Mario Tama / .

La chaleur augmente également la menace d’incendie, alors que les équipages continuent de combattre certains des plus grands incendies de forêt de l’histoire de l’État. En Arizona, les températures ont dépassé les 110 degrés. Les pompiers ont sauvé un randonneur d’une montagne populaire à Phoenix.

« Ça va être un week-end chaud. Un week-end chaud de vacances », a déclaré le capitaine de police de Phoenix Todd Keller. « Il est vraiment important de choisir les bons moments pour faire de la randonnée. »

Les températures torrides coïncident avec les projets de la fête du Travail et les restrictions relatives aux coronavirus laissent beaucoup d’options limitées pour échapper à la chaleur. Les fonctionnaires s’attendent à ce que les parcs et les plages soient bondés «Ça va être difficile», a déclaré un sauveteur. « Nous voulons vraiment que vous mainteniez 1,80 mètre de distance et de distance sociale, portez votre masque lorsque vous êtes sur la plage et faites preuve de discernement. »

