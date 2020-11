Aurora Venturini (Crédit: film “Beatriz Portinari”)

Il faisait froid ou c’est ce que rappelle ma mémoire incertaine. Je lisais au lit, une tasse de café sur la table de nuit et, partout dans le sol de la pièce, des originaux bagués du New Page / 12 Novel Award, pour lequel j’ai travaillé comme pré-juge en 2007. Les cousins il était très différent des autres. Il avait été écrit sur une machine à écrire – et c’était exceptionnel à l’époque – et, pour les fautes de frappe, l’auteur avait utilisé un liquide correcteur qui, dans certaines phrases, se propageait aux mots corrects, mais cela n’avait pas d’importance, c’était compris. La rencontre avec le narrateur de Les cousins c’était choquant.

La syntaxe radicale qui évitait la ponctuation parce qu’elle la «fatiguait», la brutalité à exposer les misères des personnages, le manque de pitié inhabituel dans la description d’une famille. «Nous n’étions pas communs, pour ne pas dire que nous n’étions pas normaux», dit Yuna, qui raconte, une jeune femme avec des problèmes cognitifs (Aurora n’utiliserait jamais un terme aussi correct: elle dirait que Yuna est un crétin), dont la sœur Betina, en fauteuil roulant, muette, elle a un handicap physique et mental profond et doit être soignée, parfois, dans un institut spécialisé. Un cotolengo, dit Yuna, c’est là que les cas désespérés comme celui de sa sœur ont tendance à aller. C’est la scène du cotolengo qui m’a assez choquée pour dire à presque haute voix ce que c’est, qui a écrit ce livre, ce qui raconte. Voici la scène en question:

«Pendant que j’attendais la fin du cours de Betina, je marchais dans les couloirs du coven. J’ai vu un prêtre entrer avec l’acolyte. Quelqu’un avait livré le drap, l’âme. Le prêtre a aspergé et a dit si vous avez une âme, que Dieu vous reçoive dans son sein. À quoi ou à qui parlait-il? Je me suis approché et j’ai vu une famille importante d’Adrogué. J’ai vu un cannelloni sur une table sur un tissu de soie. Que ce n’était pas un cannelloni mais quelque chose d’expulsé par l’utérus humain, sinon le prêtre ne baptiserait pas. Je l’ai découvert et une infirmière m’a dit que chaque année, le couple distingué apportait un cannelloni à baptiser. Que le médecin lui a conseillé de ne plus accoucher parce que c’était sans espoir. Et qu’ils ont dit que parce qu’ils étaient très catholiques, ils ne devraient pas cesser de procréer. Malgré mon handicap, j’ai décrit le problème comme dégoûtant, mais je ne pouvais pas le dire. Cette nuit-là, je n’ai pas pu manger par dégoût ».

J’ai fini le roman et je pense que le lendemain j’ai immédiatement appelé Liliana Viola, un autre des prejuradas, et je lui ai parlé de mon étrangeté, de ma confusion, de mon admiration. Le roman était-il génial? Était-ce peut-être le risque du texte, était-ce l’excentricité, était-ce le sentiment que rien de semblable n’était publié, était-ce la voix venant d’un endroit inconnu? Qui pourrait être l’auteur? Liliana avait aussi lu Les cousins et il était dans le même état, entre fascination et perplexité. Je pense que nous savions tous les deux que si le jury comprenait le caractère radical de cette histoire et de ce texte, ils pourraient gagner. Et a gagné.

Aurore venturini Il avait 85 ans lorsqu’il a remporté le prix du nouveau roman organisé par le journal Página / 12. Lors de la cérémonie de livraison, il est apparu avec une attitude punk, son corps mince, son visage inhabituel, avec un geste entre moquerie et candeur – au-delà du bord maudit des petits yeux sombres et scrutateurs – et a déclaré: «Enfin un jury honnête ». Il avait des dizaines de livres précédemment publiés.

C’était une péroniste, une amie d’Evita, elle avait été en exil à Paris après le coup d’État de 1955 et en France, elle était une amie de Violette Leduc et rencontré les existentialistes. Les mythes sont nombreux, ils s’accumulent, elle s’est chargée de les faire grandir dans la vie: Aurora a vu des fantômes depuis qu’elle était enfant; elle était amie avec Victoria Ocampo et de Borges quand il vécut à Buenos Aires (dix-sept ans; le reste de sa vie se passa à La Plata); c’était un graphomane; avait des araignées comme animaux de compagnie; quand elle est tombée du lit et a été hospitalisée, tous les os brisés, elle a visité l’enfer et à partir de ce moment elle est devenue amie avec un prêtre exorciste. Ce qui était vrai et ce qui était un mensonge importait peu, entre autres parce qu’il y avait la certitude de ses livres, la plupart publiés dans des éditeurs indépendants ou lauréats de prix municipaux, tous particuliers et obsédés par un thème exclusif: la famille . Les cousins c’est une histoire de famille et de femmes. C’est, dit Aurora, un roman autobiographique. «Je ne suis pas très familier, je n’y suis jamais allé, mais je finis toujours par écrire sur ma famille, ou sur les familles», a-t-il expliqué. «Mes êtres sont tous monstrueux. Ma famille était très monstrueuse. C’est ce que je sais. Et je ne suis pas très commun. Je suis une entité rare qui veut juste écrire. Je ne suis pas sociable. La seule fois où je rencontre quelqu’un, c’est le 24 décembre. Les cousins C’est le monologue d’un idiot mais il n’y a pas tant de fureur: il y a plutôt de l’agitation et, surtout, du dégoût.

“Las prima” par Aurora Venturini

Les hommes de la famille sont absents; les hommes qui apparaissent sont des agresseurs et déchirent les corps de ces femmes vulnérables avec l’indifférence des petits méchants. L’histoire se déroule dans les années 40: la mère est une enseignante «pointeuse», un rôle prestigieux pour une femme mais aussi l’un des seuls possibles. Yuna parvient à quitter la maison, au moins mentalement, car elle est peintre, a du talent et est aidée par un professeur qui la convainc d’étudier les Beaux-Arts et d’exposer son travail. Cependant, elle est pour toujours unie aux corps souffrants des femmes de la famille, sa tante Nené, ses cousines Carina et Petra, la paisible Rufina, l’obscurité de cette maison de banlieue où tout est triste et Betina, la sœur, rhum rhum fait les cent pas dans son fauteuil roulant, en bave.

«J’ai peint les ombres que je ne pouvais pas éviter parce que je porte tellement d’ombres en moi que lorsqu’elles me submergent (idem), je les expulse sur mes toiles. Cet “idem” fait référence au fait que l’apparition du mot (“submerger”, dans ce cas) est le résultat d’une recherche dans le dictionnaire, car Yuna n’a pas un vocabulaire large et écrit contre le langage, contre les conventions d’écriture, avec ce qui reste d’une oralité précaire. Avec cette précarité compte l’initiation non seulement de Yuna mais des autres filles, toutes méprisées et utilisées. La première à être maltraitée est Carina, une des cousines: elle tombe enceinte de la voisine («un papero» – coquille de légumes -) et tante Nene décide qu’elle doit se faire avorter. Il n’y a pas beaucoup d’avortements dans la littérature argentine et en cela l’impuissance des clandestins est décrite avec précision:

«Le médecin est venu qui ne semblait pas si ordinaire. Il a demandé ce qu’était la patiente et combien de mois elle était, ce à quoi tante Nené a répondu que trois et des pièces et j’ai compris pourquoi ils disent que les enfants apportent du pain sous leurs bras mais tante Nené, qui ne mangeait pas tous les jours faute d’argent Ni pour les pièces que le bébé apporterait, il ne lui a pas pardonné. Entrez, dit le docteur et, tremblante, Carina passa, demanda à la tante si elle pouvait aussi et le docteur dit non et ferma la porte qui communiquait avec nous. Les chocs métalliques des instruments sont devenus plus aigus ».

L’avortement de Carina ne se termine pas bien, mais nous n’en dirons pas plus ici. A peine que Petra, la sœur de Carina, une jeune Lilliputienne qui travaille comme prostituée depuis l’adolescence, va se venger. Les cousins ​​Yuna et Petra sont alliés et tentent d’arrêter la chaîne d’abus qu’ils ont également subis, mais rien ne suffit dans ce roman pessimiste et brutal, sans héroïnes claires, un roman sur des femmes extrêmes, malades, obsessionnelles, abusées. Aurore venturini elle était fascinée par l’humour noir, la cruauté, la monstruosité: elle se considérait anormale et croyait à la littérature déformée, ludique aussi, car Les cousins C’est un roman sur le rire à haute voix des provocations et des décisions inhabituelles. Des corps sur le bord, l’écriture jaillit comme du sang. Aurore venturini obtenu avec Les cousins la notoriété qu’elle recherchait toute sa vie et l’appréciait comme elle savait le faire: exhiber ses cicatrices de femme monstre qu’elle s’était créée avec une lucidité moqueuse.

