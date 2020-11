Alors que la pandémie de coronavirus continue de laisser ses séquelles, de nombreuses personnes envisagent de déménager. International Living, un site Web montrant comment vivre, prendre sa retraite et investir à l’étranger, indique que, par exemple, l’intérêt pour quitter les États-Unis a explosé, le trafic augmentant de 945% de mai à début mai. Août sur votre page.

Jennifer Stevens, rédactrice en chef de Vie internationale, affirme qu’un coût de la vie plus bas et une nouvelle liberté de travail influencent également les gens: «Avec la perte d’emplois par millions, certaines personnes recherchent des endroits où elles peuvent réduire leur coût de la vie. Pour d’autres, la nouvelle flexibilité du «travail à distance» leur fait penser que s’ils peuvent travailler à domicile, la maison pourrait aussi être sur la plage. Aux bons endroits à l’étranger, cette plage peut être très abordable.

Ce sont les cinq endroits qu’International Living recommande si vous souhaitez vous déplacer après le coronavirus. Ou avant.

Belize

Pourquoi il est recommandé: International Living a connu une augmentation considérable de 798% du trafic vers sa page «Déménagement au Belize» depuis mai 2020. L’appel? L’anglais est la langue principale, le pays offre un faible coût de la vie et le rythme de vie est lent. C’est le nirvana aux pieds nus qu’International Living décrit comme un «paradis rustique».

Où se déplacer: Le Belize est connu pour sa beauté naturelle diversifiée (plages isolées, forêts tropicales) et ses ruines mayas. «Je passe la plupart de mon temps en ce moment sur l’île d’Ambergris Caye, connue sous le nom de Jimmy Buffett Island, très amusante et énergique», déclare Laura Diffendal, correspondante d’International Living, qui a déménagé au Belize en 2014. «Et c’est aussi arrivé. temps à Placencia, qui est un endroit plus calme et bohème, beaucoup plus calme et beaucoup moins bondé, beaucoup plus comme des plages tranquilles et ouvertes.

Coût: Un couple qui vit et loue dans un endroit comme Ambergris Caye peut vivre luxueusement avec un budget mensuel à partir de 2875 $. Les prix des maisons varient de moins de 15 000 $ pour une simple maison de style bélizien dans une petite ville à 500 000 $ ou plus pour une maison de luxe sur la plage de San Pedro.

le Portugal

Pourquoi il est recommandé: Le Portugal, l’un des endroits les moins chers d’Europe, et il a tout pour plaire: sécurité, soins médicaux de qualité, style de vie détendu, histoire riche et nourriture délicieuse. De plus, c’est de la haute technologie, grâce à l’infrastructure de pointe du pays qui est en développement depuis la fin des années 2000 (pas étonnant qu’elle soit si populaire auprès des nomades numériques).

Où se déplacer: Dans la plupart des pays du Portugal, vous trouverez une météo excellente toute l’année. Les zones privilégiées comme Lisbonne, l’une des plus anciennes villes du monde, la région côtière de l’Algarve et Porto (deuxième plus grande ville du Portugal) sont plus chères. Mais regardez un peu au-delà de ces endroits évidents, et vous trouverez un bijou qui correspond à votre budget. Les lieux à visiter incluent Óbidos (une ville médiévale montagneuse) et Nazaré (une enclave côtière connue pour ses vagues).

Frais: Même avec un taux de change fluctuant, [una pareja puede tener] un style de vie confortable, sinon extravagant, pour environ 2 500 dollars par mois », déclare Tricia Pimental, correspondante d’International Living au Portugal. «Si vous choisissez de vivre à Porto dans le nord, à Lisbonne, ou dans les paradis des expatriés de Cascais ou de l’Algarve, vous voudrez probablement augmenter ce montant à 3 000 dollars».

Costa Rica

Pourquoi il est recommandé: Le Costa Rica, un leader perpétuel de l’indice annuel mondial de retraite d’International Living, est connu pour sa stabilité politique, son profil bas et sa vie facile. «Dans un pays comme le Costa Rica, beaucoup de gens parlent anglais car il est enseigné dans les écoles dès le plus jeune âge, des communautés étrangères bien établies le rendent facile à mettre en place, et l’argent va au-delà (un budget de 1500 dollars peut financer un vie confortable pour un couple) et trois bonnes options de visa facilitent l’obtention d’une résidence dans ce pays », déclare Stevens.

Où se déplacer: Il existe une grande variété de climats et de lieux de vie, des villes côtières aux villes de montagne. Deux grands aéroports internationaux avec des vols réguliers le rendent facile d’accès. Abritant la capitale de San José, la vallée centrale est l’endroit où vivent environ les deux tiers de la population du Costa Rica; Elle est connue pour son climat de «printemps éternel». Guanacaste chaud et sec a de belles plages. Pristine Lake Arenal a des maisons sur les collines avec vue sur le lac.

Coût: Un couple peut bien vivre avec 1 500 $ à 2 000 $ par mois, selon l’endroit où vous vivez, et c’est encore moins si vous êtes célibataire. Par exemple, dans une ville de montagne comme Atenas, qui est à environ une heure de San José et une heure de la plage, une personne seule peut vivre la belle vie avec 1518 $ par mois, ce qui comprend 25 $ par semaine pour acheter de la nourriture dans le réfrigérateur.

Mexique

Pourquoi il est recommandé: Si vous regardez les chiffres, le Mexique est l’une des destinations les plus populaires de la planète. Il y a des gens qui déménagent ici à plein temps et d’autres viennent simplement pour échapper à l’hiver.

Où se déplacer: L’un des meilleurs endroits du pays pour les expatriés est San Miguel de Allende, à environ quatre heures de route au nord-ouest de Mexico. Vous y trouverez un climat doux, un faible coût de la vie, des traditions culturelles riches et un accent sur les arts. En outre, son centre colonial est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Frais: Le Mexique est célèbre pour son prix abordable. Un couple peut vivre au Mexique pour aussi peu que 1 500 $ par mois, selon l’emplacement, y compris le loyer et les soins médicaux. C’est encore moins cher si vous êtes célibataire. À San Miguel, un couple peut bien vivre avec un budget de 1 660 $ par mois.

Uruguay

Parce que c’est génial: En matière d’infrastructure, l’Uruguay est l’un des principaux pays d’Amérique du Sud. Vous trouverez des soins de santé de qualité, de l’eau potable, de bonnes routes (et de bons transports en commun si vous ne voulez pas avoir de voiture) et l’une des vitesses Internet les plus rapides d’Amérique latine. De plus, il est bon marché et a un style de vie décontracté avec une approche de vie saine et sans stress.

Où se déplacer: Bien que l’Uruguay soit petit, il existe une variété d’options, notamment Punta del Este (une élégante station balnéaire), La Paloma (une petite ville sur la côte atlantique) et Montevideo (la capitale de style européen où le traditionnel et le moderne coexistent). Il existe également un grand nombre de petites villes agricoles et de villages ruraux à la campagne (la Pampa).

Frais: Deux personnes peuvent vivre à Montevideo avec 3200 $ par mois, en louant un appartement meublé d’une chambre à Pocitos, le quartier le plus populaire de la ville pour les étrangers. En dehors de la ville et cela vous coûtera beaucoup moins cher.