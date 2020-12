18/12/2020 5 gestes pour miser sur une mode nuptiale éthique et durable. MADRID, 27 (CHANCE) Il y a une autre façon d’aller à l’autel. Pour donner le “Oui, je fais.” Face à l’industrie textile dominante, depuis l’atelier de Laura Escribano, ils créent une mode nuptiale éthique, durable et respectueuse avec la planète. La robe de la mariée, l’une des plus importantes de sa vie, est un bon début pour miser sur une tendance qui n’est pas une mode mais une réalité incontestable. Les raisons d’aller à l’autel avec une robe en tissus recyclés sont infinies, mais Laura Escribano Atelier partage 5 raisons impérieuses de parier sur la mode durable le jour du mariage: 1. Des vêtements qui durent. Et que les générations futures peuvent hériter. L’objectif de Laura Escribano est que ses créations aient une grande durabilité dans le temps. Pour cela, depuis l’atelier, ils offrent un service exclusif de récupération du dessin de la mariée afin que la mariée puisse le garder pour toujours. Il y a aussi la possibilité de diviser la robe en morceaux pour pouvoir la réutiliser à d’autres occasions. Par exemple, séparez le corps de la jupe pour l’utiliser avec un jean. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD ARTESANOS DETAIL

MADRID, 27 ANS (CHANCE)

Il y a une autre façon d’aller à l’autel. Pour donner le “Oui, je fais.” Face à l’industrie textile dominante, depuis l’atelier de Laura Escribano ils créent une mode nuptiale éthique, durable et respectueuse avec la planète. La robe de la mariée, l’une des plus importantes de sa vie, est un bon début pour parier sur une tendance qui n’est pas une mode mais une réalité incontestable. Les raisons d’aller à l’autel avec une robe en tissus recyclés sont infinies, mais de Laura Escribano Atelier, ils partagent 5 raisons impérieuses de parier sur la mode durable le jour du mariage:

1. Des vêtements qui durent. Et que les générations futures peuvent hériter. L’objectif de Laura Escribano est que ses créations aient une grande durabilité dans le temps. Pour cela, depuis l’atelier, ils offrent un service exclusif de récupération du dessin de la mariée afin que la mariée puisse le garder pour toujours. Il y a aussi la possibilité de diviser la robe en morceaux pour pouvoir la réutiliser à d’autres occasions. Par exemple, séparez le corps de la jupe pour l’utiliser avec un jean.

2. Respect de la planète. Créez de nouveaux designs en réutilisant les tissus et en travaillant de manière éthique, sans abuser des ressources naturelles et en respectant au maximum l’environnement. C’est l’un des grands objectifs du créateur basé à Madrid. Le respect de la planète est le devoir de chacun et quelle meilleure façon de le faire qu’avec un vêtement aussi important dans la vie d’une femme: sa robe de mariée.

3. Tissus uniques et durables. Les tissus qui travaillent dans Laura Escribano Atelier ne piquent pas et ne génèrent pas d’allergies, ils respectent la santé de la peau. Les colorants qu’ils utilisent sont également sans produits chimiques et conviennent donc à tout le monde. Dans l’atelier, ils utilisent des tissus recyclés de plus de 100 ans et d’autres types de tissus qui proviennent principalement de fibres naturelles. Ceux-ci sont très bien agencés et ne s’ouvrent jamais. Leur originalité est un plus, elles sont uniques, et il n’y a rien de plus spécial pour une mariée que de porter une pièce unique le jour de son mariage.

4. Les couleurs d’une mariée durable. Les couleurs des vêtements durables sont totalement différentes. Ces nuances ne brilleront jamais plus à la lumière naturelle d’une journée ensoleillée car elles ont une brillance très naturelle en elles-mêmes car ce sont des fibres comme le coton, la soie, le lin …

5. Seconde main comme concept de mode. Et pas comme un style de consommation. Il est extrêmement moderne de sauver les histoires d’anciens tissus et de leur offrir de nouvelles aventures le jour de votre mariage. Il n’y a rien de plus moderne que de sauver une vieille robe avec des techniques 100% artisanales comme c’était le cas dans le passé.